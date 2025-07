Mundaca en problemas: Gore arriesga demanda por $32 millones en gastos sin justificar

Presentado por:

¡Buen día! Sin duda la noticia más comentada de la última semana fue el retraso en la adjudicación del estudio para el desarrollo del tren Valparaíso-Santiago, por lo que la licitación para construirlo no se ejecutará en el actual Gobierno, que ha impulsado con fuerza los «Trenes para Chile» y ha habilitado vías férreas en distintas zonas del país. En la V Región, la propuesta tendrá que seguir esperando, aunque, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camilla Vallejo (PC), «está el procedimiento en curso».

En esta edición no analizaremos las implicancias del retraso en la ejecución, ya que estamos trabajando en ello. Lo que sí contiene es:

La advertencia que hizo la Contraloría al Gobierno Regional de Valparaíso, de acreditar $32 millones en gastos de representación y ceremonias . De lo contrario, iniciará un juicio de cuentas contra la repartición que dirige Rodrigo Mundaca (Ind.-FA).

. De lo contrario, iniciará un juicio de cuentas contra la repartición que dirige Rodrigo Mundaca (Ind.-FA). En entrevista con Aquí Valparaíso , el senador Juan Ignacio Latorre (FA) adelanta su propuesta de royalty portuario , la que espera impulse el Ejecutivo antes que termine el Gobierno, considerando que Boric firmó el Acuerdo por Valparaíso , el que junto con la expansión portuaria supone «aportes económicos a la región y a la comuna de Valparaíso».

, el adelanta su propuesta de , la que espera impulse el Ejecutivo antes que termine el Gobierno, considerando que , el que junto con la expansión portuaria supone «aportes económicos a la región y a la comuna de Valparaíso». También conversamos con el el «Tío Flavio», el reconocido subprefecto de la PDI de Valparaíso , ahora en retiro, quien se ha hecho conocido y propuesto para ocupar el cargo de seremi de Seguridad .

el reconocido , ahora en retiro, quien se ha hecho conocido y . Nos pareció importante incluir la investigación interna que instruyó la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo (PS), para conocer en qué circunstancias se integró a la alcaldía una funcionaria recién detenida por su posible vínculo con el Tren de Aragua.

Y una noticia que muchos lamentarán: la reconocida sala Trotamundos de Quilpué –«el mejor lugar para conciertos en la V Región» y escenario de bandas como The Skatalites, Los Mirlos, Bersuit Vergarabat, La Mala Rodríguez y Muerdo- se traslada a Valparaíso luego de no poder renovar su patente de alcoholes.

1

Show musical, cócteles y cenas: Contraloría exige justificar $32 millones en gastos al GORE de Valparaíso

¿Qué pasó? La Contraloría General de la República le dio 30 días al Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso para justificar gastos por $32 millones, de lo contrario lo demandará; y le instruyó abrir una investigación interna por el uso indebido de vehículos fiscales, los sábados por la tarde.

Todo figura en el informe final 43/2025, publicado el 9 de junio, que contiene los resultados de una auditoría realizada a los gastos y uso de recursos públicos de parte del GORE entre enero y septiembre de 2024. Además, contempla una revisión al cumplimiento del oficio E471612, que instruye a gobernadores y consejeros regionales a seguir determinadas instrucciones en periodos de elecciones.

¿Por qué es importante? Previo a la primaria presidencial, el gobernador Mundaca anunció la posibilidad de competir para ser candidato a Presidente, en caso de que la vencedora fuese Carolina Tohá (PPD). Ahora que ganó Jeanette Jara (PC), el líder de Modatima no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Además, el GORE de Valparaíso es investigado por la fiscalía por el Caso Convenios, al ser una de las reparticiones que asignó un fondo “menor” a Procultura, por $25 millones. Por esta indagatoria, la PDI allanó el año pasado la oficina de Mundaca y requisó teléfonos y computadores.

En detalle. La Contraloría examinó el uso de $ 256 millones, lo que equivale al 5,1% del universo de gastos efectuados por el GORE en el periodo analizado ($ 5 mil millones). Y encontró:

Pagos por $ 32.766.831, por “gastos de representación, protocolo y ceremonial los cuales carecían de antecedentes que den cuenta de su acreditación”, por lo que en un plazo de 30 días “corresponde que el GORE remita los antecedentes que respalden tales egresos, en caso contrario, esta Entidad de Control efectuará el respectivo reparo”.

