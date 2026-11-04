Alerta ante eventual vertimiento de miles de toneladas de arsénico en Chillán Viejo

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¡Hola, Ñuble! Espero que estén todos bien. Ante todo, nobleza obliga. Nos dejó un hombre trascendental en el desarrollo agrícola de la región: Fernando May Colvin, el “padre” de la agricultura moderna en esta parte del país.

Hijo de Fernando May Didier y de la escultora Marta Colvin Andrade, fue regidor y alcalde de Coihueco, desde donde impulsó la construcción del embalse Coihueco, que permitió innovar con la introducción de frutales como las frambuesas, hoy uno de los principales rubros exportadores de Ñuble. También dio un impulso concreto a la educación superior regional, al donar 30 hectáreas del Fundo El Mono, donde se emplaza actualmente el Campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío. Un ciudadano ilustre.

Vamos a lo nuestro:

Les contamos sobre la preocupación sobre un posible envío de residuos de arsénico desde el mineral El Teniente hasta el relleno sanitario de Chillán Viejo. Preocupa porque el mismo relleno industrial, si bien está autorizado para recibir desechos industriales, también enfrenta una investigación para determinar si los depósitos de este tipo superan la capacidad autorizada en la aprobación ambiental del recinto. En medio del “secreto” de Codelco, el diputado de Los Ríos, Daniel Valenzuela, ofició a través de la Cámara Baja a la presidencia de la cuprífera estatal para que detalle, si es que existe, las intenciones de la empresa de enviar residuos a Ñuble.

Otro tema que se comenta por aquí es el de la detención de una mujer de 22 años, quien fue detenida por proferir amenazas al Presidente Kast durante su reciente visita a la zona. Lo particular del caso es que la PDI la detuvo tras una alerta generada por Meta al revisar la cuenta de Instagram de la detenida. Aunque fue formalizada, el tribunal desestimó todas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. El tema abrió una gran interrogante: ¿es legítimo el vínculo entre el gigante tecnológico y la policía de un Estado soberano? Expertos anticipan las consecuencias y, lo más importante, piden información pública a la ciudadanía.

También están pasando cosas en la justicia ambiental. Se realizaron recientemente los alegatos por dos recursos de reclamación presentados ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto embalse Zapallar que se proyecta en el río Diguillín. Los denunciantes apuntan al proceso de evaluación ambiental.

Hubo nuevas cifras de desempleo y Ñuble lamentablemente batió su propio récord, que llegó a 11,8%, la cifra más alta en los últimos seis años. Una zona golpeada por la baja actividad económica, que se vio reflejada en fuertes caídas en rubros esenciales como la agricultura y la construcción.

Terminamos contándoles de una exposición que itinerará por la región. Se trata de 15 xilografías que muestran los hitos del movimiento campesino de los años sesenta en el país. El artista Sergio Méndez de La Fuente participó en las grandes movilizaciones campesinas de Ñuble durante dicho período, vivencias que quedaron grabadas en las obras de la muestra.

que muestran los hitos del movimiento campesino de los años sesenta en el país. El artista Sergio Méndez de La Fuente participó en las grandes movilizaciones campesinas de Ñuble durante dicho período, vivencias que quedaron grabadas en las obras de la muestra. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los entretelones de los principales temas que están dando que hablar en esta zona del país.

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Piden a Codelco informar sobre posible envío de 2.100 toneladas de arsénico a relleno de Chillán Viejo

La preocupación se instaló rápidamente en Ñuble durante los últimos días, luego de que saliera a la luz una serie de denuncias en torno a un posible traslado de más de dos mil toneladas de arsénico desde la mina El Teniente hasta el relleno sanitario industrial Cita Ecobío, ubicado en la comuna de Chillán Viejo.

Fue el diputado por la región de Los Ríos, Daniel Valenzuela (Ind-RN), quien afirmó que recibió antecedentes concretos sobre los supuestos preparativos de la estatal para depositar los residuos procedentes de la Región de O’Higgins hasta el relleno de Ñuble, razón por la que ofició de inmediato a la presidencia de Codelco para informar si la División El Teniente mantiene algún proceso de licitación, contratación o gestión que contemple el traslado, tratamiento o disposición de residuos arsenicales en las instalaciones de Ecobío, ubicadas en el Fundo Las Cruces, en Chillán Viejo.

