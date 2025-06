El millonario juicio de cuentas en contra de Reginato

Presentado por:

Estimada comunidad de Aquí Valparaíso. A partir del último informe de Contraloría, que detectó un aumento de la deuda en la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), nos dedicamos a reconstruir el prontuario judicial que enfrenta la exalcaldesa Virginia Reginato.

Así confirmamos que la Contraloría demandó en junio, por segunda vez en cinco años, a la militante UDI por daño patrimonial. Esta vez, por intereses y recargos asociados al pago extemporáneo de cotizaciones provisionales en la CMVM.

Además, identificamos las causas que mantiene abierta la Fiscalía en su contra… Pero esa es harina de otro costal y materia para una próxima edición de Aquí Valparaíso.

Una de las vocaciones de este boletín es la fiscalización del poder, independientemente del color político. Y así lo seguirá siendo. Ese es nuestro compromiso.

Como segundo tema presentamos en exclusiva las declaraciones que nos entregó el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán, respecto de los comentarios del fiscal Palma y ahora del ministro Ulloa que lo vinculan, indirectamente, al Caso Hermosilla. Y también el espaldarazo que le dio el presidente del tribunal de alzada.

En entrevista con este medio, el director del SLEP Valparaíso, Pablo Mecklenburg, se refiere a las dificultades que ha enfrentado el último año en la administración de los 66 establecimientos, y las mejoras que ha implementado para evitar inundaciones, robos y el retiro de techos de asbesto. Aún quedan tres liceos en esas condiciones.

Y después de mes y medio sin cabeza, el directorio del Parque Cultural de Valparaíso tiene nuevo presidente: el abogado y exseremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo (PS), quien fue nombrado por la ministra de las Culturas y ejercerá el cargo «como máximo hasta que concluya el ejercicio del actual Gobierno», dice. Su tarea será «contribuir a normalizar el funcionamiento del parque».

1

Donde empieza uno, termina el otro: Reginato enfrenta segundo juicio de Contraloría por daño patrimonial en cinco años

El 11 de junio, la Contraloría notificó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), de la presentación de una «demanda de reparo» en su contra, en su Tribunal de Cuentas, por su responsabilidad en el daño patrimonial detectado recientemente al interior de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), producto del pago extemporáneo de cotizaciones previsionales y de salud, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2023.

En el informe final n° 490/2024, publicado el 2 de junio, la entidad “comprobó que la CMVM, en el periodo auditado, pagó intereses, reajustes y gastos de cobranza por cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores enteradas fuera de plazo, situación que representa un daño, perjuicio o pérdida de recursos públicos para esa entidad”.

Según reportaron instituciones de previsión y de salud a Contraloría, la Corporación mantenía en 2023 una deuda nominal de $ 8.141.779.135, la que al ser actualizada con recargos por el no pago oportuno aumentaba a $ 15.720.336.650.

Con esta demanda de reparo la Contraloría inicia así un juicio de cuentas contra Reginato, cuyo objetivo es resarcir el daño causado.

Y mientras empieza este juicio en sede administrativa, en el Primer Juzgado Civil de Valparaíso va concluyendo otro, también en contra de la exalcaldesa, iniciado a raíz del informe n° 577/2018, que auditó los ingresos y gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar en 2017. Este reveló un déficit de $ 17.585.250.174 y el pago de $ 5.540.515.128 en horas extras, entre otros elementos.

Se trata, en específico, de la demanda formulada por la Contraloría en 2019 en contra de Reginato y otros 24 funcionarios municipales, la cual, constató Emol, buscaba restituir $138 millones que habrían sido indebidamente pagados.

En la sentencia de segunda instancia (2020), la Contraloría atribuyó a los demandados “responsabilidad civil” derivada de “su deficiente administración de recursos públicos, como consecuencia de la improcedencia de los gastos realizados con motivo de celebraciones y adquisiciones dentro de la comuna”, se lee en la demanda que posteriormente (2023) presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para “recuperar fondos utilizados de manera improcedente durante la gestión de la exalcaldesa”, informó el Consejo a Aquí Valparaíso.

La demanda ejecutiva -todavía en curso- está dirigida a Reginato y otros cuatro exfuncionarios -Abel Saavedra, Pablo Staig, Manuel Echeverría y Hugo Espinoza- y busca cobrar una deuda por $ 80.390.084, “y que se ordene ejecutar bienes de su dominio”, explica el CDE. Recientemente, el Fisco llegó a acuerdo con Saavedra, que, del total, pagará $ 8 millones al municipio. Y lo mismo Staig, quien ofreció saldar $ 35 millones. Aún está pendiente el pago de Reginato, Echeverría y Espinoza.

