Ibáñez vs Brito: el duelo a muerte en el FA por el cupo senatorial de Valparaíso

¡Hola! Les doy la bienvenida a la edición n° 20 de Aquí Valparaíso. Con el mismo ímpetu de siempre, seguimos trabajando semanalmente por brindarles un compendio informativo amplio y riguroso, relevante y con identidad regional. Probablemente es muy pronto para decirlo, pero ¡gracias! A ti, que estás leyendo esto y enviaste algún insumo o comentario. O quizás solo escribiste para felicitarnos: ¡gracias! Como dicen, ¿o decían?, algunos: «seguimos».

Dicho eso, el jueves nos enteramos del fallecimiento de Juan «Juanín» Navarro, integrante de Los Cracks del Puerto y reconocido cultor del bolero y la cueca en Valparaíso. Recordadas serán sus presentaciones en la Quinta de los Núñez y en la Isla de la Fantasía. Saludamos con afecto a sus familiares y amigos.

¿Qué trae la edición de esta semana?

La disputa «a muerte» entre los diputados (FA) Diego Ibáñez y Jorge Brito por el cupo al Senado en Valparaíso . Ambos ya fueron reelectos en 2021 y se comprometieron a no extenderlo por un tercer periodo. Si va solo uno por la Cámara Alta, el otro rompería la promesa suscrita en 2017. Una encuesta en curso sería definitoria en la elección del partido.

, investigada por denuncias por Ley Karin presentadas en su contra. La postulación del gerente técnico de la reconstrucción, Patricio Coronado, al cargo de superintendente de Pensiones : «El proceso ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento en todos sus ejes», dice a Aquí Valparaíso .

: «El proceso ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento en todos sus ejes», dice a . ¿Qué se hizo con los recursos de la «teletón»por el megaincendio? Revisamos la cuenta pública del Desafío Levantemos Chile y el destino que se le dio a los $ 11 mil millones recaudados.

Revisamos la cuenta pública del y el destino que se le dio a los $ 11 mil millones recaudados. «Célula del Fuego«a juicio: la Fiscalía terminó de recabar antecedentes y esta semana acusará a los exbrigadistas de Conaf y Bomberos por asociarse y provocar el siniestro más letal de la historia reciente de Chile. Ilustra la crónica Rodrigo Manríquez @rodmanfu

1

Ibáñez vs Brito: el duelo “a muerte” por el cupo al Senado en Valparaíso

La carrera por el Senado está desatada. Y desde hace rato. En la elección del 16 de noviembre, la V Región renueva a sus cinco representantes en la Cámara Alta y tres de ellos no pueden ser reelectos -ya lo hicieron una vez-: Kenneth Pugh (Ind-RN), Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD). El cuarto en ejercicio, Tomás de Rementería (PS), sí repostulará al cargo. Juan Ignacio Latorre (FA), en cambio, resultaría hasta ahora poco competitivo para el partido.

Como «incumbente»el senador Latorre debiese ser la carta del FA, pero en el conglomerado comentan que «no tiene apoyos internos» y que «si hubiera hecho las cosas medianamente bien habría sido precandidato presidencial en la primaria». Recién ahora presentó su propuesta de royalty portuario. Asimismo, su imagen quedó bastante dañada tras ejercer como presidente de RD justo cuando estalló el Caso Convenios.

Por eso, distintas fuentes estiman que competirá por el cupo al Senado el diputado Diego Ibáñez (distrito 6) o su par Jorge Brito (distrito 7). No irían ambos, considerando que el oficialismo seguiría apostando por una única lista parlamentaria que dé fuerza a una futura coalición de Gobierno, y que en la V estaría conformada tentativamente a nivel senatorial por Karol Cariola (PC), Carolina Marzán (PPD), De Rementería (PS) y Jorge Sharp (Ind-FRVS). Sobre este último, algunos se resisten a incluir al exalcalde de Valparaíso y advierten del riesgo que corre al competir con una figura como Cariola.

De esta manera, cuentan en Valparaíso que Ibáñez y Brito “están en pleno duelo a muerte con cuchillos, todavía acá en la región”, enfrentados e intentando posicionarse en los territorios de su adversario. Según una encuesta de mayo (Monitor Electoral), como candidatos al Senado uno vencería al otro, y viceversa, en sus respectivos distritos. En todos los escenarios ambos se imponen a Latorre.

