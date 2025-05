Valparaíso: entre el “ardor” de la indiferencia y un parque “sin cabeza”

Presentado por:

Hola, ¿cómo están? Por acá todavía un poco afectados por el incendio que ocurrió el miércoles pasado en el Barrio Puerto de Valparaíso.

Una tragedia que provocó la muerte de cuatro personas, seis heridos -dos siguen en riesgo vital- y una treintena de damnificados . La mayoría adultos mayores, algunos postrados. Ayer, el único detenido hasta ahora, un consumidor de pasta base, quedó en prisión preventiva.

. La mayoría adultos mayores, algunos postrados. Ayer, el único detenido hasta ahora, un consumidor de pasta base, quedó en Esa fue la última y lamentable noticia que reporteamos la semana pasada. También conversamos con Gianina Figueroa, expresidenta del directorio del Parque Cultural de Valparaíso , hoy descabezado y en una crisis financiera que amenaza con su cierre. Figueroa, como hizo Sebastián Redolés en su momento a través de una querella, también atribuye a la exdirectora ejecutiva Nélida Pozo -actual directora del Servicio del Patrimonio- la histórica falta de recursos.

, hoy descabezado y en una crisis financiera que amenaza con su cierre. Figueroa, como hizo Sebastián Redolés en su momento a través de una querella, -actual directora del Servicio del Patrimonio- Consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobernador Rodrigo Mundaca su apreciación sobre el crudo documental difundido por el influencer italiano Zazza, luego de su paso por el Puerto, y si este podría incidir en la postulación de Valparaíso como sede ONU del acuerdo internacional sobre la conservación de los océanos . ¿Qué creen que respondieron?

. ¿Qué creen que respondieron? También les compartimos una breve entrevista al nuevo diputado del distrito 7, Arturo Barrios (PS), quien asumió en reemplazo de Tomás de Rementería, que a su vez ocupó el escaño que dejó Isabel Allende en el Senado. Le preguntamos por proyectos para la zona, sin embargo, el «Negro» Barrios -que irá a reelección- aún no tiene nada claro.

quien asumió en reemplazo de Tomás de Rementería, que a su vez ocupó el escaño que dejó Isabel Allende en el Senado. Le preguntamos por proyectos para la zona, sin embargo, el «Negro» Barrios -que irá a reelección- aún no tiene nada claro. Y aunque no nos dio el tiempo para seguir la formalización por estafa del exvicepresidente de la DC, Gianni Rivera, sí te contamos que el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, fue imputado por el delito de usurpación de nombre, luego de presuntamente crearuna cuenta parodia –bien ofensiva- de su exdirector jurídico, Sebastián Astuya.

Antes de comenzar, te invito a compartir Aquí Valparaíso. Y si aún no te sumas, inscríbete gratis y recibe cada lunes un completo análisis del acontecer regional.

1

«Valparaíso arde en indiferencia»

La mañana del miércoles despertamos con la lamentable noticia de un incendio de proporciones en tres edificios del Barrio Puerto de Valparaíso. Las primeras imágenes daban cuenta de la afectación del local de cecinas alemanas Sethmacher, contiguo a un cité, también siniestrado. Pero a medida que fueron pasando las horas nos enteramos de lo peor: adultos mayores que tuvieron que saltar desde un segundo piso para escapar del fuego, personas desaparecidas, seis heridos -dos se mantienen en riesgo vital- y una treintena de damnificados. El jueves, el delegado presidencial Yanino Riquelme (PC) informó el hallazgo, bajo los escombros, de la primera víctima. El sábado se sumarían otras tres.

De inmediato recordé el derrumbe de la escala de calle Huito, que en 2019 provocó la muerte de seis personas y mantuvo a las autoridades enfocadas en la emergencia durante varios días. Incluso rostros de matinales llegaron al lugar para dar cuenta del hecho. Esta vez ha sido diferente. La mañana del jueves, en el cuartel de la PDI en Curauma, el Gobierno informó entre un par de risas (se observa en videos compartidos a la prensa) los avances de la investigación: la detención del presunto responsable, el número de damnificados. Y la mañana del viernes ya se dedicaron a otra cosa: en la USM, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, convocó a la primera sesión del Consejo de Prevención del Delito en la región.