¿Gastos de representación? Entre ellos figuran un show musical para la cuenta pública 2024 ($ 4 millones: tocó Fernando Ubiergo), un «cóctel de camaradería» con gobernadores regionales ($ 5 millones), y una reunión en el restaurant Tanino, de Casablanca, con «representes de entidades públicas y privadas», organizado por «Vinos, turismo y gastronomía Tanino Limitada» ($ 6 millones).

¿Qué más cuestionó Contraloría?

Que a través del Instagram y Facebook del GORE se difundieron actividades “cuyos avisos incluían en forma reiterada la imagen y el nombre del gobernador regional, señor Rodrigo Mundaca Cabrera, situación que no se condice con lo señalado por esta Contraloría General”, de modo que “el GORE deberá velar por que la autoridad se abstenga de incurrir en la práctica descrita”. Ello implicaría una eventual vulneración a las normas referidas al empleo de recursos públicos, en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

Cabrera, situación que no se condice con lo señalado por esta Contraloría General”, de modo que “el GORE deberá velar por que de incurrir en la práctica descrita”. Ello implicaría una eventual vulneración a las normas referidas al empleo de recursos públicos, en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. Uso de vehículos fiscales en días inhábiles, “incluyendo sábados por la tarde, sin encontrarse debidamente autorizados”, dice el documento, por lo que “esta Entidad de Control instruirá una investigación sumaria, con la finalidad de determinar eventuales responsabilidades en la vulneración de las disposiciones que regulan el uso y circulación de vehículos estatales”.

Consultado el GORE, se informó que respecto de los gastos no acreditados, ya «se respondió y enviaron todos los detalles a Contraloría. Se ofició a la contralora Dorothy Pérez por el tema de vehículos, para que se pronuncie por el decreto Ley del año 197, que obliga a los servicios públicos a pedir permiso a los intendentes para el uso de vehículos en días inhábiles».

2

Latorre (FA) alista propuesta de royalty portuario y espera apoyo del Gobierno: “Recojo el guante del Acuerdo por Valparaíso”

El senador de la Región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre (FA) -cuya reelección «es algo que estamos conversando con el partido», dice-, está de lleno trabajando en una propuesta legislativa para implementar un royalty portuario en todos los puertos de Chile. Con el centro de estudios Rumbo Colectivo elabora un documento con una nueva fórmula impositiva por tonelada de carga transferida, para que «esos recursos que se recauden puedan ser distribuidos, similar a royalty minero, entre ciudades y regiones portuarias, con un componente de solidaridad».

La idea se viene discutiendo hace varios años, aunque sin resultados concretos. Conocida fue la cruzada del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Ind.), por la Ley Valparaíso. Ahora Latorre espera no dilatarla más, terminar el informe y entregárselo al Presidente Boric, pues solo el Ejecutivo podría presentar el royalty como indicación al proyecto de «Regiones más fuertes», actualmente en trámite en el Senado.

Latorre cree que le va a ir bien porque Boric firmó el Acuerdo por Valparaíso, que incluye «aportes económicos a la región y a la comuna de Valparaíso». Y porque ya en su primer año de Gobierno logró aprobar el royalty minero, que aplica solo a la empresa privada. El portuario, en cambio, considera recaudos de transferencias en puertos estatales, privados y también en concesiones, lo que permitirá mitigar los impactos ambientales de los puertos y mejorar la infraestructura de la ciudad.

-¿La idea, entonces, sería que el Ejecutivo ingrese este royalty como una indicación al proyecto de «Regiones más fuertes»?

Otra vía es presentar un proyecto aparte y que parta de cero la discusión, pero creo que conversa bien (con Regiones más fuertes). Es lo que hemos hablado con el gobernador Mundaca. También lo he conversado informalmente con el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Y que sea ese proyecto el que incorpore esta mayor tributación, que además se ha trabajado con una asociación de municipios puerto, para que ellos empujen en ese proyecto, que está más avanzado. Y que hay que empujar para que salga en este Gobierno.

–¿Y si el Gobierno no lo presentara?

Si veo que no hay voluntad política, yo podría dejar presentada alguna moción, ya sea indicación o reforma constitucional, como para dejar huella legislativa. Pero tengo cierta confianza que esta propuesta va a ser viable, y por tanto nos parece que puede haber un compromiso. Además, el Presidente Boric nos invita a firmar el Acuerdo por Valparaíso, y uno de sus componentes es la expansión portuaria, de la mano con dejar mayores recursos económicos para el desarrollo local.