De lo anterior se hizo eco el exalcalde de la comuna histórica de Ñuble, Felipe Aylwin, quien detalló que “según la información recabada por diferentes medios y fuentes, se contemplaría el traslado de más de 2.100 toneladas de residuos peligrosos desde la División El Teniente de Codelco hacia nuestra comuna, en un período de cinco años, desde 2027 al 2032”.

El exedil afirmó que la preocupación surge ante el “historial” que presenta el relleno sanitario sobre capacidades de residuos industriales recibidos y que lo tiene hoy con una investigación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, ya en etapa de formulación de cargos.

La formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comprende entre las presuntas infracciones principales, la modificación del proyecto sin contar con una evaluación ambiental previa y deficiencias en el monitoreo de aguas subterráneas de la instalación.

Sobre el relleno industrial, cuya resolución de calificación ambiental permite el depósito de residuos industriales, pesa además una larga preocupación de las comunidades aledañas ante la eventual filtración de metales pesados en napas subterráneas o cursos de aguas cercanos.

En mayo de 2015, el mismo exalcalde, junto al Colegio Médico y la Universidad de Chile, dio a conocer el resultado de la recolección de muestras de sedimento depositadas en suelo y agua en sectores aledaños al vertedero de residuos industriales en Chillán Viejo, realizada el 12 de diciembre de 2014.

De acuerdo con el estudio liderado por el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile y especialista en toxicología, “los resultados muestran que en sedimentos provenientes del relleno industrial se encontraron niveles de arsénico, plomo y manganeso más altos que los esperados en esa zona geográfica, lo cual permite inferir que provienen de derrames desde el vertedero industrial”.

El informe precisó que “en un pozón cercano las concentraciones de manganeso y las de hierro exceden lejos las normas chilenas para agua potable. Las concentraciones de arsénico, en tanto, son menores que las permitidas en la norma chilena para agua potable, pero son más altas que lo esperado para esa zona geográfica”.

Desde el Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo, también están al tanto del posible arribo de arsénico por parte de la minera El Teniente. Por tal razón, solicitaron a Codelco antecedentes vía Transparencia.

“Cuando nos enteramos, como comité, enviamos una solicitud de información a Codelco, que nos respondió que ellos no están sujetos a transparencia pasiva, por lo tanto no tienen la obligación de responder este tipo de consultas”, explicó Manuel Palacios, presidente del comité.

Para el dirigente, el hecho de que la estatal cuprífera “no haya negado la existencia de esta posible licitación, nos deja la duda y la tremenda preocupación, puesto que perfectamente pudiera haberlo descartado, pero prefirió no responder”.

Consultada al respecto la Seremi de Medio Ambiente Ñuble, se indicó que se comunicó con la Superintendencia de Salud para obtener una respuesta por parte del ente fiscalizador.

Aquí Ñuble también se comunicó con la Dirección de Comunicaciones de Codelco para obtener una versión oficial sobre el posible traslado de residuos. Su respuesta apuntó a que canalizarán la información para entregar un comunicado al respecto, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

Sin embargo, fuentes de la empresa aclararon que la cuprífera estatal cuenta con depósitos propios para sus residuos o los procesa en empresas certificadas.

Mientras, se está a la espera también de la respuesta que entregue Codelco a la solicitud 27.020 enviada por el diputado Valenzuela el 28 de octubre último. De confirmarse el traslado de este tipo de sustancias, el oficio pide, además, la caracterización de los posibles residuos, incluyendo su concentración de arsénico, clasificación sanitaria, eventual peligrosidad, estado físico y volúmenes; además de las autorizaciones ambientales y sanitarias que permitirían determinar si las instalaciones receptoras cuentan con capacidad para manejar el material.

Asimismo, Valenzuela pidió información sobre el eventual transporte, las rutas y frecuencias previstas, las medidas de seguridad, los sistemas de trazabilidad y los planes de contingencia. También solicitó conocer los mecanismos de supervisión y las condiciones que deberían cumplirse antes de iniciar cualquier traslado.

El oficio concluye que el objetivo es esclarecer los antecedentes de una eventual decisión de Codelco y conocer las medidas destinadas a proteger la salud de las personas y el medioambiente. El diputado enfatizó que “no da por acreditado el traslado ni anticipa la existencia de infracciones o delitos”.

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Detención de mujer por amenazas contra Kast por Instagram abre debate sobre colaboración entre Meta y la PDI

Todo un debate generó la detención en Chillán de una mujer de 22 años, luego que Meta alertara a la PDI de una denuncia de amenazas contra el Presidente José Antonio Kast a través de una cuenta de Instagram.