Actualmente, el FA tiene una encuesta regional andando para tomar la decisión final, y su resultado debiera conocerse la próxima semana. En paralelo, el oficialismo aún evalúa a nivel nacional cuántos nombres dispondrá cada partido en la papeleta de noviembre. Simón Ramírez, secretario ejecutivo del FA, dijo a Aquí Valparaíso que «hasta ahora la discusión ha sido abordada desde números globales y expectativas de los partidos, sin entrar aún al detalle distrital o de circunscripciones».

Definir la carta al Senado, dicen, es lo más complejo en la conformación de la lista regional: esta debe ser competitiva considerando la estrepitosa derrota de Gonzalo Winter en la primaria presidencial y la alta votación que históricamente ha registrado el FA en la Región de Valparaíso.

La decisión, además,incidirá en el esquema de candidaturas a la Cámara Baja, donde actualmente pesa un acuerdo suscrito el 2017 que pocos recuerdan… O prefieren obviar.

Compromiso «Cambiemos el Congreso»

En de agosto de ese año, poco antes de la elección parlamentaria, candidatos del FA -entre ellos, Ibáñez y Brito- firmaron un acuerdo llamado «Cambiemos el Congreso», que limitaba la reelección de los legisladores a un solo periodo, reducía la dieta parlamentaria e impulsaba una asamblea constituyente. Hasta ahora ninguno de ellos se ha cumplido y el relativo a la reelección está por verse.

¿Por qué? Ibáñez y Brito ya fueron reelectos en 2021, y apostar por un tercer periodo en la Cámara implicaría romper ese compromiso. En ese escenario, Brito dijo a Aquí Valparaíso que él «no podría afirmar o descartar (buscar la segunda reelección), mientras esto no se defina colectivamente. Tengo como objetivo ir a la senatorial y estamos abocados a ello».

Por eso el duelo a muerte: si ambos van por el Senado, uno perderá y dirá adiós al Congreso. Y si solo uno va a la senatorial, el otro tendrá que enfrentarse a su propia promesa de no reelegirse dos veces seguidas.

Candidatos a la Cámara. Por el distrito 7 se evalúa a Brito, al exconstituyenteJaime Bassa, a la excandidata a consejera constitucional Valeria Cárcamo, a la excore Nataly Campusano y a la diputada Camila Rojas -quien también iría por un tercer periodo-. Por el distrito 6, a Latorre, a Ibáñez, a la diputada María Francisca Bello y al excore Sebastián Farfán.

La apuesta del FA es aumentar y sobre todo mantener lo que ya tienen: en la V, un cupo en el Senado y cuatro en la Cámara (dos por distrito). La decisión deberían tomarla esta semana, considerando que el plazo para inscribir las listas concluye el 18 de agosto. Veremos qué pasa.

2

Renuncia vocera regional FA investigada por denuncias por Ley Karin

Luego de tres años al mando de la vocería regional de Valparaíso, María Fernanda Moraga (FA) renunció a su cargo como seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso el jueves 17 de julio.

Según informó a través de un comunicado, el Gobierno «ha aceptado la renuncia voluntaria» de Moraga y «agradece el trabajo desempeñado por la exautoridad desde que asumió el cargo en marzo de 2022″.

«Luego de un proceso de reflexión, tomé la decisión de renunciar a mi cargo como vocera regional para asumir nuevos desafíos personales, y colaborar con mi partido y el Gobierno desde otros espacios. Fueron años de trabajo muy intensos, con dificultades propias del cargo, donde recorrimos la región y trabajamos con convicción para trabajar por las transformaciones que Chile necesita. Agradezco la confianza del Presidente y de la ministra Camila Vallejo (PC) durante estos años de gestión»,

Sin embargo, desde el partido explicaron que más que una «renuncia voluntaria», el FA habría solicitado la salida de Moraga, principalmente, por las denuncias por Ley Karin presentadas en contra de la ahora exvocera. De hecho, existe un sumario en curso al interior de la institución respecto de estas acusaciones.

