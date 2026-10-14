El “devastador” recorte a la pequeña agricultura

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¡Hola, Ñuble! ¡Qué gusto saludarlos! Avanza octubre, y además de las impactantes imágenes de los deslizamientos en Las Condes, otro de los temas en boga en la agenda pública, el de los recortes en diferentes partidas presupuestarias del sector público, también anticipa efectos “devastadores”.

Así lo afirman parlamentarios de la región, tras conocer fuertes disminuciones en los recursos para el próximo año en ítems como los tradicionales programas de desarrollo local (Prodesal), que buscan mejorar los ingresos de pequeños agricultores y campesinos, y en el Serviu, que denota menos inversión en subsidios habitacionales o proyectos habitacionales. Les contamos las reacciones y qué dice el Gobierno.

Les informamos además sobre dos casos que dieron que hablar desde tribunales. El primero, el feroz “portazo” que recibió la Fiscalía en su intento por desaforar al gobernador regional de Ñuble tras un contundente fallo de 17 votos contra cero. El segundo, el recurso presentado contra la aprobación ambiental del proyecto de transmisión eléctrica Itahue-Hualqui, una carretera eléctrica que atravesará tres regiones del país en medio de ecosistemas de flora y fauna nativa. Otra vez la justicia deberá pronunciarse sobre el desarrollo energético versus el cuidado del medioambiente.

¿Conocen la Laguna de la Plata? Yo no. Lo reconozco. Pero sí sé que cientos de visitantes son atraídos por este enclave natural de la precordillera de San Fabián de Alico. El problema es que el atractivo está inmerso en un fundo particular, por lo que el Consejo Regional se metió la mano al bolsillo y pagó casi $2.700 millones para levantar un área protegida bajo la administración compartida entre el Gobierno Regional y la comunidad. Enhorabuena para los amantes del trekking.

Yo no. Lo reconozco. Pero sí sé que cientos de visitantes son atraídos por este enclave natural de la precordillera de San Fabián de Alico. El problema es que el atractivo está inmerso en un fundo particular, por lo que el Consejo Regional se metió la mano al bolsillo y pagó casi $2.700 millones para levantar un área protegida bajo la administración compartida entre el Gobierno Regional y la comunidad. Enhorabuena para los amantes del trekking. Por último, otra vez la longaniza nos hace un guiño. Pero esta vez para contarnos de un proyecto de Corfo que busca ponerle pantalones largos al rubro. Y algo no menor: unir a los longaniceros de Chillán y San Carlos para avanzar juntos en certificaciones de calidad y exploración de nuevos mercados internacionales para el famoso embutido.

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Presupuesto 2027 en Ñuble: alertan sobre recortes “devastadores” para vivienda y pequeña agricultura

Avanzan los días y comienzan a conocerse los detalles de los recortes al Presupuesto 2027 en diferentes carteras ministeriales y, por añadidura, en sus correspondientes servicios públicos. En Ñuble generó escozor el “manotazo” que sufrirán los recursos a disposición del Serviu, según lo establecido en el proyecto presentado por el Gobierno al Congreso.

De acuerdo con el texto, que está en manos de parlamentarios y ya es de conocimiento público, la dependencia del Ministerio de Vivienda en Ñuble tendrá el próximo año un presupuesto de $243.249 millones, es decir, un 17,3% menos que este año, lo que se traduce en un recorte de $50.834 millones, según cifras dadas a conocer por organismos dedicados al análisis de las cifras, como la Fundación Horizonte Ciudadano.

Los mismos números fueron confirmados con pavor por parlamentarios de la región, como la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien, alarmada por el recorte al Serviu, anticipó una baja particularmente en los subsidios habitacionales. Esto golpeará, dijo, a los proyectos de construcción de nuevas viviendas, en medio de un desempleo récord del 11,2%, el mayor del país.

“Ñuble tiene el más alto desempleo con 11,2%, y la respuesta del Gobierno es que en el presupuesto 2027 cae la inversión en subsidios habitacionales en Ñuble”, reclamó la parlamentaria, quien fustigó también la pasada de la podadora en otros ítems, como Indap y el Gobierno Regional.

