Irán suspende diálogo con EE.UU. por ataques israelíes en Líbano y amenaza con cerrar Ormuz

Irán suspendió este lunes las negociaciones indirectas con Estados Unidos, mediadas por Pakistán, en protesta por los ataques israelíes en el Líbano. La decisión fue comunicada por la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, que citó “la continuación de los crímenes del régimen sionista en Líbano” y recordó que el cese de la agresión contra ese país era una condición previa del alto el fuego, el cual “ha sido violado en todos los frentes, incluido Líbano”. En consecuencia, “el equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de textos a través de mediadores”.

Teherán exige el cese inmediato de las operaciones militares israelíes en Gaza y el Líbano, así como la retirada total del ejército israelí de las zonas ocupadas en territorio libanés. “Hasta que no se satisfaga la posición de Irán y la resistencia sobre estos asuntos, no habrá negociaciones”, subrayó Tasnim.

Además, la misma fuente advirtió que el denominado Eje de la Resistencia e Irán han incluido en su agenda “el bloqueo total del estrecho de Ormuz y la activación de otros frentes, incluido el estrecho de Bab el-Mandeb”.

En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron este lunes a las Fuerzas de Defensa de Israel atacar el distrito de Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, considerado un bastión de Hezbolá. Un funcionario israelí declaró a CNN que los planes para atacar Beirut se coordinaron con Estados Unidos, a pesar de que Washington había instado durante semanas a Israel a no bombardear la capital libanesa como parte de las gestiones de alto el fuego.

Las conversaciones entre Washington y Teherán, encaminadas a alcanzar un plan de paz, debían reanudarse este martes con una ronda directa en la capital estadounidense. El presidente Donald Trump mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad que concluyó sin acuerdo y, según medios locales, pidió enmendar disposiciones del borrador relativas al programa nuclear iraní y a la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán ha insistido en que el alto el fuego vigente con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye al Líbano como condición y ha denunciado su violación cada vez más cruenta.

Desde el pasado 2 de marzo, la ofensiva israelí sobre el Líbano ha causado más de 3.413 muertos, más de 10.100 heridos y el desplazamiento de más de 1,6 millones de personas, pese al alto el fuego entre Israel y Hezbolá pactado el 17 de abril.

La madrugada de este lunes, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques. La aviación estadounidense bombardeó Goruk y la isla de Qeshm, además de una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, según la Guardia Revolucionaria, que respondió atacando “la base aérea desde la que se originó dicha agresión”. Kuwait, por su parte, informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron “ataques enemigos” con misiles y drones, y condenó “los repetidos y flagrantes ataques iraníes” como una violación de la Resolución 2817/2026 del Consejo de Seguridad de la ONU.