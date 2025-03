Delitos no dan tregua y Valparaíso sigue sin Plan Comunal de Seguridad

Presentado por:

¡Hola! No hay día en que no se registren asaltos en Valparaíso. El jueves pasado las víctimas fueron una pareja y los asaltantes dos jóvenes, casi unos niños, que primero se acercaron para pedir limosna y luego les rociaron gas pimienta en los ojos. Revisaron sus pertenencias y en un descuido, las víctimas pudieron zafar. No era la primera vez. El 2024, también de noche, un hombre los encañonó con una pistola por calle Yerbas Buenas.

La frecuencia de delitos como este, sumado al reciente robo al Banco Estado nos motivó en Aquí Valparaíso a revisar el Plan Comunal de Seguridad y nos enteramos de que ya no está vigente.

En esta edición te contamos, además, que:

Hoy se inicia una nueva excavación en el cementerio de Playa Ancha para dar con el cuerpo del cura Miguel Woodward, detenido desaparecido en dictadura.

detenido desaparecido en dictadura. En Villa Alemana opera un crematorio de mascotas –sin permiso municipal- que emana gases y malos olores y afecta a los vecinos.

Conversamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), y algunos concejales sobre el estilo ejecutivo -o apurón– que está impulsando la nueva administración.

1

Valparaíso no tiene Plan Comunal de Seguridad vigente

El robo al Banco Estado, ocurrido el 22 de marzo, nos dejó a todos boquiabiertos. A plena luz del día, un sábado, cinco sujetos sustrajeron de la sucursal -ubicada en el barrio financiero de Valparaíso- $150 millones. En tan solo unos minutos, entraron, robaron y huyeron, arrojando aceite y miguelitos al suelo.

Los sujetos siguen prófugos y la sensación de inseguridad en el puerto volvió a empeorar. ¿Qué pasa que solo vamos de menos a más?

Una de las herramientas que tiene el Estado para prevenir la delincuencia es el Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP), documento de planificación elaborado por el municipio que fija las medidas de prevención y seguridad que tomará junto con el Consejo Comunal de Seguridad, integrado por la Delegación Presidencial Regional, el COSOC, Carabineros, la PDI y la Fiscalía, entre otros actores.

Así, el Plan Comunal de Seguridad presenta los problemas prioritarios y las respectivas estrategias para abordarlos. Sin embargo, en Valparaíso esta hoja de ruta no está vigente.

El último Plan cubrió el periodo 10 de marzo de 2021-10 de marzo de 2025. Se llamó Prevención y seguridad: una propuesta para Valparaíso desde el enfoque de seguridad humana y fue elaborado por la administración de Jorge Sharp (Ind.).

¿Por qué no se actualizó antes que venciera?Fuentes del Ministerio del Interior explican que el municipio de Sharp habría manifestado resistencia al instrumento y que no lo había actualizado, entre otros motivos, por falta de colaboración de algunos actores locales y la alta rotación del personal encargado del PCSP.

Si bien no hay Plan de Seguridad vigente, desde la alcaldía liderada por Camila Nieto (FA) destacaron que han fortalecido los patrullajes mixtos con Carabineros (convenio OS-14) -diurnos y nocturnos-, aseguraron que realizan rondas semanales de fiscalización en los sectores de mayor riesgo, incorporaron a las patrullas municipales dispositivos para leer placas patentes y han reparado 20 cámaras, lo que irá en aumento.

En paralelo, siguen en ejecución los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito(SPD) que en la comuna suman más de $ mil millones.

¿Y el nuevo Plan? El municipio informó que apenas asumieron, en diciembre, comenzaron a actualizarlo y que ya lo terminaron. Ahora está en análisis y esperan aprobarlo en abril, «previa revisión de la SPD, la Comisión de Seguridad junto a los concejales y el Consejo Comunal de Seguridad”.

El nuevo instrumento (2025-2028) consideró un diagnóstico participativo, con perspectiva territorial, y buscará abordar los delitos de mayor prevalencia -como el robo con violencia-, disminuir los factores de riesgo en el espacio público y mejorar las cámaras, vehículos municipales y los equipos que utilizan los funcionarios.

Para el concejal Leonardo Cárdenas (RN) es «impresentable que estemos avanzando en temas de seguridad sin que el principal instrumento de gestión municipal en la materia no esté vigente». Sin el instrumento, agrega, «no tenemos cómo enfocar el trabajo actual«.

2

Con «la esperanza a tope» se inicia una nueva búsqueda del cuerpo del cura Woodward

Uno de los casos emblemáticos de la dictadura en Valparaíso es la desaparición y muerte de Miguel Woodward, cura obrero detenido en 1973 en el cerro Los Placeres, trasladado a la UTFSM, la Academia de Guerra Naval, el Buque Escuela Esmeralda y posteriormente al Hospital Naval, donde un médico certifica su muerte y luego se pierde su rastro.