El defensor de Reginato, Gonzalo Yuseff, dijo respecto de este primer juicio que «la responsabilidad que en esa causa se le atribuye deviene de su condición de jefa del servicio y no de actuaciones personales». Respecto del segundo, aún en ciernes, señaló que mantienen observaciones al informe referido a la CMVM y remarcó que por los mismos hechos, “pero del periodo 2016-2018, la Corporación demandó a la señora Reginato y al señor (Claudio) Boisier, y el tribunal los absolvió en sentencia ya ejecutoriada”.

“La justicia va poniendo las cosas en su lugar y aunque sigue considerando injusta la resolución del tribunal electoral que la destituyó, sigue confiando en que se reconozca que jamás se apropió de nada”, cerró.

2

Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso: «Nunca tuve contacto alguno ni conocí al abogado Hermosilla»

El jueves pasado vía correo electrónico, el ministro de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rafael Corvalán Pasolz, se refirió por primera vez a los comentarios que lo han ligado al Caso Hermosilla. El hecho en sí «me parece injusto, puesto que nunca tuve contacto alguno ni conocí al abogado Hermosilla», dijo a Aquí Valparaíso.

La primera mención fue publicada por Ciper, el 15 de septiembre de 2024. El reportaje daba cuenta de la «relación» que tejieron Carlos Palma y Luis Hermosilla «para que el fiscal promoviera algunos nombramientos de ministros de apelaciones», entre ellos el del ministro Corvalán, en 2020 -dice el artículo-, quien entonces ejercía en la Corte de Iquique, para que pasara a integrar el tribunal de alzada en Rancagua.

Según el medio, «en su chat con Hermosilla, Palma dice que Corvalán ‘es de los nuestros‘ y le pregunta al abogado si ‘podemos ayudarlo‘ en su carrera por el cupo. El abogado contesta optimista: ‘Me fue bien (…) creo que derrotamos a las fuerzas locales (…) que mantenga la calma y el periscopio guardado’«. Tras ello, Corvalán aterrizó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a fines de 2020.

La segunda referencia la dio a conocer nuevamente Ciper, el 13 de junio, en un reportaje relativo al sumario que se abrió por los chats del ahora suspendido ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, con Hermosilla.

Allí se indica que Ulloa envió al abogado actas reservadas con los nombres de los candidatos a cargos superiores en el Poder Judicial, y las votaciones que obtuvieron. En ese contexto, Ulloa se excusa en que enviaba actas ya firmadas y señala que «era común que yo hiciera eso, porque le mandaba el acta una vez que estaba firmada (….), le pongo un caso, Rafael Corvalán, ¿cierto? Le llegaba a Rafael Corvalán el acta porque se la mandaba la Oficina de Pleno, (…) Rafael me la mandaba a mí, entonces yo se la mando a Lucho Hermosilla…».

Respecto de esta declaración, y consultado de si sabía que la información que remitía a Ulloa posteriormente era enviada a Hermosilla, Corvalán asegura a Aquí Valparaíso que «yo no enviaba información al ministro Ulloa, como usted dice. En publicaciones de prensa se han citado declaraciones que el ministro Ulloa habría hecho a la fiscal instructora de su sumario, y se refería al acta de una terna que estaba firmada por el Pleno de la Corte Suprema, y que por lo tanto era pública».

Sobre su vínculo con Palma y Hermosilla, agrega que «al fiscal Palma lo conozco desde que yo era juez en Concepción y él era fiscal allá. Mantuvimos una relación laboral que con los años fue más cercana. Con el abogado Hermosilla no tengo relación alguna. No lo conozco».

Presidente de la Corte de Valparaíso respalda a Corvalán

A su vez, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Vicente Hormazábal, se refirió a las menciones de Corvalán en el Caso Hermosilla.

Señaló que la Corte no le ha abierto un sumario pues «lo de Palma, la verdad que fue un un un dicho y estaba recomendando a alguien. No sé qué actividad pudo haber tenido el ministro Corvalán que sea ilícita». Y en relación a los dichos de Ulloa comentó que «pedirle a alguien que interceda por uno… (Eso) está dentro del sistema».

En ese sentido, indicó que «hay que llegar a las personas que le nombran para uno decir ‘mira, aquí estoy yo y quiero que me nombren ministro y voy en la terna’. Eso me parece que podría podría ser, pero en este minuto creo que no existen mayores antecedentes para nosotros hacer una investigación sumaria».