El día del incendio, Coté, restauradora local, publicó una imagen de la humareda con la frase superpuesta «Valparaíso arde en indiferencia». En el post escribió: «Esta mañana ardió nuevamente una parte del corazón de Valparaíso. Barrio Puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace más de 20 años, se consume entre el abandono, los incendios, la delincuencia y el narcotráfico. ¿Cuántas veces más debemos ver arder nuestro patrimonio antes de que el Estado actúe?».

La frase no deja de hacerme sentido. No solo por la performance de nuestros gobernantes, sino porque una y otra vez Valparaíso sigue dando este tipo de noticias. Este boletín ha intentado cambiar la perspectiva, destacar otros elementos. Pero la realidad nos pega de frente. Se impone.

El día de la emergencia, la alcaldesa Camila Nieto (FA), visiblemente afectada, interpeló al Estado y solicitó recursos pues dijo «el municipio no puede solo». El jueves agregó que el incendio «es precisamente de lo que queremos salvar el Barrio Puerto. Para nosotros es importante que resurja. Tenemos un plan de gestión que implica una serie de medidas, pero necesitamos apoyo del nivel central que nos permita llevar a cabo de forma oportuna -y no durante diez años-la ejecución de diversos proyectos que nos permitirían revitalizar el sector«.

El diputado por Valparaíso, Luis Cuello (PC), fue más allá y propuso al Gobierno expropiar las propiedades abandonadas en el Sitio Patrimonio de la Humanidad, utilizando el 2% del presupuesto destinado a momentos de calamidad pública. Según dijo, el 87% de los edificios del Sitio son privados, 139 están en abandono y el 70% tiene riesgo alto o muy alto de incendio. ¿Será posible? En Viña del Mar, el Estado ha desembolsado $ 32 mil millones para reparar los socavones, reportó Biobío. Si bien ese caso es diferente -el MOP asumió responsabilidad-, en el barrio fundacional de la ciudad los vecinos esperan hace años mayor presencia e intervención estatal.

Por ahora, el Minvu informó la semana pasada que destinó mil millones de pesos en 36 subsidios para reparar viviendas patrimoniales en seis cerros de Valparaíso, dos de ellos colindantes con el sector donde fue el incendio (Santo Domingo y Arrayán).

Los últimos días, por orden del fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, la PDI siguió realizando peritajes y buscando posibles víctimas bajo los escombros. Ayer domingo, el juez Fernando Vergara decretó la prisión preventiva del único detenido hasta ahora: Diego Segura Opazo (40), un consumidor de pasta base quien luego de discutir con su pareja habría iniciado el fuego en la habitación que compartían en el ahora extinto cité. El magistrado le imputó en calidad de autor los delitos de amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, el de incendio con resultado de muerte y el de incendio con lesiones graves gravísimas. Fijó en seis meses el plazo de la investigación.

2

El Parque Cultural «sin cabeza»

El Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) ―ex-Cárcel―, como varias instituciones culturales del país, vive un nuevo momento de crisis. Económica, sí, pero también de gobernanza: el directorio de la asociación tiene cuatro de sus nueve integrantes vigentes, lo que implica que no tiene el quórum mínimo de cinco para sesionar.

Actualmente ejercen funciones Michel Cara, delConsejo de Rectores; y Daniela Misle, Ana Piña y Juan Villagrán de la Asamblea de Socias y Socios. Desde la renuncia de Gianina Figueroa a la presidencia, el 30 de abril, está pendiente que el Ministerio de las Culturas (Mincap) nombre a su representante, pero también ―desde hace meses― que lo haga el municipio (un cupo) y la delegación presidencial regional (tres).

El Parque tampoco tiene director ejecutivo. Después de un proceso fallido, el directorio tomó la decisión de prescindir del cargo para ahorrar recursos: el espacio, inaugurado en octubre del 2011, arrastra una deuda de $ 400 millones con la Subsecretaría de las Culturas, y otra, que paga en cuotas, con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En febrero, además, el CDE notificó de un segundo embargo, que congeló la cuenta corriente del recinto y dejó a Figueroa imposibilitada de pagar sueldos a partir de mayo, lo que explica ―en parte― su renuncia.

