El despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal marca un cambio estructural en el mercado laboral chileno. La iniciativa elimina la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras por empresa para acceder al beneficio, una disposición que durante décadas ha sido cuestionada por desincentivar la contratación femenina.

Sin embargo, su aplicación no será inmediata. La implementación se extenderá durante cuatro años, contados desde la publicación de la normativa en el Diario Oficial. La reforma, aprobada en el Senado por 27 votos a favor, 13 en contra y una abstención, culmina un proceso que atravesó las administraciones de Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast, como informó El Mostrador.

Cuándo comenzará a operar

La implementación contempla cinco hitos, cuyos plazos se contabilizarán a partir de la publicación de la ley:

Mes 6: comienza la recaudación de las cotizaciones destinadas al Fondo de Sala Cuna.

Mes 12: acceden las madres trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, incluidas las trabajadoras de casa particular, y quienes tengan el cuidado personal exclusivo de menores de dos años por resolución judicial.

Mes 18: entra en funcionamiento el suplemento solidario para los hogares más vulnerables y comienza la cotización voluntaria de trabajadores independientes.

Mes 36: se incorporan los padres trabajadores del sector privado cuyas parejas cumplan determinadas condiciones de búsqueda de empleo o estudios.

Mes 48: se completa la incorporación de los trabajadores dependientes, incluido el sector público.

Las familias podrán escoger un establecimiento registrado. El Instituto de Previsión Social (IPS) administrará los pagos correspondientes a matrícula y mensualidad directamente a los sostenedores habilitados.

El informe financiero proyecta que la reforma beneficiará a 11.075 niños durante el primer año de implementación, a 47.329 en el quinto y a 61.995 en el décimo.

Financiamiento y copago

El nuevo fondo se financiará mediante una cotización del 0,30 % de las remuneraciones imponibles, compensada con una reducción equivalente de los aportes patronales al Seguro de Cesantía.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) consideró un aporte mensual referencial de 5,2 UTM, equivalente a unos $376 mil. El monto definitivo se determinará anualmente y podrá presentar diferencias territoriales.

Si el precio del establecimiento supera el aporte, las familias deberán asumir la diferencia, salvo acuerdo con el empleador. El suplemento solidario reducirá ese desembolso en un 50 % para el 40 % más vulnerable y en un 30 % para el tramo siguiente, hasta el 60 %.

El Gobierno comprometió establecer un tope de copago del 20 % mediante la Ley de Reajuste del Sector Público. Sin embargo, este límite todavía no está aprobado.

Los desafíos de la universalización

Como abordó El Mostrador en su análisis sobre los alcances de la reforma, las principales controversias planteadas desde la oposición apuntan al financiamiento, la disponibilidad de establecimientos y la calidad de la educación parvularia.

La senadora del Frente Amplio Beatriz Sánchez advirtió que 237 de las 346 comunas del país carecen de oferta privada certificada. Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste cuestionó las garantías de calidad educativa.

El desafío laboral tampoco es menor. La desocupación femenina alcanzó el 10,5 % durante el trimestre julio-septiembre, con un incremento anual de 1,4 puntos porcentuales.

La eliminación de una barrera legal para la contratación de mujeres constituye el principal avance de la reforma. Su impacto efectivo dependerá de la capacidad del sistema para garantizar acceso, cobertura territorial y costos asequibles para las familias.