Sin aludir a los recortes, las autoridades de Gobierno en la región han optado por salir a explicar los alcances del Plan Chile Despega, que, según afirman, permitirá acelerar la ejecución de proyectos de inversión por $227.000 millones. Esto permitiría “compensar” los menores recursos en el presupuesto de los servicios afectados, como el Serviu.

En el caso de este servicio, afirman, se trata de acelerar, en lo que resta del año, el ritmo de ejecución de la cartera regional, con una estrategia que vincula directamente política habitacional, inversión pública, recuperación urbana y generación de empleo.

Parlamentarios de oposición, sin embargo, responden que se trata de proyectos en ejecución rezagados, por lo que los recortes para el próximo año hipotecarán inversiones e iniciativas futuras.

Desde el Gobierno, además, aluden a la reciente promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional, que, según el presidente Kast, “trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso”.

Para la senadora Carvajal, dicha ley parte del supuesto de un aumento de la inversión privada, cuando lo que se requiere, sostiene, es una mayor inversión pública.

“La región con el mayor desempleo y el Gobierno no propone plan especial para Ñuble, al contrario, rebaja recursos para subsidios Serviu, cae presupuesto Indap, recorta inversión regional. No hay apoyo para la región y esta ley en lo principal rebaja impuestos a las grandes empresas”, disparó la senadora en redes sociales, aludiendo a la promulgación de la iniciativa contemplada en la llamada megarreforma.

Pero no solo el recorte en el Serviu generó alarma entre parlamentarios.El diputado Francisco Crisóstomo (PS) alertó sobre fuertes recortes para la pequeña agricultura, tras analizar la Partida 13, correspondiente al Ministerio de Agricultura, en el Proyecto de Presupuesto 2027.

“Según las cifras oficiales, el Gobierno propone un devastador recorte del 57,8% al Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), lo que se traduce en $14 mil millones menos para la agricultura familiar campesina”, afirmó.

El diputado reveló, además, que mientras se castiga duramente al Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) con una “insólita” reducción de $17 mil millones (-66,4%), simultáneamente se inyectan $29 mil millones adicionales (+440,5%) al Programa de Desarrollo e Inversiones.

“Estamos frente a un presupuesto que está despojando de recursos a quienes trabajan la tierra a pequeña escala. Es inaceptable que el Gobierno debilite de esta forma a los pequeños agricultores que son, en definitiva, quienes ponen el alimento en la mesa de los chilenos”, afirmó.

Desde el Congreso, la senadora Yasna Provoste, quien presidió la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, tomó nota de los recortes en regiones deprimidas como Ñuble. Señaló que la instancia revisó el financiamiento de los gobiernos regionales, poniendo especial atención en los recursos que el Gobierno ha recortado para las regiones, de cara a las nuevas sesiones.

De acuerdo con el cronograma del Senado, dichas subcomisiones tienen programadas sus próximas reuniones clave para el lunes 19 y el martes 20 de octubre, cuando retomarán el estudio de las partidas pendientes para el Presupuesto 2027.

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Suprema da “portazo” a Fiscalía en su intento por desaforar al gobernador regional Óscar Crisóstomo

Un duro golpe asestó la Corte Suprema a la Fiscalía de Ñuble al rechazar, por unanimidad, el desafuero del gobernador regional, Óscar Crisóstomo, en el marco de una investigación por cohecho entre particulares, cuando la autoridad ejercía en el ámbito privado.

La tesis del Ministerio Público apuntaba a que Crisóstomo habría intercedido ante un comité habitacional para favorecer a una constructora destinada a materializar las viviendas del proyecto. Las pruebas, sin embargo, no satisficieron, primero, a la Corte de Apelaciones de Chillán, que consideró que los antecedentes del Ministerio Público “no alcanzan el estándar de plausibilidad requerido”.

La resolución definitiva, dictada el 4 de septiembre de 2026, desestima la persecución criminal al concluir que los hechos imputados carecen del sustento necesario para iniciar un juicio.

Respecto a la denuncia, el máximo tribunal sostiene que la descripción fáctica de la conducta que se le atribuía al gobernador presenta “vacíos” que impiden que la solicitud de desafuero pueda prosperar. Lo anterior, porque el Ministerio Público no logró explicar en su solicitud cuáles habrían sido los actos ejecutados por Óscar Crisóstomo Llanos para supuestamente favorecer la contratación de una empresa constructora por sobre otro oferente.