“A través de la aplicación Meta se alertó que en un perfil de Instagram se realizaban amenazas de muerte hacia el Presidente de la República, por lo que detectives del Bricrim Chillán realizaron diligencias, dando con el paradero de la mujer quien mantenía el perfil desde el que se habían realizado dichas amenazas”, explicó el jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, Nelson Contreras.

Al día siguiente, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Chillán, ocasión en que la Fiscalía la formalizó por el delito de amenazas contra la autoridad, solicitando al tribunal medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de salir del país, las que fueron desestimadas por el tribunal que dejó a la imputada sin medidas cautelares, programando para el 15 de enero una audiencia para explorar un eventual acuerdo reparatorio.

El caso dejó en evidencia un hecho inédito en Ñuble, como lo es la colaboración entre la gigante tecnológica –propiedad de Mark Zuckerberg, que controla aplicaciones como Whatsapp, Instagram y Facebook– y la policía chilena.

Lo reconoció la propia institución en septiembre, tras dos detenciones por amenazas en redes sociales contra el Presidente y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en Talca y San Pedro de la Paz, respectivamente. En declaraciones a Emol, el comisario Danic Maldonado, de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana, indicó que fue la propia compañía, ante la masividad que alcanzaron sus plataformas en los últimos años, la que se acercó a los países “a efecto de poder hacer entrega de información cuando ellos reportan una situación que puede ser calificada como acto terrorista”.

Este vínculo entre una empresa privada y las policías de los diversos Estados instaló un debate en torno a las facultades que tiene, en este caso Meta, para actuar ante lo que considera delito, sin la certeza sobre los criterios utilizados para determinar cuándo un comentario en redes sociales es una amenaza o cuándo se circunscribe a una conversación entre amigos o en un contexto específico.

En una columna de opinión publicada en El Mostrador, Álvaro Ramis Olivos, teólogo, doctor en filosofía y presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, apunta a que los casos de personas detenidas por amenazas contra las autoridades tienen naturalezas jurídicas diferentes. “Quien comenta en el perfil de Instagram del Presidente actúa en público y sabe que cualquiera puede leerlo. Quien escribe en un chat con amigos está amparado por el artículo 19 número 5 de la Constitución, que declara inviolable toda forma de comunicación privada y solo admite intervenirla en los casos y formas que determine la ley”.

Si el mensaje de Chillán circuló por un chat cifrado, agrega Ramis, alguien del grupo debió reportarlo; si el chat no estaba cifrado, la plataforma pudo leerlo o detectarlo con sus sistemas automáticos. “De cuál de esas hipótesis se trate, depende buena parte del análisis jurídico, y hoy la ciudadanía no tiene cómo averiguarlo“.

Desde la ONG Confianza Digital informaron que ya ingresaron solicitudes de acceso a información pública para conocer los convenios, protocolos y procedimientos que regulan la colaboración entre Meta y los organismos de persecución penal en Chile.

La iniciativa surgió tras conocerse dos investigaciones iniciadas a partir de alertas enviadas por Meta a la PDI por amenazas publicadas en Instagram. Según la organización, en uno de los casos el reporte habría sido remitido apenas un minuto después de la publicación, permitiendo identificar a su presunta responsable.

Las solicitudes, señalaron, buscan conocer los canales utilizados por la compañía, las categorías de contenidos y datos que son reportados, el fundamento jurídico de estas comunicaciones y las medidas de custodia y supervisión. Además, la ONG pidió estadísticas agregadas sobre investigaciones, formalizaciones, delitos asociados y decisiones procesales derivadas de estos reportes.

“No cuestionamos la actuación frente a amenazas graves. Buscamos conocer bajo qué reglas una empresa privada puede detectar contenidos, entregar datos de sus usuarios y activar la intervención del Estado”, afirmó la ONG.

Un mensaje de Inacap

INACAP deja legado para el futuro con emotiva ceremonia de cierre de su Cápsula del Tiempo en Chillán

En el marco de los 60 años de INACAP, Sede Chillán realizó el cierre de su “Cápsula del Tiempo”, iniciativa destinada a preservar los mensajes, sueños y testimonios de su comunidad educativa para las futuras generaciones. Esta cápsula fue resguardada en una estructura conmemorativa construida por estudiantes del Área de Construcción de la sede y que se abrirá en 2086, para los siguientes 60 años de INACAP.

“La Cápsula del Tiempo simboliza la huella que dejan miles de estudiantes, docentes y colaboradores que han sido parte de nuestra historia. Es una forma de proyectar nuestros valores, sueños y desafíos para que las futuras generaciones conozcan el camino que hemos recorrido y continúen construyendo sobre ese legado”, señaló Christian Landerretche Junge, vicerrector de INACAP Sede Chillán.

La ceremonia reunió a estudiantes, docentes, colaboradores y autoridades, quienes participaron de este significativo hito que refleja el legado y compromiso de la institución con la formación pertinente y el desarrollo regional.

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Alegan ante Tribunal Ambiental contra aprobación del proyecto Embalse Zapallar en el río Diguillín

Representantes de organizaciones opositoras al proyecto Embalse Zapallar, que se emplazará sobre el río Diguillín, en la precordillera de Ñuble, participaron en los alegatos de dos recursos de reclamación presentados ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.

Durante la audiencia, los abogados de los reclamantes expusieron una serie de reparos al proceso de evaluación ambiental. Abordaron los posibles efectos del proyecto sobre la flora, la fauna y los recursos hídricos, además de las consecuencias asociadas a la construcción de la represa.

También se analizaron los efectos sociales de la iniciativa, particularmente los relacionados con la eventual relocalización de personas y la pérdida de actividades turísticas, junto con las medidas de mitigación, reparación y compensación establecidas en la RCA, explicó Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental.

Según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto consiste en la construcción de un embalse de riego y sus obras anexas y complementarias. Almacenará excedentes de agua de invierno correspondientes a los derechos eventuales otorgados a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), para abastecer nuevas áreas de riego durante el estiaje.

El embalse se ubicará en la angostura del valle del río Diguillín, denominada Zapallar, 12 kilómetros aguas abajo de su confluencia con el río Renegado. Ambos pertenecen a la cuenca del río Itata. El proyecto se emplazará en las comunas de Pinto y El Carmen, provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

La iniciativa contempla un muro de presa del tipo Concrete Face Gravel Dam (CFGD), de 100 metros de altura, construido con gravas compactadas provenientes de las terrazas fluviales del río Diguillín, dentro del área de inundación del embalse. Será impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno mediante una pantalla de hormigón. Su capacidad proyectada es de 80 hectómetros cúbicos, equivalentes a 80 millones de metros cúbicos.

Tras los alegatos, los representantes de las organizaciones sostuvieron que los antecedentes expuestos demostrarían incumplimientos e ilegalidades que, a su juicio, justificarían dejar sin efecto la resolución que calificó ambientalmente el proyecto.

“Esperamos que vean la realidad de que este es un proyecto que no puede continuar”, señaló Valentina Ibarra, de la organización Somos Diguillín. Además, planteó que los recursos públicos deberían orientarse a iniciativas que generen beneficios para las comunidades.

El Estudio de Impacto Ambiental del Embalse Zapallar ingresó a tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2020 y fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble en enero de 2024. Tras la presentación de recursos administrativos, el Comité de Ministros evaluó y ratificó el proyecto a inicios de marzo de 2026.

“Confiamos en que los altos estándares técnicos, ambientales y procedimentales que sustentan la evaluación serán debidamente ponderados por el Tribunal Ambiental, permitiendo que este proyecto de interés público continúe su desarrollo conforme a la institucionalidad vigente”, declaró en la ocasión el seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco.

El proyecto contempla una inversión estimada de US$212 millones y busca asegurar el riego de cerca de 10 mil hectáreas, en beneficio de más de dos mil agricultores.

Concluida la etapa de alegatos, corresponde al Tercer Tribunal Ambiental analizar los antecedentes expuestos por las partes y resolver los recursos de reclamación.

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Desempleo en Ñuble bate su propio récord, de la mano de una fuerte caída de la agricultura y la construcción

La tasa de desocupación en la Región de Ñuble alcanzó 11,8% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026, aumentando 1,8 puntos porcentuales respecto de igual período del año anterior, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). La cifra es la mayor registrada en los últimos seis años y se traduce en 28.622 personas desocupadas y 213.437 ocupadas.

En comparación con el mismo trimestre de 2025, las personas ocupadas disminuyeron 2,2%, equivalente a 4.798 personas menos, mientras que las personas desocupadas aumentaron 18,4%. La fuerza de trabajo, en tanto, presentó una disminución interanual de 0,1%.

Por actividad económica, la disminución interanual de las personas ocupadas se debió principalmente a la agricultura y la pesca (-23,8%), la construcción (-21,6%) y la enseñanza (-10,0%). En contraste, las actividades de salud registraron un crecimiento de 22,2%, constituyéndose en el principal aumento de la ocupación regional durante el período.

El director del Observatorio Laboral de Ñuble, Bernardo Vásquez, explicó que “los resultados muestran una profundización de las dificultades que viene experimentando el mercado laboral regional; no solo se observa una tasa de desocupación de 11,8%, sino también una reducción de casi 4.800 personas ocupadas en un año y un aumento de 18,4% de las personas desocupadas”, afirmó.

A esto se suma, agregó, que la caída del empleo se concentra en sectores relevantes para Ñuble, como agricultura y pesca, construcción y enseñanza. “Estos antecedentes refuerzan la necesidad de observar la evolución del empleo desde una perspectiva sectorial y generar condiciones que permitan recuperar puestos de trabajo, especialmente empleos formales y sostenibles”, precisó.

En este escenario, desde el rubro de la construcción, plantearon la preocupación ante el grado de avance de proyectos habitacionales.

Así se vio reflejado durante una reunión en la que participaron autoridades, laCámara Chilena de la Construcción Ñuble, el Serviu y empresas constructoras, en la que se abordaron dificultades que afectan el desarrollo de proyectos asociados a los programas DS19 y DS49, con énfasis en los plazos de revisión, aprobación y ejecución, así como en la coordinación de los procesos técnicos y administrativos.

“Esta mesa de trabajo nos permitirá revisar junto al Minvu la situación de los proyectos habitacionales de Ñuble, identificar qué está dificultando su inicio o avance y acordar acciones concretas para destrabarlos. Como sector, queremos aportar nuestra experiencia técnica para agilizar los procesos y establecer un seguimiento periódico, con responsables y plazos definidos”, explicó Claudio Santibáñez, presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la CChC Ñuble.

En cuanto al comportamiento por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó 12,8%, aumentando 0,8 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la de los hombres llegó a 11,0%, con un incremento interanual de 2,6 puntos porcentuales. Pese a ello, las mujeres ocupadas aumentaron 0,9% en 12 meses, mientras que los hombres ocupados disminuyeron 4,5%.

Finalmente, la tasa de ocupación informal alcanzó 32,5%, sin presentar variación respecto de igual período del año anterior. Las personas ocupadas informales, en tanto, disminuyeron un 2,4% en 12 meses.

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Quince xilografías sobre la Reforma Agraria rescatan la memoria del movimiento campesino en Ñuble

En la Casa de la Cultura de San Fabián, Sergio Méndez de la Fuente inauguró su exposición Surcos y grabados, muestra que invita a mirar de cerca las historias y transformaciones que marcaron la vida rural durante el siglo XX.

El proyecto, financiado por el Fondart Regional, reúne 15 xilografías que rescatan experiencias, luchas y recuerdos de quienes construyeron su historia trabajando la tierra.

La muestra propone un viaje visual por un período decisivo para el mundo rural chileno, en el que las condiciones de vida, la organización de los trabajadores y las transformaciones sociales dejaron una huella profunda en el territorio.

Las obras recorren desde las faenas y los ciclos del trabajo agrícola hasta los cambios impulsados por la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina, normativas que modificaron la estructura de la propiedad de la tierra y fortalecieron la organización de los trabajadores del campo. Las imágenes buscan acercar al público a una realidad que muchas veces permanece fuera de las conversaciones cotidianas.

Para Méndez de la Fuente, esta historia no es ajena. El artista participó en las grandes movilizaciones campesinas de Ñuble durante 1966, 1967 y 1968, y trabajó junto al movimiento campesino en sectores como San Carlos, San Gregorio, San Fabián y Ninhue.

“Yo participé en las grandes movilizaciones campesinas en Ñuble, en las cuales se pedía la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Tengo una vivencia muy cercana de lo que significó el mundo campesino de aquellos años, cómo vivían las familias y cómo era el trato en las grandes propiedades de tierra”, recuerda.

Esa experiencia personal, explica, atraviesa la serie y le entrega una dimensión que va más allá de lo artístico. Cada grabado es también una forma de volver sobre una época marcada por la pobreza y las difíciles condiciones de vida de los trabajadores rurales.

“Trato de presentar parte de esa vivencia, de manera que las personas que miran esa xilografía puedan imaginar o transportarse un poquitito en el tiempo, para comprender lo que eso significó”, sostiene.

Tras su paso por San Fabián durante octubre, la exposición llegará este mes a la Casa Natal de Violeta Parra, en San Carlos, y en diciembre a la Galería Tránsitos Visuales de la Universidad de Concepción, en Chillán.

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