-¿Le ha preguntado al Presidente si el Ejecutivo tiene disposición de presentar esta indicación?

Yo no suelo decir por la prensa las conversaciones que tengo con el Presidente, solo digo que acá hubo un acto público, donde el Presidente nos invita a firmar y a trabajar, hacer carne el Acuerdo por Valparaíso, y uno de los componentes es este. Y yo recojo el guante y digo: aquí Presidente estoy a disposición y estoy levantando una propuesta concreta, y será el Gobierno el que tendrá que tomar sus definiciones. Al Gobierno le interesa la expansión portuaria, por tanto yo espero que exista esa disposición.

–¿Y cómo cree que le vaya?

Creo que me va a ir bien, pero no solo a mí. Creo que es bueno para Chile. Ahora también hay que entender los ciclos políticos. Estamos en año electoral y puede que la voluntad política de los actores, si bien todos te dicen en términos privados «estoy de acuerdo», probablemente sea difícil el que la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, quiera aprobar esto para darle un triunfo al Gobierno. Yo al menos me conformo que se deje presentada la indicación, que avance la discusión y que el próximo Gobierno, espero de carácter progresista, liderado por Jara, se pueda concretar e implementar.

3

Flavio Espinoza, subprefecto (r) de la PDI, disponible para ser seremi de Seguridad en Valparaíso

Flavio Espinoza, subprefecto (r) de la PDI de Valparaíso, dice estar disponible para asumir como nuevo seremi de Seguridad Pública de la V Región, ahora que el cargo quedó otra vez vacante tras la renuncia de la politóloga, Jenny Arriaza (FA), quien dio un paso al costado por “motivos personales”.

Desde la entrada en vigencia del Ministerio de Seguridad, el 1 de abril de 2025, Arriaza ha sido la única en ocupar el puesto en la Región de Valparaíso, entre el 5 de junio y el 4 de julio pasado. Anteriormente, y por estos días, lo ha asumido de modo interino la PS Paula Gutiérrez, seremi de Justicia y DD.HH.

Dice el artículo 1 de la Ley 21.730 que este ministerio será el encargado de colaborar con el Presidente en materias relativas al “resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, a la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, a la protección de las personas en materias de seguridad”. En esa línea, Espinoza afirma tener «la experiencia, el conocimiento y cumplo con los requisitos, solo no soy político”.

El también conocido como “Tío Flavio” se hizo conocido en redes sociales gracias a los videos que difundía la PDI, donde salía explicando los delitos, pero sobre todo cuando pasó a retiro en junio después de 30 años de servicio. Distintos portales de noticias, al informar su salida, se llenaron de comentarios con mensajes de afecto y de reconocimiento hacia su figura. Y cuando renunció Arriaza, lo proponían para asumir como nuevo seremi.

Este boom no deja de ser extraño, pues “es raro que la gente quiera a un policía”, reconoce el exjefe de la Brigada de Homicidios, quien aprovechó la oportunidad de crear una cuenta en Instagram que ya suma más de 4.500 seguidores. Ahora “la gente me escribe y me pide consejos. El miércoles fui a acompañar a unas vecinas de la plaza Echaurren, que fueron asaltadas”.

El último mes, políticos de oposición le han ofrecido ser candidato, con miras a las elecciones de noviembre, pero él no ha respondido pues no se siente representado por ningún partido político: “Piensan que como fui PDI me identifico con ellos”, dice.

El cargo de seremi sí le interesa. Y su figura tiene el apoyo de políticos locales, como el diputado Andrés Longton (RN), que dijo que la persona que asuma debe tener su perfil. Pero la elección pasará por el Presidente Boric y antes, por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien define al candidato desde la terna que elabora el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC). “El ministro ha privilegiado las capacidades técnicas de los postulantes”, aseguraron desde la cartera.

4

Alcaldesa de San Felipe instruye investigación tras detención de funcionaria ligada al Tren de Aragua

Mientras a nivel nacional se destapaba el caso de narcotráfico al interior de la FACH -que investiga a cinco funcionarios por traficar ketamina en un avión institucional-, en el municipio de San Felipe la alcaldesa Carmen Castillo (PS) instruía una investigación interna para esclarecer las condiciones de contratación de una funcionaria municipal, detenida a fines de junio por su presunta participación en el Tren de Aragua.