Toda esta crisis económica se había gestado antes de que ella asumiera la direccióndel Parque, asegura Figueroa. Ahora que dimitió «no tenemos cabeza y no nos han informado de nada», comenta Francesca Compagnone, presidenta del sindicato.

Hoy los 40 trabajadores del Parque (35 con contrato y cinco a honorarios) siguen en funciones en total incertidumbre de si recibirán su sueldo a fin de mes o no. Compagnone advierte que no hay certeza de la apertura del espacio durante junio: «Como trabajadores, todos tenemos familias, cuentas que pagar. Desde junio vamos a evaluar qué medidas vamos a tomar. No puedo asegurar que el Parque pueda seguir abierto en junio. Que las autoridades no vengan a dar respuesta es preocupante. Es urgente que la ministra (Carolina Arredondo) nombre al presidente del directorio«. Consultada al respecto, desde el Mincap indicaron que no hay novedades por el momento.

Por otro lado, los 12 funcionarios del aseo, que dependen de la empresa externa Pulmari EIRL, ya fueron notificados mediantecarta de aviso que trabajarán solo hasta mayo. «Yo debo ser responsable con esto y avisarle a mi gente que no vamos a poder seguir, si es que ellos (PCdV) no dicen lo contrario. Yo tengo los recursos para pagar en mayo, no sé si el Parque me va a pagar a mí», señala Katherine Vargas, su dueña.

¿Por qué existe deuda? Según explicó Figueroa a Aquí Valparaíso, el CDE ha exigido la devolución de dineros luego que la Contraloría objetara cómo el Parque ha utilizado los recursos en el pago de finiquitos improcedentes y contrataciones excesivas «que no eran sanas para el ejercicio del presupuesto» y que se remontarían a 2017, dice, cuando Nélida Pozo, actual directora del Servicio del Patrimonio, asumió como directora ejecutiva hasta 2023.

El expresidente del directorio del Parque (mayo 2022-julio 2023), Sebastián Redolés, también apuntó a Pozo en la querella que presentó en agosto de 2023 por malversación de caudales públicos al interior del recinto. La causa «sigue vigente con diligencias en curso. Se han desarrollado gran parte de ellas con la Brigada Investigadoras de Delitos Económicos de la PDI» señaló la fiscalía. En este periodo, el fiscal Elizardo Tapia no ha reunido los antecedentes necesarios para solicitar a un juez que formalice la investigación en contra de alguna persona en específico. Como la causa está desformalizada, no tiene plazo fijo.

3

Gobierno niega impacto de documental sobre Valparaíso en su postulación a sede de acuerdo ONU sobre los océanos

Para ser honesta, cuando leí sobre el reciente documental de un influencer italiano sobre el crimen en Valparaíso, no le presté atención. Pensé: debe ser más de lo mismo. Y no lo era. Una fuente nos advirtió que el video de Zazza -que ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube- podría influir negativamente en la postulación de Chile ante la ONU para que Valparaíso sea sede del acuerdo internacional sobre conservación de los océanos. Así que la semana pasada, después de una tarde de reporteo, reproduje De patrimonio Unesco a patrimonio del crimen organizado.

¿Qué encontré? Un joven europeo que en perfecto español entrevista a personas con las que es difícil (y riesgoso) conversar: un hombre cubriendo su rostro, explicando cómo trafica droga en el Plan y de dónde la trae (San Antonio). Una mujer mayor regalando marihuana a otra en la población La Copa. Un joven explicando qué lo llevó a robar. Zazza, con 2,5 millones de suscriptores, testifica lo marginal ―el consumo de drogas, el porte de armas―, pero también se asombra de aquello que hemos acostumbrado a naturalizar: edificios preciosos arruinados, hombres que orinan y se drogan en la calle, un cementerio municipal con tumbas destruidas y cruces tiradas en el suelo.

En fin. Así como hace 20 años Chile postuló a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, en 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) propuso a Naciones Unidas que sea el Puerto la futura sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por su sigla en inglés). De concretarse, sería la primera en América Latina. Por ahora, el tratado ha sido firmado por 114 países y ratificado por 21 de los 60 necesarios para su entrada en vigencia. Se estima que eso ocurra en 2026. Entonces, la Comisión Preparatoria del BBNJ recomendará a la Conferencia de las Partes de la ONU un país sede para la Secretaría. Y esta decidirá por consenso.