La hermana de Miguel, Patricia Woodward, se querelló contra Pinochet en 2002 por el homicidio y secuestro calificado de su hermano. Desde entonces, la Justicia ha condenado a tres suboficiales de la Armada por su responsabilidad en el secuestro; sin embargo, no han logrado dar con el cuerpo.

En el marco de este proceso, en el Cementerio 3 de Playa Ancha, donde habría sido inhumado, se han realizado cuatro excavaciones sin éxito. Y este lunes, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, iniciará una quinta, luego de detectar -con un georradar- anomalías en el terreno durante septiembre del año pasado. Los Amigos de Miguel Woodward (AMW) no pierden la esperanza de encontrarlo a él y a otros detenidos desaparecidos.

«La esperanza está a tope. La esperanza de verdad y justicia todavía sigue«, dijo Javier Rodríguez, vocero del grupo.

Woodward nació en Valparaíso, pero estudió ingeniería civil en Londres. Luego regresó a Chile e ingresó al Seminario Mayor de Santiago, donde fue ordenado sacerdote por Raúl Silva Henríquez. Destinado a Valparaíso, dirigió una pequeña comunidad religiosa en el cerro Los Placeres, coordinó la Junta de Abastecimiento y Precios durante la UP y militó en el MAPU. Allí también trabajó en un astillero y dictó capacitaciones para obreros.

La diligencia se extenderá hasta el viernes y cuenta con el apoyo del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia del Gobierno.

Woodward es una de las 30 víctimas de desaparición forzada que registra la Región de Valparaíso .

. Por la causa se encuentran acusados otros seis funcionarios en retiro de la Armada y tres de Carabineros como autores de secuestro calificado.

como autores de secuestro calificado. La excavación sería una de las últimas diligencias antes que el ministro dicte la sentencia definitiva.

3

Crematorio de mascotas opera sin permiso municipal en Villa Alemana

Al fondo de la Quebrada Escobares, sector semirural de Villa Alemana, opera sin permiso del municipio el crematorio de mascotas Aura Pet.

En su cuenta de Instagram, la empresa exhibe fotografías de cientos de mascotas fallecidas y cremadas –gatos, perros, pero también conejos, hurones y hasta un chancho y una tortuga-, las que transformadas en cenizas están «junto a sus queridas familias para acompañarlos por siempre».

La empresa cobra entre $70 y $ 200 mil, dependiendo el tamaño del animal y la rapidez del servicio, y funciona en la Quebrada hace unos tres años, cuenta Yong Soto, vecino del crematorio y quien se ha visto afectado por su funcionamiento:

“A veces sale olor a carne y pelo quemado, muy fuerte. Un olor asqueroso. Debo cerrar las ventanas, es irrespirable. He hablado con el vecino, pero es una persona muy conflictiva. Ofreció ponerme aire acondicionado, pero me negué”, explica a Aquí Valparaíso.

Soto está preocupado por la salud de su familia, sobre todo de su hijo de dos años. Desconoce qué podría estar provocando en él la inhalación de los gases que emite la cremación de los animales. Pero además está preocupado por el efecto que podría generar en el medioambiente.

Eso no es todo. El vecino señala que, durante la noche, emerge del tubo de la maquinaria una gran llamarada, en una comuna continuamente afectada por incendios forestales. El año pasado, producto del megaincendio, se quemaron más de 70 casas.

Este vecino del crematorio dice que avisó a la municipalidad del funcionamiento ilegal de la empresa, «pero no hicieron nada«.

Desde el municipio de Villa Alemana, liderado por el alcalde Nelson Estay (Ind.-ChV), indicaron que Aura Pet no tiene permiso de la Dirección de Obras Municipales. Mediante una denuncia, explicaron, podrían acercarse a fiscalizar.

Mediante una denuncia, explicaron, podrían acercarse a fiscalizar. LaSeremi de Salud indicó que «no es de su resorte la autorización de funcionamiento de crematorios de animales«. Aura Pet tampoco ha consultado al Servicio de Evaluación Ambiental si requiere o no una Resolución de Calificación Ambiental.

La seremi de Salud hizo un llamado a denunciar por los canales formales «a fin de que, como institución, podamos evaluar otras condiciones que puedan significar un riesgo sanitario para las personas«.

El concejal de Villa Alemana, Guillermo Barra(Partido Popular), señaló que «es crucial que estos servicios operen con todos los permisos y cumplan los estándares sanitarios. El municipio debe verificar su cumplimiento normativo, y la Seremi de Salud, realizar un trabajo de fiscalización en el lugar. Solicitaremos información detallada para asegurar que se respeten tanto las necesidades de los vecinos y vecinas, como las normativas ambientales y de salud pública«.