Dijo el director jurídico Juan Castro que la encargada de la oficina de Migración informó que «habría ciertos hechos irregulares con una servidora que se desempeña en dicha oficina durante los días de sus vacaciones. Y frente a eso, y no habiéndose presentado a trabajar el día de hoy (7 de julio), que concluía dicho periodo, se instruyó una investigación administrativa«.

La trabajadora de nacionalidad venezolana y su madre fueron detenidas junto a otras 50 personas (7 chilenos y 43 extranjeros) por presuntamente integrar la estructura financiera de este grupo criminal originario de Venezuela, en el marco de un megaoperativo coordinado por la unidad especializada de crimen organizado de la Fiscalía Nacional.

Según comentó el fiscal nacional Ángel Valencia a CNN Chile, los aprehendidos se dedicaban al lavado de activos generados a partir de diversos delitos -como fraudes, estafas y secuestros extorsivos-, dinero que sacaban de Chile mediante transferencias bancarias y criptomonedas. En un periodo de dos años habrían movilizado al extranjero US$ 13 millones.

Los detenidos fueron formalizados, en su mayoría, por «asociación criminal, lavado de activos, un caso de asociación para lavar. En algunos casos también se imputaron secuestros y en otros estafas», informó la Fiscalía Nacional. Ahora cumplen prisión preventiva en penales De Santiago, Valparaíso, Iquique y Antofagasta.

El concejal de San Felipe, Ronald Olivares (Ind-Demócratas), manifestó su preocupación respecto del caso pues “el Tren de Aragua y el crimen organizado penetró en nuestras instituciones y con ello está corrompiendo aparentemente a funcionarios y miembros de distintas instituciones”.

5

Sala de conciertos Trotamundos de Quilpué no consigue renovar patente y se traslada a Valparaíso

La reconocida sala de conciertos Trotamundos, que funcionó por 20 años en Quilpué y se convirtió en uno de los epicentros culturales de la región, no consiguió renovar su patente de alcohol y se trasladará a Valparaíso, reabriendo a público el próximo 1 de agosto en Blanco 1253. Ahora el espacio quilpueino solo operará como restaurante.

El decreto municipal de la alcaldesa Carolina Corti (RN), publicado en la cuenta de Instagram del Trotamundos, justificó la no renovación de la patente en atención a que el recinto “no cuenta con la recepción definitiva para cabaret”, un permiso que otorga la Dirección de Obras Municipales.

El documento también señala que en sesión del Concejo Municipal «la patente individualizada precedentemente no fue incorporada en la nómina de patentes de alcoholes para renovación».

Según explicó Corti en su propia red social, las vías de evacuación del recinto eran insuficientes y se desconocía “si el edificio aguanta o no aguanta las 500 o 1000 personas cuando hay espectáculo. No puedo saltarme la ley”.

La alcaldesa agregó que “hace nueve años, es decir, desde 2017 que la patente de cabaret de este local fue otorgada de forma irregular. En tanto, la renovación del segundo semestre de 2024 y la de comienzos de 2025, fueron aprobadas con observaciones”, las que no fueron subsanadas por el contribuyente Inversiones Urrutia SPA.

La noticia fue lamentada en la provincia del Marga Marga. La banda Floripondio (oriunda de Villa Alemana) comentó en Instagram: “Qué mal. El mejor lugar para conciertos en la V Región por lejos. Una joya en Quilpué, que la administración pública no estuvo a la altura de apreciar”. Y, al mismo tiempo, celebrada en Valparaíso. El diputado Jorge Brito (FA) señaló que «…pierde lamentablemente Quilpué, pero gana el Puerto que está tirando pa’ arriba con @camilanietoalcaldesa ”.

Antes de despedirme destacar que el GORE de Valparaíso financió una nueva extensión del transporte público rural para zonas aisladas de la región mediante una inversión de $ 2.932.331.735, lo que beneficiará a 17 comunas, de las cuales 13 se incorporan por primera vez a este sistema, duplicando la oferta a través de 32 nuevos recorridos y con tarifa liberada para personas mayores y con discapacidad.

Y, por si se lo preguntaban, la Subsecretaría del Patrimonio informó que «en la 47ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial la Unesco valoró el trabajo de Chile en la gestión de sus Sitios de Patrimonio Mundial y entregó lineamientos para seguir fortaleciéndolos«, entre ellos, el de Valparaíso. Por lo que el Puerto no ingresó a la lista de patrimonio en peligro ni perdió su calidad de Patrimonio de la Humanidad.