En este sentido, la decisión de dicha contratación no dependía de la autoridad regional, sino que recaía exclusivamente en los 17 beneficiarios del subsidio habitacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), afirmó la Suprema.

A juicio del abogado defensor, Enrique Aldunate, el fallo es “un verdadero portazo judicial” a las pretensiones de la Fiscalía, puesto que “es la Corte Suprema la que confirma que las imputaciones eran infundadas y absolutamente injustas en relación a lo que fueron sus actuaciones”.

En su reacción ante el fallo, Crisóstomo lamentó el costo familiar que le significó el caso y disparó contra el Ministerio Público. “Fueron más de cinco años de acusaciones injustas y sin fundamento, que tomaban fuerza justo en las dos elecciones en las que participé. Cada uno puede sacar sus conclusiones”, afirmó, lamentando además “la participación de la Fiscalía en este proceso de la forma que se fue dando”.

Un mensaje de Inacap

Chef Ñuble 2026 destaca el talento de estudiantes TP y la identidad gastronómica regional

Estudiantes de establecimientos técnico-profesionales de Ñuble demostraron sus habilidades culinarias en Chef Ñuble 2026: Cocina con Identidad, encuentro que vinculó la formación técnica con los sabores, productos y tradiciones del territorio.

En la categoría Gastronomía, el primer lugar fue para el Liceo Manuel Bulnes, con “De Bulnes a Las Vegas”, preparación inspirada en el camarón de vega. En Coctelería de Autor sin alcohol, el reconocimiento recayó en el Liceo Tiuquilemu de Ñiquén.

La iniciativa, impulsada por la Seremi de Educación de Ñuble con el apoyo de INACAP Sede Chillán y actores del ecosistema gastronómico regional, promovió el desarrollo de competencias técnicas, la creatividad y el trabajo colaborativo, relevando el potencial de la gastronomía para preservar la identidad local y contribuir al desarrollo de la región.

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A la justicia ambiental el megaproyecto Itahue-Hualqui: la línea de transmisión eléctrica de 407 kilómetros

Una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental busca frenar la aprobación ambiental del proyecto Itahue-Hualqui, iniciativa que contempla una línea de transmisión de 407 kilómetros entre el Maule y Biobío, lo que supondría la instalación de torres de alta tensión en medio del ecosistema nativo de tres regiones.

En rigor, la acción ante la justicia ambiental, presentada por la ONG Defensa Ambiental junto a comunidades afectadas, solicita la revisión de la decisión del Comité de Ministros, del 17 de agosto último, que mantuvo vigente la aprobación ambiental del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-/E Hualqui, luego del rechazo de un recurso administrativo de invalidación.

La reclamación cuestiona aspectos de forma y de fondo de la decisión adoptada durante el procedimiento de evaluación ambiental.

Entre los principales argumentos presentados ante el tribunal se encuentra la falta de fundamentación técnica para revertir los pronunciamientos desfavorables de organismos sectoriales, particularmente aquellos formulados por Conaf y otros organismos con competencia ambiental. La acción también cuestiona las deficiencias de la línea de base en materia de flora y vegetación, incluyendo la caracterización de especies en categoría de conservación, ecosistemas críticos y bosque nativo remanente en sectores próximos al área de amortiguación e influencia del Parque Nacional Nonguén.

En materia de fauna, el reclamo señala que la evaluación ambiental no habría considerado adecuadamente la pérdida y fragmentación de hábitats, los impactos acústicos asociados a las líneas de transmisión y los riesgos de colisión y electrocución para aves migratorias, rapaces y especies amenazadas o endémicas.

Otro de los ejes de la acción judicial es la falta de consulta indígena, en relación con los efectos que el proyecto tendría sobre territorios ancestrales, sitios de significación cultural y ceremonial, espacios de recolección de lawen y prácticas tradicionales de comunidades y asociaciones indígenas de las comunas involucradas.

