La Región de Ñuble sufre un duro golpe por el recorte de subsidios habitacionales, uno de los temas que mantiene en jaque el presupuesto del Serviu 2027 y que será revisado, junto a otras 11 partidas, en la Comisión Mixta del Congreso. El drama se manifiesta en el caso de los subsidios DS49, o Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es un aporte económico estatal no reembolsable destinado a familias vulnerables sin vivienda propia para que puedan comprar una casa o departamento sin necesidad de crédito hipotecario.

Los números grafican la fuerte disminución de los recursos, evidenciada en un informe de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble (CChC), elaborado con datos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que contiene los subsidios entregados a la región durante los últimos cinco años.

Los datos indican que entre 2022 y 2025, la entrega de subsidios habitacionales DS49 en Ñuble mostró una tendencia al alza, aunque con diferencias respecto de las metas programadas.

En 2022 se otorgaron 1.450 beneficios, frente a 1.673 previstos, mientras que en 2023 la cifra llegó a 1.563, manteniéndose sin variación durante 2024

El mayor resultado se registró en 2025, con 2.191 subsidios entregados, superando en 629 los 1.562 programados, lo que representa un cumplimiento del 140,2%.

Sin embargo, durante 2026, el ritmo de asignación ha sido considerablemente menor: al 31 de agosto se habían otorgado 379 de los 726 previstos, equivalente al 52,2% de la meta anual. En términos de recursos, 2025 también marcó el mayor desembolso, con 3.763.924 UF, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 se habían asignado 756.723 UF. Estos datos reflejan un importante impulso en 2025, pero también una desaceleración en las asignaciones durante 2026.

La entrega de subsidios habitacionales DS49, que disminuyó bruscamente durante el primer año de gobierno, no repuntaría más de un 8 % el próximo año, de la mano del presupuesto del Serviu, organismo que, sin embargo, sufrirá un duro golpe en su capacidad operativa en la región.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo al presupuesto del Ministerio de Vivienda para el próximo año, según el cual el gasto de operaciones del Serviu en la Región de Ñuble disminuirá 15,0% ($33.101 millones), principalmente por la reducción del Programa de Habitabilidad Rural (-40,1%, $17.302 millones), las Iniciativas de Inversión (-55,5%, $13.742 millones) y el Programa de Integración Social y Territorial (-46,9%, $9.849 millones).

A esto se suma la caída de los préstamos para subsidio habitacional (-24,1%), que, si bien no forman parte del gasto de operaciones, contribuyen a explicar la disminución del gasto total. En contraste, aumentan el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (+7,2%) y el Sistema Integrado de Subsidio (+19,3%).

Durante la discusión del Presupuesto, la glosa del programa DS49 fue repuesta en el Senado, por lo que la única materia de la partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que pasó a comisión mixta corresponde a los recursos para el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar en los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu).

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