La consejera regional María Elena Rubilar (FA) agregó que «el fin de los crematorios es reducir la contaminación de olores y gases, y si se está produciendo, debe informarse a las autoridades respectivas, sobre todo en un sector rural con alta biodiversidad como Quebradas Escobares. Estaremos atentos a esta situación”.

Aquí Valparaíso contactó al encargado del crematorio, pero este se negó a dar declaraciones.

4

El estilo ejecutivo de Carolina Corti en Quilpué

El ambiente en el Concejo Municipal de Quilpué, el martes pasado, era solemne. Un día antes, el profesor municipal Marco Antonio Castro había publicado en Instagram mensajes en contra de sus estudiantes con TEA.

Entre los asistentes se esperaba con atención un pronunciamiento de la alcaldesa Carolina Corti (RN, 53 años, relacionadora pública), quien se impuso a Valeria Melipillán (exjefa comunal FA) en las últimas elecciones.

De punta en blanco y muy seria, Corti –exgobernadora provincial del Presidente Piñera– pidió disculpas a la comuna e informó lo que el municipio ya había resuelto: separar al docente de sus funciones, iniciar un sumario, evaluar una querella por Ley Zamudio y solicitar al Congreso que estos mensajes «de odio» sean tipificados como delito.

En el tiempo que lleva de alcaldesa, Corti está empezando a ser conocida por su estilo de resolución rápida

«Mi teléfono lo tiene todo Chile. Es un bien nacional de uso público. Y yo contesto mucho. Entonces, la relación de la comunidad es supercercana. Yo sé, por ejemplo, cuándo está ocurriendo un tema de seguridad y no está llegando Carabineros«, dice la alcaldesa a Aquí Valparaíso.

Parte de esta forma de ejercer el poder en Quilpué es la iniciativa de citar a todos sus directores de Departamento a las reuniones de Concejo municipal.

–“Yo lo determino como una instrucción, porque en la hora de incidente es superimportante tener el feedback inmediato para el concejal, que es el que está en contacto con la comunidad”, explica.

El concejal Renzo Aranda (DC) dice que «esa era una práctica que venía de antes, pero por alguna razón el equipo de confianza de la alcaldesa Melipillán no venía a los concejos. A lo mejor ella estimaba que podía solucionar todas las dudas. Eso generaba retardo en los procesos . Ahora en el mismo Concejo los directores inician los procedimientos para dar respuesta lo más pronto posible”.

dice que «esa era una práctica que venía de antes, pero por alguna razón el equipo de confianza de la alcaldesa Melipillán no venía a los concejos. A lo mejor ella estimaba que podía solucionar todas las dudas. . Ahora en el mismo Concejo los directores inician los procedimientos para dar respuesta lo más pronto posible”. «Esta administración intenta dar respuesta rápida a los requerimientos que nosotros planteamos de parte de los vecinos”,destaca Mónica Neira (Ind.-Republicanos).

Corti también resolvió rápido el pago a los honorarios, que estaba pendiente. Elaboró el reglamento y zanjó el problema. “Yo soy una mujer que no puede esperar, que no va a dejar de hacer las cosas ni por el horario, ni por el día, ni por otra cosa. Las cosas se resuelven de manera rápida», asegura la jefa comunal.

Soy un poco impaciente, ansiosa. Para mí puede ser una debilidad, pero es superejecutivo para lo que es el aparataje estatal».

Concejales de oposición, como Francisco Villegas (FA) y Paula Castro (Ind.-FA), hacen un contrapunto:

«Hoy veo como fortaleza capacidades de gestión. Es un legado que podría ir visualizando hacia futuro», dice Villegas, pero advierte que no ve «mucho cambio en la rapidez de los procesos, pero la actual gestión lleva tres meses y sería injusto juzgarla por un período tan corto de tiempo«.

Castro afirma que «en cosas prácticas» la administración de Corti sería más rápida, o ejecutiva, respecto de la administración pasada, «pero a la hora de las solicitudes con respecto a pronunciamientos jurídicos es difícil obtener respuesta«.

Antes de terminar, aprovecho de contarte que el 24 de marzo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) firmaron un acuerdo en Santiago para impulsar el desarrollo regional sostenible y potenciar las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales.

El Memorando de Entendimiento aborda dos ejes fundamentales: el fortalecimiento de los gobiernos regionales y el apoyo a la agenda de descentralización del Gobierno.

Al evento asistieron ocho gobernadores, entre ellos, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA) por la Región de Valparaíso, quien comentó que el convenio «nos permitirá impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestras regiones, promoviendo la descentralización y la gestión con enfoque territorial«.

Ahora sí, cuídense mucho y hasta la próxima edición de Aquí Valparaíso. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información puedes escribirme aquivalparaiso@elmostrador.cl. Con gusto responderé todas tus inquietudes.

