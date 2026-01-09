Aquí Regiones: el viaje que cuenta Chile desde sus territorios

En agosto de 2024, en El Mostrador comenzamos un viaje que ya no tiene retorno. Hasta entonces, contar Chile desde sus regiones era un proyecto largamente imaginado, postergado una y otra vez por las prioridades de la contingencia. Pero el 27 de ese mes dimos el primer paso y sellamos un compromiso: hacer del territorio el corazón de nuestro periodismo.

Así nació Aquí Arica, el primer newsletter regional de El Mostrador, desde la tierra de doble frontera y de una de las culturas aldeanas más antiguas del mundo: la Chinchorro. Desde allí cruzamos el desierto y nos detuvimos en la región de Gabriela Mistral para dar vida a Aquí Coquimbo. Luego bajamos hacia la cuna de héroes, folclor y letras –Prat, O’Higgins, Violeta y Nicanor Parra– para lanzar Aquí Ñuble. Más tarde miramos al Pacífico, a la historia republicana y al origen de la prensa chilena, y nació Aquí Valparaíso. Y hace solo un par de meses, a la orilla del río Calle-Calle, se sumó Aquí Los Ríos, evocando el origen casi cinematográfico de una región forjada entre bahías, ríos y memoria.

Ese recorrido no es solo una suma de artículos. Es una declaración editorial. Porque “Santiago no es Chile” no es una consigna vacía, sino una realidad que exige ser contada con rigor. Por eso decidimos empujar –a contracorriente– el carro de la descentralización, convencidos de que las regiones necesitan un periodismo independiente, serio y responsable: uno que releve su identidad cultural, visibilice su potencial de desarrollo económico y fiscalice el poder local.

De ese espíritu nace Aquí Regiones, la nueva apuesta periodística del Grupo El Mostrador. Un proyecto que articula todos nuestros newsletters regionales en una red que conecta territorios, voces y agendas que rara vez ocupan el centro del debate nacional.

Hoy, Aquí Valparaíso y Aquí Coquimbo llegan a sus públicos los lunes; Aquí Arica y Aquí Los Ríos, los martes; y Aquí Ñuble, los miércoles. Y este 2026, el mapa seguirá expandiéndose. En marzo veremos nacer Aquí Magallanes.

Para reforzar este impulso, inauguramos además un nuevo espacio en la portada principal de El Mostrador, donde cada semana podrás encontrar las entradas de nuestras regiones, acercando sus historias, conflictos y desafíos a todo el país.

El camino es largo: Chile tiene 16 regiones y, en menos de un año, ya estamos presentes en cinco y a partir de marzo en seis. Nuestro compromiso es seguir sumando territorios hasta completar el mapa, sin perder la convicción del primer día.

Y porque la diversidad regional no se cuenta solo con noticias, sino también con memoria, nos acompañará en esta travesía el escritor Miguel Laborde, quien en la sección Contando Chile nos llevará por los cruces entre pasado y presente que dan identidad a cada región.

Porque Santiago no es Chile y la descentralización no es un eslogan, sino una necesidad, te invitamos a sumarte –gratis– a esta aventura por los territorios que le dan forma al país. Aquí empieza otra manera de contar Chile.