Asimismo, el FA habría informado el martes de la semana pasada al delegado presidencial regional Yanino Riquelme (PC) que ya tendrían un reemplazo. El jueves, el equipo de la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, habría notificado a Moraga de su salida, y el comunicado sobre «la renuncia» lo habría redactado el periodista Cristian Allendes.

La diputada Camila Flores (RN) dijo que esta renuncia «no es un hecho aislado, es una señal más del desorden, la falta de conducción y el grave deterioro en la gestión regional de este Gobierno. No olvidemos que sobre esta autoridad pesan denuncias ante Contraloría por maltrato laboral». Además, «ya despachamos un oficio de fiscalización a la Contraloría Regional por nuevas denuncias que nos han llegado respecto al eventual uso de bienes fiscales para fines electorales, vinculados a campañas de candidatos del oficialismo«.

UV se posiciona como la segunda mejor universidad chilena en Ciencias Biológicas según Nature Index 2025

La Universidad de Valparaíso se posicionó como la segunda mejor universidad chilena en el área de Ciencias Biológicas, según el Nature Index 2025, uno de los rankings internacionales más prestigiosos que mide el impacto y la calidad de la producción científica. Esto gracias a la publicación de cuatro artículos en revistas de alto impacto, tres de ellos desarrollados por académicos y estudiantes del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Ciencias y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la UV (CINV). Además, destacó en este indicador un cuarto estudio en el área de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, que contó con la participación de un investigador del Departamento de Meteorología UV.

“Este ranking nos llena de orgullo porque muestra cómo la UV tiene áreas de altísima calidad, en este caso representadas por la Facultad de Ciencias y el Instituto de Neurociencia. Los cuatro artículos considerados provienen de la Facultad de Ciencias, lo que demuestra su solidez y continuidad en el tiempo”, señala el doctor Agustín Martínez, director del Instituto de Neurociencia de la UV.

El Nature Index es una herramienta internacional que mide la producción científica de más de veinte mil instituciones a nivel mundial, basada en publicaciones realizadas en revistas científicas de prestigio, como PNAS, Nature y Science, entre otras. En el período evaluado (del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025), la UV obtuvo un puntaje ponderado de 2.02, alcanzando la segunda posición a nivel nacional y el octavo lugar en Sudamérica.

Releva Martínez que la presencia de la UV en los primeros lugares del Nature Index en Ciencias Biológicas no es un logro casual. “Este segundo lugar en el Nature Index no es un hecho aislado. La UV ha mantenido de forma sostenida una posición destacada a nivel nacional en el área de las ciencias biológicas. Eso cobra aún más valor si consideramos que competimos con universidades de gran tamaño y tradición, además de otras instituciones privadas. Por eso, este reconocimiento refleja no solo un logro puntual, sino una trayectoria consolidada en investigación científica de excelencia”.

3

Gerente de la reconstrucción del 2-F postula a superintendente de Pensiones pese a críticas por demoras en el proceso

El 7 de julio, el Diario Financiero dio a conocer la nómina de candidatos que postularon por Alta Dirección Pública al cargo de superintendente de Pensiones y pasaron a la etapa final: Patricio Coronado, actual gerente técnico de la reconstrucción del megaincendio del 2 y 3 de febrero del 2024 -que provocó la muerte de 138 personas-; Osvaldo Macías, quien acaba de concluir nueve años en el cargo; y Úrsula Schwarzhaupt, intendenta de regulación de la Superintendencia de Pensiones. Ahora la terna está en manos del Presidente Gabriel Boric, quien tomará la decisión final.

Coronado, administrador público de profesión, ejerció como vicepresidente ejecutivo de Capredena (2009-2014)y como director del Instituto de Previsión Social entre 2014 y 2024. Durante dicho periodo, dio cuenta El Mercurio, implementó Chile Atiende (2013) y la Pensión Garantizada Universal (2021).

Actualmente, se desempeña como gerente de la reconstrucción y su labor consiste en “coordinar y asesorar técnicamente la implementación del Plan de Reconstrucción Incendios: Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana”; proyecto que ha sido constantemente criticado, principalmente, por la lentitud en su ejecución.

En la Comisión Especial Investigadora (CEI)de la Cámara sobre el megaincendio, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), informó que el municipio ha recepcionado tan solo 51 viviendas, de las 5.700 que se quemaron en su comuna. A nivel general, el Minvu ha dispuesto 3.488 subsidios de reconstrucción para el total de afectados.

Asimismo, la jefa comunal dijo que la gran falla de todo el proceso ha sido precisamente la falta de coordinación entre los distintos servicios: “Hay una frase que acuña Alejandro Aravena que me hace mucho sentido, que tiene que ver con que el déficit más grande que se ha encontrado en el Estado de Chile en su historia, en su experiencia profesional, ha sido la falta de coordinación. Es como si fuéramos silos, como si tuviéramos criterios distintos”.

Por eso, sorprendió conocer que una persona a cargo de una tarea tan sensible, y con un sueldo de $7 millones, «mirara para el lado” -como se dice en buen chileno- y postulara a superintendente.

El diputado Andrés Celis (RN) señaló a Radio Valentín Letelierque el rol de Coronado en la reconstrucción “ha sido nefasto, y en ese contexto, que pueda ser super, me parece que no está apto para aquel cargo». Al contrario, su par Tomás Lagomarsino (Ind-PR) dijo que “sería lamentable que dejara el cargo de gerente de reconstrucción. Efectivamente ha sido un colaborador en este proceso, porque mientras hemos tenido las puertas cerradas en el Minvu, el gerente de la reconstrucción, que depende de Mideso, ha estado permanentemente en terreno».

Consultado respecto de por qué postuló al cargo de superintendente, Coronado explicó a Aquí Valparaíso que «el proceso de reconstrucción, a un año y medio de su implementación, ha alcanzado un alto nivel de cumplimiento en todos sus ejes. Hoy, lo más relevante por desarrollar se encuentra en el ámbito habitacional, donde el Minvu lidera con una hoja de ruta clara y métricas bien definidas. Esto ha permitido consolidar una base sólida para la ejecución de las obras».

«Es importante destacar que el plan de reconstrucción no se detiene ni depende de una sola persona. Hay un equipo técnico y político muy comprometido, que sigue ejecutando con responsabilidad, visión territorial y sentido de urgencia», agregó.

4

¿Qué hicieron con el recaudo de la «teletón» por el megaincendio?

Durante la exposición de la alcaldesa Ripamonti en la Comisión Investigadora, la diputada Flores preguntó si el municipio había recibido parte de los recursos recaudados durante la “teletón” por el megaincendio, llevada a cabo por el Desafío Levantemos Chile el 13 de febrero de 2024.

Ripamonti respondió: “Respecto de los recursos de esta famosa teletón,es una excelente pregunta, es la gran pregunta (…). Nos invitaron a participar y dijimos: ‘No queremos asistir, no queremos que sea un desaire, pero temo porque cuánto llega, cómo llega, cómo se distribuye, cuál es el criterio, cómo se asigna…’. Eso es complejo (…). Las normas de gasto son complicadas». Por lo que el municipio se restó de participar.

La campaña “Levantemos la V” fue iniciativa del Desafío Levantemos Chile. Ella incluyó una transmisión por TV y presentaciones musicales de Paloma Mami, Denise Rosenthal y Myriam Hernández, entre otros artistas. Finalmente, recaudó $ 11.397.398.061, de los cuales $ 5.956.284.135) corresponden a empresas, $ 2.349.698.203 a personas naturales y $ 150.830.396 aportados por el Festival de Viña, entre otros organismos (revisa la cuenta pública aquí).

Pese a que en más de alguna ocasión la ONG creada por Felipe Cubillos ha informado el destino de la «teletón», la pregunta sigue dando vueltas en la zona. Para esclarecer el asunto, Aquí Valparaíso accedió a la cuenta pública actualizada a julio de 2025 y encontramos que, aparte de entregar ayudas de primera necesidad, como kits de remoción de escombros, para acampar y otros de primera necesidad, la ONG ha invertido en:

Reconstruir 72 viviendas y amoblarlas en Viña del Mar.

y amoblarlas en Viña del Mar. Reforestar ocho hectáreas del Jardín Botánico , y reparar el sistema de riego y vivero.

, y reparar el sistema de riego y vivero. Entregar 425 tarjetas de reconstrucción , con un monto en dinero para comprar materiales.

, con un monto en dinero para comprar materiales. Instalar una escuela modular en Villa Independencia y trabajar en su reconstrucción definitiva. Desarrollar allí un programa de acompañamiento socioemocional para niños y otro de apoyo psicológico para docentes. Entregar útiles escolares y materiales para actividades deportivas .

y trabajar en su reconstrucción definitiva. Desarrollar allí un para niños y otro de para docentes. Entregar útiles escolares y materiales para . Donar implementos deportivos a un club de Villa Dulce , y musicales a tres escuelas viñamarinas . Brindar programas de apoyo psicológico en seis escuelas de la Corporación Municipal de Viña.

, y musicales . Brindar de la Corporación Municipal de Viña. Instalar seis almacenes modulares. Capacitar a 576 emprendedores y entregarles insumos.

y entregarles insumos. Transformar un consultorio en un Centro Comunitario de Salud Mental de Quilpué y arreglar la fachada del Cesfam.

y arreglar la fachada del Cesfam. En Viña, además, dirigir tres operativos médicos , levantar cuatro sedes sociales -Lomas Latorre, Villa Independencia, Club Cosmos y Los Almendros B- y recuperar las áreas verdes de un mirador.

, levantar -Lomas Latorre, Villa Independencia, Club Cosmos y Los Almendros B- y recuperar las áreas verdes de un mirador. Embellecer la cancha de una escuela y la del club El Tamarugal. Mejorar el jardín Primeros Pasos.

Mejorar el jardín Primeros Pasos. Instalar graderías en un club deportivo. Reconstruir, cercar y reforestar una corporación dedicada a la capacitación sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual.

Todo ha sido auditado por la consultora Deloitte, aclaró Levantemos Chile, «bajo un riguroso proceso de revisión externa. Además, trabajamos junto a Chile Transparente y obtuvimos el Sello de Transparencia. También desarrollamos nuevos formatos de rendición y una guía de auditoría».

La ONG sigue trabajando en la zona y espera en el corto y mediano plazo concluir un par de proyectos más financiados con recursos de la campaña.

5

«Célula del Fuego» a juicio: Fiscalía alista acusación contra nueve imputados por el 2-F

Después de solicitar el cierre de la investigación, que después de formalizada se extendió por poco más de un año, esta semana la Fiscalía presentará al Juzgado de Garantía de Valparaíso la acusación en contra de los nueve presuntos autores materiales del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, que provocó la muerte de 138 personas, destruyó aproximadamente 7.000 viviendas y dejó a miles de damnificados.

En el escrito, el fiscal de incendios Osvaldo Ossandónatribuirá a Francisco Mondaca Mella, Franco Pinto Orellana, Elías Salazar Inostroza, José Atenas Gaete, Claudio Gamboa Ortiz, Ángel Barahona Troncoso, Maximiliano Véliz Caballería, José Jerez Camus y Matías Cordero de la Fuente su responsabilidad en la participación en los delitos de incendio con resultado de muerte -reiterado-, asociación ilícita, delito ambiental, y porte y tenencia de bengala artesanal y fuego artificial -este último, solo respecto de Mondaca-.

Para los integrantes de la “Célula del Fuego”, que habría generado al menos 20 incendios entre 2021 y 2024 (incluido el 2-F), Ossandón pedirá a la justicia una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, es decir, un mínimo de 25 años de cárcel por cada persona fallecida.

Después de que Ossandón ingrese el escrito, el Juzgado agendará una audiencia de preparación de juicio oral,en la cual el juez decidirá qué pruebas rendirá el fiscal, la defensa y los querellantes en esta última etapa del proceso penal, que podría extenderse por un par de semanas.

Arista «Responsabilidad de autoridades»

En paralelo, la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa investigando la arista «Responsabilidad de autoridades» en el megaincendio. Mediante una serie de diligencias -solicitud de bitácoras, información respecto de vuelos, toma de declaraciones-, el fiscal Claudio Rebeco busca determinar si es que en las actuaciones de los jefes de servicio hubo, o no, delito.

En relación con esta causa, desde Villa Independencia (Viña del Mar), Denisse Muñoz, quien perdió a su padre en el incendio, expresó su frustración por el lento avance: “Vamos avanzando, pero falta mucho. Hay autoridades, como la alcaldesa Ripamonti, que aún no han sido llamadas a testificar. Cada vez que debe presentarse, no aparece. Necesitamos respuestas prontas”.

