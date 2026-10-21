Fotógrafo chileno Francisco Negroni gana por segunda vez el Wildlife Photographer of the Year

El fotógrafo chileno Francisco Negroni, conocido como el “Cazador de Volcanes”, obtuvo por segunda vez en su carrera el primer lugar en el Wildlife Photographer of the Year 2026, uno de los concursos de fotografía de naturaleza más importantes del mundo.

El reconocimiento fue otorgado en la categoría Fotoperiodismo por una impactante imagen de un puma muerto en la Patagonia argentina, con la que busca generar conciencia sobre la protección de la vida silvestre y su relación con las actividades humanas.

La obra, titulada Warning Sign («Señal de advertencia»), muestra al animal sin vida, amarrado a una cerca y exhibido como trofeo de caza en la provincia argentina de Santa Cruz, una escena que refleja los conflictos históricos entre la conservación de la fauna y las actividades ganaderas.

“Esta fotografía no la tomé para mí: la tomé para el mundo”, afirmó Negroni tras recibir el reconocimiento, destacando el propósito de visibilizar una realidad que afecta a distintas especies silvestres.

La imagen fue capturada en las cercanías de la Ruta 40, en la Patagonia argentina, donde durante décadas los pumas han sido perseguidos debido a los ataques al ganado y las pérdidas económicas atribuidas a estos animales.

“Capturar esta imagen fue una experiencia profundamente triste y desgarradora”, relató el fotógrafo chileno, quien también destacó que el registro coincidió con un importante avance para la conservación de la fauna en esa región.

“Sin embargo, también está cargada de esperanza: apenas dos días después de este hecho, el 24 de abril de 2025, la provincia de Santa Cruz tomó una decisión histórica mediante la Resolución 138/2025, prohibiendo definitivamente la caza de pumas y zorros”, explicó.

La normativa significó un cambio en las medidas de protección de estas especies en la provincia argentina, aunque los organizadores del concurso advierten que la persecución ilegal de pumas continúa.

El Wildlife Photographer of the Year es organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y constituye uno de los certámenes de mayor prestigio internacional en fotografía de naturaleza.

En su edición 2026, el concurso recibió una cifra récord de 65.403 trabajos procedentes de 121 países y territorios, entre los cuales fue seleccionada la fotografía del chileno como ganadora de la categoría Fotoperiodismo.

Esta es la segunda ocasión en que Negroni obtiene el primer lugar en el certamen, superando los 130 reconocimientos internacionales a lo largo de su carrera.

Negroni ha desarrollado una reconocida trayectoria documentando fenómenos naturales, particularmente la actividad volcánica, además de paisajes y vida silvestre en distintos territorios.

“Como fotógrafos de naturaleza, estamos llamados a no ser simples espectadores; tenemos el deber y la oportunidad de utilizar nuestro trabajo para generar conciencia”, concluyó.

La fotografía premiada forma parte de los trabajos seleccionados para la exposición Wildlife Photographer of the Year 2026, inaugurada el 16 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres, donde permanecerá hasta julio de 2027.