En abril, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, reafirmó en la ONU la candidatura de Valparaíso como sede del tratado. Consultada si podría afectar en su empresa el video de Zazza, desde el Minrel señalaron que «sin duda, siempre hay espacios de mejora en la gestión de las ciudades,este no es un desafío exclusivo de Chile, y por lo tanto creemos que comentarios coyunturales, los cuales pueden ser atendibles, no afectan nuestra postulación que es consistente y competitiva».

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), ha trabajado con el Minrel en este proyecto. Sobre la misma pregunta dijo que el documental y la postulación «corren por carriles distintos» y que en esta decisión «seguro, pesarán muchos factores globales, además de las condiciones de la ciudad. El video grabado por este influencer forma parte de una seria de videos que también ha grabado en Europa, Asia y América, porque en todos los países hay barrios y lugares inseguros, pero la decisión de los países no pasa por las publicaciones de las redes sociales».

«Los factores que pesan para decidir por Valparaíso son el trabajo que ha hecho Chile en materia de conservación oceánica, la necesidad de traer al sur global una sede de membresía mundial de Naciones Unidas o los compromisos que el país pueda asumir para tener en las mejores condiciones al personal del acuerdo. Eso se construye, hay compromisos que asumir y gastos que hacerpara atraer a este importante organismo a nuestra ciudad capital. Para eso hay un esfuerzo de Estado y seguro eso se materializará de la mejor manera», agregó el gobernador.

Finalmente, el arquitecto y profesor de la Universidad de Chile, Mario Ferrada, quien participó en la elaboración del expediente de postulación de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, señaló que si bien el video expone críticamente los altos niveles de deterioro que experimenta el Sitio Unesco «no creo que ello sea impedimento para que se instale en Valparaíso la Secretaría Técnica del Acuerdo Internacional sobre Gobernanza Oceánica. De hecho, esta sede podría servir para potenciar la urgente necesidad de gestión social, económica, ambiental y cultural del sitio, considerando el carácter sustancial de este bien como expresión de una ciudad puerto».

4

Arturo Barrios (PS) asume como diputado por Valparaíso sin un proyecto concreto para la zona

El martes 6 de mayo, el primer vicepresidente del PS, Arturo Barrios, juró como diputado por el distrito 7, luego de certificar residencia en la Región de Valparaíso (es propietario de una casa en Algarrobo). Pero ese día también tuvo que asumir de forma interina como secretario general del partido, en reemplazo de Camilo Escalona, quien se recupera de una operación lumbar.

En entrevista telefónica con Aquí Valparaíso, y ad portas de ingresar a una reunión del comando presidencial de Carolina Tohá (PPD) ―en Santiago―, asegura que como es hiperactivo no le será difícil ejercer este doble rol, el tiempo que dure la recuperación de Escalona. El también panelista del programa Sin filtros está contento, o así se le escucha, ahora que reemplazará a Tomás de Rementería en la Cámara, quien asumió como senador en el escaño de Isabel Allende, removida por el Tribunal Constitucional.

– ¿Cómo se gestó su nominación?

La comisión política del PS lo decidió por unanimidad. Y yo he estado disponible a lo que defina el partido.

– Antes postuló dos veces a la Cámara: en 1993, por el exdistrito 30 (San Bernardo), y obtuvo 11 mil votos. Y en 2009, por el exdistrito 10 (Quillota), alcanzando casi 13 mil votos; harto más de lo que sacó De Rementería (6 mil) a quien hoy día está reemplazando.

No me fue pa’ na’ mal. No sé por qué algunos artículos de prensa dicen que no he tenido resultados electorales. El distrito 10 era muy adverso.

– ¿Qué necesidades ha detectado en la zona?

Temas de delincuencia. Una democracia estable no puede sufrir los embates de la delincuencia que hoy día hay. En el Gran Valparaíso, la locomoción y el transporte. Ahora la (tramitación de) Ley de Fraccionamiento pesquero. Estuve con el sindicato de pescadores de la Caleta El Membrillo. Aparte de la merluza, está el tema de la jibia, que ha permitido que la pesca artesanal sobreviva bien. En San Antonio, la toma y su canalización y trabajo con el Minvu. En fin. Aparte de ser una zona bastante bonita, es una zona que tiene que tiene necesidades de acceso, educación, salud y vivienda.