El abogado de la ONG Defensa Ambiental, Francisco Astorga, señaló que la presentación ante el Tribunal Ambiental constituye el siguiente paso luego del rechazo del recurso administrativo. “Dado el rechazo de nuestro recurso de invalidación por parte del Comité de Ministros, recurrimos ante el Tribunal Ambiental para que sea este quien acoja los Recursos de Invalidación y Reclamación de Observaciones Ciudadanas”, afirmó.

La nueva reclamación se suma a los recursos derivados de las observaciones ciudadanas que ya se encuentran en tramitación ante el mismo tribunal. Ambos procedimientos tienen orígenes y fundamentos distintos: mientras la nueva acción busca impugnar la decisión del Comité de Ministros respecto del recurso de invalidación, las reclamaciones de observaciones ciudadanas se relacionan con cuestionamientos formulados durante el proceso de participación ciudadana.

Fue el 27 de junio de 2025 cuando el Comité de Ministros aprobó el proyecto: “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui”, de la empresa Mataquito Transmisora de Energía S.A, filial de Celeo Chile.

“Valoramos profundamente esta decisión, que respalda el trabajo técnico desplegado por nuestro equipo y nos permite avanzar con seguridad hacia la etapa de construcción. Este es un proyecto estratégico, tanto para la confiabilidad del sistema eléctrico como para la transición energética de Chile”, afirmó en aquella ocasión, Alan Heinen, gerente general de Celeo Chile, quien explicó que además de su impacto en seguridad energética, el proyecto viabiliza la conexión de 27 iniciativas de generación renovable impulsadas por terceros, que en conjunto podrían llegar a aportar 5,5 GW de capacidad instalada, equivalente a cerca del 50% de la demanda eléctrica promedio diario del país.

El ejecutivo subrayó que esta aprobación se da en un contexto en el que la infraestructura eléctrica de la zona centro-sur ha mostrado señales de fragilidad.

Tras la presentación de la nueva reclamación, el Segundo Tribunal Ambiental deberá resolver su admisibilidad y continuar con la revisión de ambos procesos. De acuerdo con la tramitación prevista, los alegatos correspondientes a ambas causas serán conocidos conjuntamente en una misma audiencia, en la fecha que determine el tribunal, instancia que será transmitida públicamente.

El megaproyecto eléctrico cuenta, además, con el rechazo de 20 alcaldes de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

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Laguna de la Plata incluida: Gore compra predio de 2.712 hectáreas para crear área protegida

El Consejo Regional de Ñuble aprobó por unanimidad la adquisición de un predio de 2.712 hectáreas en el fundo Bullileo, ubicado en la cordillera de San Fabián. En este lugar se emplaza la Laguna de La Plata, uno de los principales destinos turísticos de la comuna que atrae a cientos de amantes del trekking.

Hasta ahora, el destino enfrentaba severas amenazas debido al acceso irregular, la acumulación de basura y prácticas turísticas irresponsables, producto de la falta de administración formal en el territorio, puesto que, en rigor, siempre fue propiedad privada.

“Durante muchos años se acumuló basura en el lugar y existía un riesgo constante para los visitantes que hacen trekking. Al regularizar este terreno, resolvemos esa problemática”, explicó el consejero regional Dalibor Franulic.

La idea del Gobierno Regional es crear un área protegida bajo el amparo de la Ley 21.600 (que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), permitiendo la recuperación del ecosistema y garantizando su desarrollo bajo parámetros de sustentabilidad, en medio de la cordillera andina de Ñuble, que alberga una vasta diversidad biológica y paisajes originales.

Para el jefe de la división de Planificación y Desarrollo Regional, Erick Solo de Zaldívar, “Bullileo es uno de los territorios de mayor valor ambiental de Ñuble. Es un terreno inserto en la Reserva de la Biósfera, Corredor Biológico Nevados de Chillán–Laguna del Laja, con bosque nativo en buen estado de conservación, flora endémica y hábitat del huemul, una especie en peligro crítico”, subrayó.

