Quién es el ejecutivo venezolano del Banco Santander detenido por vínculos con el Tren de Aragua

La Policía de Investigaciones detuvo este martes a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana que es investigado por su colaboración con una estructura del Tren de Aragua dedicada a la extorsión y al lavado de activos.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en dependencias del Banco Santander, ubicadas en la intersección de las calles Agustinas y Miraflores, en el centro de Santiago. El procedimiento forma parte de un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI para desarticular un brazo extorsivo de la organización criminal transnacional.

La investigación surgió tras detectar movimientos financieros asociados a transferencias de dinero desde Chile hacia Colombia. Según los antecedentes reunidos por los investigadores, los recursos provenían de actividades extorsivas dirigidas contra dueños de locales nocturnos, principalmente en el sector de Bellavista.

De acuerdo con la indagatoria, Pérez Asencio habría desempeñado un rol clave en la circulación de esos recursos dentro del sistema financiero. Según antecedentes publicados por Ciper, el ejecutivo facilitó la apertura y utilización de diversas cuentas bancarias, entre ellas en Banco Falabella y Scotiabank, para recibir fondos vinculados a la organización criminal e incorporarlos posteriormente al circuito financiero formal.

Los investigadores sostienen que estas operaciones se habrían desarrollado entre 2022 y 2025 y que los recursos tendrían origen en distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de extorsiones a locatarios.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades debido a que podría evidenciar una eventual infiltración de estructuras criminales en instituciones del sistema financiero formal. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que la organización logró utilizar mecanismos bancarios para mover y blanquear recursos obtenidos de forma ilegal.

José Carlos Pérez Asencio tiene 33 años y registra una trayectoria ligada al sector financiero. Según la información disponible en su perfil profesional de LinkedIn, se desempeñaba como “Ejecutivo de recuperaciones” en Banco Santander desde 2019.

En el mismo perfil también figura como “especialista de crédito” del Banco de Venezuela, cargo que señala haber ejercido desde 2012.

La detención del ejecutivo se enmarca en una operación que, hasta ahora, suma 18 personas arrestadas. La investigación apunta a una célula del Tren de Aragua que operaba bajo la fachada de una productora de eventos y que habría obligado a propietarios de locales nocturnos a ceder temporalmente el control de sus establecimientos para la realización de fiestas donde se comercializaban entradas y drogas.

Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, parte de los recursos obtenidos eran enviados a Colombia, donde permanece encarcelado Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes de la organización criminal. En paralelo, las diligencias incluyeron allanamientos en recintos penitenciarios de Chile y Colombia, además de operativos en domicilios de distintas regiones del país.

Tras conocerse el procedimiento, Banco Santander informó que ha colaborado con las diligencias solicitadas por las autoridades y reiteró su política de “tolerancia cero” frente a conductas que vulneren la ley o la normativa vigente. La entidad agregó que adoptará las medidas correspondientes si se establecen responsabilidades individuales.