«Yo no veo que haya un tipo de hecho que sea de por sí reprochable», agregó.

De todos modos, Hormazábal no cerró la posibilidad de la apertura de un sumario, en caso de que las investigaciones de la Corte Suprema -al ministro Ulloa, por ejemplo- revelen información que den sustento a una investigación disciplinaria: «Uno no se cierra a eso, no está clausurado eso», dijo.

El hecho de que Corvalán sea mencionado en este caso, finaliza Hormazábal, «es una cosa que yo no puedo reprochar como presidente de la Corte. Lamentablemente, él sale nombrado ahí y nos pudo haber pasado a cualquiera, creo yo, a cualquiera».

3

Director del SLEP Valparaíso: “Soy bien asiduo a comprometerme a tareas difíciles”

Pablo Mecklenburg Bravo (PPD) ejerce, desde julio del año pasado, como director ejecutivo (suplente) del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, que administra 66 establecimientos (65 de la comuna puerto y uno de Juan Fernández).

ExPC -del lote renovado-, fue seremi de Educación del expresidente Ricardo Lagos, luego director regional de la Superintendencia de Educación y, más tarde, estuvo a cargo de la campaña de construcción de salas cunas de la expresidenta Michelle Bachelet. Lleva 22 años viviendo en la V Región y antes de asumir la dirección del SLEP -dice en entrevista con Aquí Valparaíso– “yo conocía Valparaíso, sabía de las problemáticas que tenía la gestión en esta comuna. Soy bien asiduo a comprometerme a tareas difíciles”.

Los últimos meses ha enfrentado manifestaciones de la comunidad educativa por colegios que se llueven o por falta de luz y agua. Y aunque la demanda paralela de los 66 establecimientos es muy alta, de a poco ha ido consiguiendo recursos y haciendo arreglos. Así, si el año pasado se le llovían 30, ahora, con las últimas lluvias, solo dos. Y mientras ha reparado los techos, ha aprovechado de retirar el asbesto, aunque aún le quedan tres establecimientos. Mecklenburg, profesor de Biología, también celebra la disminución de los robos luego de instalar 900 cámaras de seguridad.

-¿Ya empezó a arreglar los colegios anegados?

-No los estamos arreglando todavía, porque estamos a la espera de nuevas partidas de recursos. Esperamos que durante las vacaciones podamos recibir recursos, licitar y empezar trabajos. Es complejo por la época del año, va a seguir lloviendo. No podemos sacar el techo y que nos pille una lluvia de nuevo. Ahí hay una cosa operativa, compleja, de ir administrando en el día a día.

-¿Es efectivo que algunos de los establecimientos tienen techos de asbesto?

-En todo Chile hay miles de techumbres de asbesto, lo que no lo hace bueno. Lo que nosotros estamos haciendo es reemplazar el asbesto. Lo estamos haciendo en la Escuela Diego Portales de Playa Ancha. A los estudiantes se les sacó de ahí y se está renovando el techo para que tengan techo libre de ese material. Eso tomará un par de meses. Los hemos ido retirando en la medida que estamos reparando los techos de esos establecimientos. Entonces, se cumple una doble función: un techo que no se vuelve a llover y reemplazar el asbesto por techumbres modernas.

-¿Qué establecimientos quedan en esta situación?

-Hernán Olguín, Escuela Pacífico y centro educativo Luz de Esperanza. Están en el catálogo de recintos a intervenir, con la nueva inyección de recursos, ya sea el próximo año o mediante postulación al GORE.

-Entonces, ¿cuándo harán la reparación?

-El 2022 y el 2023 se invirtieron $ 1.067.000.000 en techumbre de los establecimientos. En el 2023 y 2024 $ 2.150.000.000. El último año ya vamos en $ 3.546.000.000. Y vamos a terminar el año con $ 8 mil millones. En paralelo, estamos gestionando nuevos recursos para dar continuidad hasta llegar a los 65. Tenemos garantizada la inversión progresiva para 25 establecimientos de la comuna. El resto tenemos que ir a buscarlo. Pero aquí hay compromisos ya establecidos. La DEP, la Subsecretaría y el GORE van a aportar.

-SLEP suspendió las clases en la escuela Peñuelas hasta el 17 de junio para reparar el sistema eléctrico. ¿Cómo van?

-Estamos reemplazando una parte del sistema eléctrico, cambiando los tableros. No tenemos a esta altura del año todavía recursos frescos. Estamos terminando de gastar los recursos que arrastramos del año anterior. Vamos a hacer un levantamiento (de información) para postular a ese colegio a recursos del GORE para reponer la infraestructura completa del establecimiento en los próximos años.