El directivo añadió que el objetivo es crear un área protegida que permita conservar este patrimonio, ordenar su uso público y reducir los riesgos que hoy existen por una visitación sin administración formal. “Proteger Bullileo también abre una oportunidad concreta para San Fabián, comuna reconocida como Zona de Interés Turístico. Un territorio natural bien conservado y gestionado puede fortalecer el turismo de naturaleza, atraer a más visitantes, generar demanda por alojamiento, gastronomía, tours guiados y otros servicios, y abrir nuevas oportunidades para emprendedores y familias de la comuna. La apuesta es que este patrimonio ambiental sea también un motor de desarrollo local sustentable para San Fabián y Ñuble”, concluyó.

Tras la adquisición de los terrenos, en casi $2.700 millones, el siguiente paso es generar una forma de administración que permita incluir a la comunidad y la institucionalidad ambiental vigente. Lo cierto es que la decisión está tomada y todo el sector, más la Laguna de la Plata, será de acceso público.

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De Ñuble al mundo: el plan de Corfo para potenciar la industria longanicera en Chillán y San Carlos

Mucho se ha escrito últimamente sobre la longaniza. Poco, sin embargo, sobre la cadena productiva que hay detrás de la elaboración del famoso embutido de Chillán y Ñuble.

Con más de seis millones de kilos al año y la generación de 1.500 puestos de trabajo, la industria quiere dar un nuevo salto, de la mano del Programa Territorial Integrado (PTI) Embutidos Cárnicos de Ñuble, lanzado por Corfo y el Gobierno Regional, que busca fortalecer la industria cecinera regional mediante la incorporación de tecnología, innovación y acceso a mercados de mayor valor.

Hay números que explican por qué esta industria tendrá un programa especialmente dedicado a su desarrollo. En 2024, la cadena de valor cárnica de Ñuble reunió a 364 empresas y 1.548 trabajadores dependientes, con ventas anuales cercanas a los US$200 millones.

Solo en longanizas, la región produce más de seis millones de kilos al año, equivalentes aproximadamente al 18,5% de toda la producción nacional.

“Cuando se habla de longaniza en Chile, se piensa en Chillán, en San Carlos y en una tradición que tiene detrás una importante cadena productiva. Desde Corfo, junto a los gobiernos regionales, buscamos impulsar sectores con capacidad de crecer e innovar. Este programa partirá con un diagnóstico centrado en los fabricantes, incorporando también a proveedores y comercializadores, para definir cómo avanzar en el desarrollo de esta industria”, explicó José Ignacio Mujica, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

El nuevo PTI pondrá especial atención en las empresas que elaboran y transforman los productos. Actualmente existen 80 empresas de transformación industrial que generan 717 puestos de trabajo, casi la mitad del empleo de toda la cadena.

El diagnóstico muestra que existe espacio para avanzar en tecnología, estandarización de procesos, inocuidad y trazabilidad, certificaciones, desarrollo de nuevos productos y capacitación de trabajadores.

También se busca que las empresas trabajen de manera más articulada y puedan llegar a mercados más exigentes, aprovechando un activo que otras regiones no tienen: la Denominación de Origen Longaniza de Chillán.

Para los propios productores, uno de los principales desafíos es lograr que una industria construida durante décadas pueda adaptarse a nuevas exigencias sin perder aquello que la distingue.

“Queremos que lo conversado se concrete y estamos dispuestos a trabajar juntos para que funcione. Tenemos una marca reconocida, y fortalecerla requiere esfuerzo y compromiso”, aseguró Paola González, presidenta del Gremio de Productores de Cecinas de Chillán.

Por su parte, el presidente del Gremio de Cecineros de San Carlos, Alejandro Zúñiga, destacó que el programa “permitirá organizarnos e impulsar el desempeño de cada una de nuestras empresas, porque el trabajo en conjunto abre nuevas expectativas, herramientas, conocimientos y distintas formas de hacer las cosas. Eso enriquece a la empresa y también a los trabajadores”.

El PTI acaba de iniciar su etapa de Validación Estratégica, que tendrá una duración de cinco meses y un presupuesto de $23 millones.

En este periodo se hará una radiografía de la industria, se identificarán sus principales brechas y oportunidades, y se construirá una hoja de ruta para los próximos tres años. También se definirá una cartera de iniciativas, alternativas de financiamiento y una forma de trabajo que permita mantener articulados a los distintos actores del sector.

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