El control y libre tránsito por el estrecho de Magallanes, la seguridad del paso Drake y el acceso a la Antártica fueron los ejes que relevó el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, al exponer el papel estratégico de Chile ante representantes de más de 30 marinas del mundo.

El jefe naval participó en el XX Simposio Naval del Pacífico Occidental (WPNS 2026), que se desarrolló entre el 23 y el 26 de noviembre en Papeete, Tahití, en la Polinesia Francesa.

Cabrera destacó la contribución de Chile a la estabilidad del Pacífico y a la seguridad hemisférica, tanto mediante la protección de sus aguas jurisdiccionales como a través del “control, vigilancia y libre tránsito del Estrecho de Magallanes”, la seguridad en el paso Drake y la mantención de una ruta segura hacia la Antártica.

La exposición del almirante se produce en medio de la controversia diplomática entre Chile y Argentina por la próxima travesía del carguero Danstar, con el que la naviera chilena Easter Island busca restablecer la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falkland.

Tal como informó El Mostrador, la compañía anunció que no solicitará autorización a Buenos Aires para navegar por aguas argentinas e invocará el derecho de paso inocente, frente a las exigencias planteadas por el canciller argentino, Pablo Quirno.

Aunque Cabrera no aludió expresamente a esta controversia, destacó la posición de Chile en la seguridad marítima internacional y la vigilancia de un área de responsabilidad que supera los 26 millones de kilómetros cuadrados.

“Somos, sin duda alguna, un socio confiable en la seguridad del Pacífico”, afirmó el comandante en jefe de la Armada.

Cabrera también destacó la participación permanente de Chile en este foro naval y la importancia de los ejercicios multinacionales para fortalecer la cooperación y las confianzas entre las distintas marinas.

En el marco del encuentro, el almirante sostuvo reuniones bilaterales con sus pares de Estados Unidos, Japón, Australia, Indonesia y Francia.

El simposio abordó, además, mecanismos de coordinación internacional para operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante catástrofes.