-¿Qué han hecho para disminuir los robos en los establecimientos?

-Implementamos un plan. Armamos un equipo dedicado a la seguridad en los colegios. Teníamos muchos robos, mucha comida de la Junaeb que entraban a buscar. La cocina era el lugar predilecto. Nos sentamos con el prefecto de Carabineros, con la PDI, y la Fiscalía nombró a un fiscal preferente para atender los casos de educación. Pusimos 900 cámaras de televigilancia en los distintos establecimientos educacionales, nos coordinamos con los nocheros y guardias. En febrero, cuando los colegios quedan solos, a diferencia de años anteriores, no tuvimos ningún robo. Efectivamente, logramos una disminución en la cantidad de robos, aunque siguen ocurriendo.

-Recientemente se movilizó la Asociación de Funcionarios del SLEP Valparaíso, porque acusaban que usted llevó “a dedo” a un grupo de funcionarios. Según entiendo, llegaron a acuerdo. ¿En qué consiste?

-Yo me traje a mi jefe de gabinete y a mi jefe jurídico, y eso es normal y habitual. El resto de las personas que entraron tienen una larga trayectoria o entraron por concurso. Se despejó con el gremio, llegamos a un acuerdo. Ahora ellos van a estar en la mesa (de selección) con derecho a voz. Hay pocas experiencias como esta.

-¿Que participen los gremios en la elección de funcionarios de una institución?

-Yo conozco algunos casos. Lo que a nosotros nos interesa es que cuando llegue un funcionario, venga a contribuir y no quede enredado en una polémica. Y si ese fue el mecanismo para resolver la polémica, bienvenido sea.

4

Gobierno designa a Abel Gallardo como nuevo presidente del directorio del Parque Cultural de Valparaíso

Después de la polémica renuncia de Gianina Figueroa a la presidencia del directorio del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), a fines de abril, y el destape de un nuevo embargo por parte del CDE en contra de la institución, pasó mes y medio con un parque descabezado, con su directorio incompleto y sin certezas respecto de su futuro.

Los trabajadores mantuvieron abierto el parque durante mayo, aunque no recibieron pagos y lo denunciaron a la Dirección del Trabajo. Y en un bochornoso traspié, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, nombró como nuevo presidente a Vladimir Morales, que había sido condenado por fraude al fisco.

Pero ya todo volvió a la normalidad. La ministra nombró a Abel Gallardo como nuevo presidente del directorio, abogado (PS) y exseremi de Desarrollo Social del gobierno de Bachelet. Actualmente integra el Departamento Jurídico en la delegación presidencial regional de Valparaíso y está contento con la designación, según dice a Aquí Valparaíso, «porque el Parque es el dispositivo cultural más importante de la región y uno de los más relevantes del país, y porque es parte esencial de la memoria de Valparaíso; pero es un trabajo muy complejo el que se me ha encargado».

Y es que aparte de los sueldos impagos de los trabajadores, el embargo reciente del CDE mantiene la cuenta corriente de la asociación congelada. Previo a su renuncia, Figueroa y la subsecretaria de las Culturas, Jimena Jara, hicieron varias gestiones ante el Fisco para llegar a un acuerdo y pagar la deuda en cuotas, como ya se hace con otro saldo anterior. Eso todavía está en veremos.

Ahora «tenemos el directorio completo (el 18 de junio se integró Jorge Baradit), así es que estamos en condiciones de preparar y definir un plan de trabajo. Hay que destacar -la opinión pública no siempre lo sabe- que el cargo que desempeño y los demás directores es ad honorem. Todos trabajamos en otros ámbitos o tenemos otras actividades laborales. Nos gustaría dedicarle el cien por ciento de nuestras energías, pero eso no es posible», advierte Gallardo.

¿Cuál será su plan de trabajo? «Piense que al ser el presidente del directorio, representante designado por la ministra de las Culturas, estaré -como máximo- hasta que concluya el ejercicio del actual Gobierno, así que mi tarea de corto plazo es contribuir a normalizar el funcionamiento del parque, lo que parece ser muy poco, pero no lo es en las actuales circunstancias y, a partir de eso, generar condiciones para un funcionamiento administrativo sustentable. Existe un directorio muy representativo y conocedor de Valparaíso, así es que creo que podremos elaborar un plan realista, pero que mire al futuro. Es conocida la precariedad institucional del PCdV. Ese es el marco en que nos movemos».