– ¿Va a presentar o retomar alguna moción de De Rementería?

Sí, por ejemplo, avanzar en la implementación del royalty portuario. Aparte estoy en las comisiones de Familia y de Medioambiente. En Familia, me gustaría ver temas sobre la protección de la infancia. Y el acceso a la educación, considerando la cantidad de homicidios perpetrados por niños y adolescente. Eso hace que tengamos un mayor requerimiento en cuanto al seguimiento de las trayectorias educativas. Es vital. Y se puede presentar mediante mociones parlamentarias.

– ¿Qué le gustaría concretar en estos 10 meses?

El tema de la infancia me parece muy importante. Y colaborar en la calidad de vida de vecinos y vecinas. Ya comprometí mi voto en lo del fraccionamiento; son miles de personas las que viven respecto a las caletas artesanales.

– ¿Se va a postular a la reelección?

Sí, esa es la idea. Eso lo determinará también la comisión política. Estamos trabajando en conjunto con Tomás (De Rementería). Una encuesta señala que él estaría marcando un 6,8% y yo un 3%.

– Ah, mire, ya está marcando.

Sí po’. ¡Qué quieres que te diga! De atrás pica el conejo, dicen por ahí.

5

Alcalde de Concón: formalizado por cuenta parodia

El martes de la semana pasada, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar formalizó la investigación en contra del alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos (Ind., cercano al FA); su hermano, Mauricio Ramírez Villalobos; y Matías Cortés Rosati, por el delito de usurpación de nombre. Todo a raíz de una querella presentada por el exdirector de asesoría jurídica del municipio (2021-2022), Sebastián Astuya.

En la denuncia, Astuya los acusó de «la creación de perfil falso en la red social Instagram, con mis datos, asignándole el nombre ‘astuya_papitocorazon’señalando de manera expresa en la introducción del mismo lo que sigue: Hola, soy Sebastián Astuya, ‘El Sol de Montemar’, el abogado + callampa de la V Región, Mis Servicios, Estafar. ¿Quieres perder tu juicio? Llámame”.

En el documento, el abogado también dice que los imputados sacaron fotos de sus cuentas personales para publicarlas en la cuenta parodia «para hacer parecer que soy yo». Que Cortés habría difundido la cuenta por medios de comunicación. Y que el hermano del alcalde, Mauricio, le habría escrito para contarle sobre la creación de la misma mediante el envío de una foto de la cuenta, la palabra «auch» y el siguiente mensaje:

“Hola Guatón Mamón! Cuántas estafas llevas este año?Estamos atentos a tus pasos turbios gordo papito corazón, pagaste la pensión? Mira que está ahí la denuncia en la PDI por maltrato contra tu exseñora. Chao gordo hueco”.

En la audiencia, el juez Francisco Cabezas rechazó la solicitud de nulidad presentada por la abogada que defiende al alcalde, Cynthia Pérez, aunque accedió a una audiencia de sobreseimiento, agendada para el 16 de mayo. También prohibió a los acusados comunicarse con la víctima y determinó un plazo de investigación de 90 días

Después de ser formalizado, Freddy Ramírez dijo «estar tranquilo» porque, señaló, no habría pruebas que demuestren vínculos entre él, su hermano y Cortés, con la creación del perfil falso. Eso pese a que anteriormente, en una audiencia de solicitud de sobreseimiento, su exabogado Rodrigo Medina en vez de negar que fueran autores del hecho apeló a su «libertad de expresión».

En el hall del tribunal, el alcalde también cuestionó el trabajo de la Fiscalía: «No entendemos la postura de la fiscalía, porque la verdad es que habiendo cosas más importantes de qué preocuparse hoy están llevando adelante un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Espero que la fiscalía considere los antecedentes, que no existen. La carpeta investigativa es superclara. No hay nada que nos vincule a la creación de este perfil de Instagram».

La fiscal que lleva la causa, Vivian Quiñones, no se refirió a la crítica de Freddy Ramírez, pero desde la entidad explicaron que «antecedentes hay, si no no se pide la formalización».

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.

Presentado por: