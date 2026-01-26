Inmobiliaria San Antonio pide expropiación total de la megatoma

Presentado por:

¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Por acá no podemos quejarnos. El verano no ha estado tan caluroso como de costumbre y nuestra hermosa región ofrece lugares espléndidos para relajarse y descansar. Como muchos de ustedes, próximamente Aquí Valparaíso también se tomará unos días de vacaciones (lo estaremos informando). Mientras, seguimos seleccionando e investigando las noticias más importantes de la semana. En esta edición:

La Inmobiliaria San Antonio S.A. demandó al Serviu por la expropiación parcial del terreno donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela . La empresa pide que se expropien las 215 hectáreas completas, acusando que la medida fue hecha «con pinzas» y dejó “retazos” sin valor económico ni posibilidad real de explotación.

. La empresa pide que se expropien las 215 hectáreas completas, acusando que la medida fue hecha «con pinzas» y dejó “retazos” sin valor económico ni posibilidad real de explotación. El Tribunal de Garantía de Valparaíso decretó la prisión preventiva de un padre y una madre , residentes de Laguna Verde, formalizados por delitos sexuales y maltrato habitual contra sus nueve hijas de entre 2 y 20 años. La investigación se inició tras una denuncia familiar y suma una querella de la Defensoría de la Niñez.

, residentes de Laguna Verde, formalizados por delitos sexuales y maltrato habitual contra sus de entre 2 y 20 años. La investigación se inició tras una denuncia familiar y suma una querella de la Defensoría de la Niñez. El Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar logró reducir en 180 días promedio la espera para intervenciones quirúrgicas No GES, bajando de 518 días en 2024 a 338 en 2025. La cifra equivale a una disminución del 30% y supera la meta fijada por el Minsal , tras intervenir a más de 7.300 pacientes durante el último año.

en Viña del Mar logró reducir en 180 días promedio la espera para intervenciones quirúrgicas No GES, bajando de 518 días en 2024 a 338 en 2025. La cifra equivale a una disminución del 30% y supera la meta fijada por el , tras intervenir a más de 7.300 pacientes durante el último año. Un nuevo giro dio el caso de María Ercira Contreras , desaparecida en mayo de 2024 en Limache, luego de que la dueña del restaurante donde fue vista por última vez y dos funcionarios de la PDI pasaran a figurar como imputados en una arista por presunta obstrucción a la investigación.

, desaparecida en mayo de 2024 en Limache, luego de que la dueña del restaurante donde fue vista por última vez y dos funcionarios de la PDI pasaran a figurar como imputados en una arista por presunta obstrucción a la investigación. Este fin de semana comenzó en Quilpué y Villa Alemana la 18ª edición del Festival de Cine Chileno (FECICH). El certamen exhibirá, hasta el 30 de enero y de forma gratuita, 28 películas nacionales en competencia. Además, contempla muestras especiales, videojuegos y homenajes.

1

Inmobiliaria demanda al Serviu y pide expropiación total de la megatoma de San Antonio

El 21 de enero, la Inmobiliaria San Antonio S.A. demandó al Serviu de Valparaíso por expropiar parcialmente su terreno de 215 hectáreas en las comunas de San Antonio y Cartagena. Allí se emplaza, desde 2018, la megatoma del Cerro Centinela y viven aproximadamente 10 mil personas. A través de una resolución publicada el 12 de diciembre en el Diario Oficial, el Gobierno ordenó la expropiación de la mitad del predio (110 hectáreas) por $ 11 mil millones, para desarrollar allí un conjunto habitacional. Lo anterior, después de no llegar a acuerdo con el privado para comprarle todo el terreno.

En paralelo y por mandato judicial, a partir del 12 de enero el Estado comenzó a desalojar las 105 hectáreas que no fueron expropiadas y deben ser restituidas a los dueños. En un inicio el proceso estuvo marcado por violencia y disparos, pero la semana pasada transcurrió sin mayores incidentes, reportó el delegado presidencial regional Yanino Riquelme (PC). A la fecha, Carabineros ya desocupó 13 hectáreas.

En el reclamo, ingresado en el 1° Juzgado de Letras de San Antonio, los abogados de la inmobiliaria, Felipe Molina, Diego Pereira-Fonfach y Nelson Campusano, apelaron al artículo 9 letra b) del Decreto Ley N° 2.186. Este señala que dentro de un plazo de 30 días contados desde la publicación en el Diario Oficial, el expropiado podrá reclamar «la expropiación total del bien parcialmente expropiado cuando la parte no afectada del mismo careciere por sí sola de significación económica o se hiciere difícil o prácticamente imposible su explotación o aprovechamiento”.

En ese sentido, el escrito solicita que la justicia “ordene al reclamado decretar la expropiación total del predio, en razón que la expropiación dejó un saldo compuesto, en este caso, por distintos retazos de terreno, con superficies carentes de significación económica y de difícil o casi imposible explotación o aprovechamiento”.

Gloria Maira, delegada Minvu de la megatoma de San Antonio, comentó al respecto que «una a estas alturas no puede dejar de advertir que hubiera sido posible, atendiendo el precio de la expropiación, a la que llegó la comisión de peritos independientes, que habría sido perfectamente posible llegar a un acuerdo en la comisión técnica. Lamentablemente, no encontramos esa voluntad. A este punto, el Minvu acatará lo que decidan los tribunales».

La demanda

En detalle, la empresa señala que el Estado expropió tres lotes (1A-1, 1-A3, y 1 A-5), lo que genera «un predio totalmente fragmentado en distintos retazos», es decir, «los saldos de terreno que quedaron a consecuencia de este proceso expropiatorio están absolutamente desconectados entre sí, y por lo tanto, no son aprovechables como una unidad económica que pueda ser explotada comercialmente, dada su fragmentación, morfologías y afectaciones normativas que ostentan».

Se trata de diez retazos, identificados como lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, con topografía irregular y emplazados en zonas de protección de quebradas (A y B), en zonas de prohibición absoluta o de área verde (C y D), o de una «inutilidad prácticamente absoluta» (E, F, G, H, I y J) por ubicarse en una zona que «solo permite subdividir predios habitacionales de 1.500 m2». El resto presenta una limitante de forma (H) o, según el Plan Regulador Comunal, se ubican en zona de cementerio (I y J) y área verde (J).

«Conforme a la morfología de los lotes expropiatorios A1-1, A1-3, y A1-5, la expropiación ejecutada por el reclamado fue prácticamente hecha ‘con pinzas’, seleccionando los retazos del predio que efectivamente eran utilizables, provocando un grave daño en el patrimonio de nuestra representada, puesto que dejó en su dominio retazos desmembrados e inútiles desde el punto de vista práctico, comercial y normativo», señalan los abogados en el escrito.

2

Padres de Laguna Verde quedan en prisión preventiva por abuso sexual y maltrato contra nueve hijas

El tribunal de garantía de Valparaíso formalizó a un padre y una madre, residentes del sector de Laguna Verde en Valparaíso, por delitos de connotación sexual y maltrato habitual cometidos en contra de sus nueve hijos (ocho mujeres y un hombre), de entre 2 y 20 años. En la audiencia del 16 de enero, la jueza Sylvia Quintana decretó, además, su prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 60 días.

El hecho fue denunciado por familiares de las víctimas a Carabineros y la Fiscalía abrió la investigación. Según informó la entidad, los progenitores mantenían desescolarizados e incomunicados del mundo exterior a sus hijas e hijo.

El fiscal Álvaro Mansilla dijo que “el padre fue formalizado como autor de delitos de abuso sexual reiterado respecto de cinco de sus hijas, delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos, delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar respecto de sus nueve hijos y abuso sexual sin contacto”. Y la madre, agregó, “por delitos de abuso sexual respecto de cinco de sus hijas en calidad de cómplice. También como autora del delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos y abuso sexual sin contacto”.

El 23 de enero, la Defensoría de la Niñez también interpuso una querella en contra de la pareja por los delitos cometidos en contra de cuatro de sus hijas, entre 2022 y 2023. En el caso del padre, por los delitos de abuso sexual impropio reiterado y abuso sexual sin contacto reiterado, y en el caso de la madre, como cómplice del primero y coautora del segundo.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera, comentó que “la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es una vulneración de derechos inaceptable, y como Defensoría de la Niñez reafirmamos nuestro compromiso de actuar con decisión para exigir justicia, protección y reparación frente a hechos de tal gravedad”.

3

Hospital Fricke reduce en un 30% tiempos de lista de espera y supera meta del Minsal

El Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar informó que logró reducir en 180 días promedio la espera de los usuarios que requerían una intervención quirúrgica. En detalle, pasaron de esperar 518 días en 2024 a 338 días en 2025, disminuyendo el tiempo de atención en un 30% y superando incluso la meta propuesta por el Ministerio de Salud (Minsal) para este recinto médico -el más complejo del Servicio de Salud-, que era de 363 días.

Así, durante el 2025 en el Fricke se intervino a 7.321 personas de la lista de espera No GES (Garantías Explícitas de Salud). De ellos, 1.763 integraban la lista de espera más antigua. Anualmente, el recinto médico atiende a un millón de personas.

La disminución es atribuida, en parte, a la implementación de la Estrategia de Reducción de Listas de Espera (RELE) del Minsal, la que a partir de agosto del año pasado y hasta diciembre contempló una inyección extraordinaria de recursos. Por ejemplo, entre septiembre y noviembre, “se implementó la extensión horaria de pabellones de 17 a 20 horas de lunes a viernes y los fines de semana, lo que implicó equipos de salud e insumos adicionales”, explicaron desde el hospital.

La subdirectora médica del establecimiento, Tatiana Aldunate, explicó que el recinto tiene “un 70% de consulta que es de urgencia. El resto es para pacientes con prioridad biomédica, como cánceres, pacientes GES y pacientes que están esperando hace mucho tiempo, que no tienen tanta prioridad quirúrgica (…). Entonces, lograr reducir la lista en promedio para nosotros es muy importante, porque es un gran trabajo en equipo, no solamente médico, sino también de todo un personal no médico”.

En relación a esta disminución, desde el recinto señalaron que “se sumó como eje estratégico el impacto que a lo largo de cuatro años ha tenido ‘CRR’, que permite al Hospital como Centro de Resolutividad Regional, intervenir pacientes de manera ambulatoria, es decir, sin requerir hospitalización”.

Chile prepara Año del Cerebro 2026 con diálogos entre ciencia, salud y cultura

En 2026, Chile celebrará por primera vez el Año del Cerebro, iniciativa que invita a reconocer que en este órgano se sostienen la memoria, las emociones, la creatividad y las formas en que nos relacionamos. Impulsada inicialmente desde la comunidad neurocientífica, la propuesta ha ido creciendo hasta transformarse en un proyecto colectivo que convoca a universidades, centros de investigación, organizaciones culturales, sociedades científicas y espacios ciudadanos a lo largo del país.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el doctor en Neurociencia Adrián Palacios, investigador del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), académico de la Facultad de Ciencias UV y socio de la Sociedad Chilena de Neurociencia.

“Desplegaremos actividades por todo el país. Lo haremos desde múltiples lenguajes: la ciencia, la educación, el arte, la salud y la tecnología. Pero, sobre todo, desde el encuentro humano”, adelanta, y explica que los ejes temáticos cruzarán ciencia, educación, arte, salud y tecnología, con un acento puesto en la democracia, la convivencia y la empatía como procesos que también se construyen en el cerebro.

La idea es instalar en el centro de la conversación pública el cuidado cerebral y su relación con la salud, a la vez que propone una mirada más amplia: impulsar una visión de salud pública orientada al bienestar integral, desde el neurodesarrollo en la infancia hasta el envejecimiento, y celebrar la neurodiversidad, reconociendo que cada forma de sentir, pensar y percibir enriquece a la sociedad.

“El cerebro humano es uno de los sistemas más complejos del universo. Contiene aproximadamente ochenta y seis mil millones de neuronas y cada una puede formar hasta diez mil conexiones sinápticas”, explica el doctor Palacios. “Es una red que aprende, se adapta… pero también puede fallar. Y por eso hay que cuidarla”, subraya.

Destaca que “este no es un programa cerrado. Está en construcción. Queremos que sea colectivo”, ya que “el Año del Cerebro es una invitación a abrir el conocimiento a la comunidad, reconociendo que no es patrimonio exclusivo de expertos”.

Enfatiza Palacios que la apuesta es que esta iniciativa deje capacidad instalada: una red de colaboración, una ciudadanía más informada y una cultura que entienda que cuidar el cerebro es cuidar nuestro bienestar, nuestra memoria, nuestras emociones y nuestra posibilidad de imaginar futuro.

4

Fiscalía investiga a dueña del Fundo Las Tórtolas y dos PDI por obstrucción a la investigación sobre desaparición de María Ercira

Un nuevo vuelco dio el caso de María Ercira Contreras, adulta mayor desaparecida el Día de la Madre de 2024 en un restaurante del Fundo Las Tórtolas en Limache, luego que la semana pasada se conociera que, tanto la dueña del local, Mónica Kleinert Hollub, como dos PDI, figuran como imputados en la arista de obstrucción a la investigación.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, ha denunciado que el restaurante entregó videos parciales de la grabación del día de la desaparición y ha cuestionado la labor de la PDI en la obtención del material. En entrevista con Aquí Valparaíso, en noviembre, explicó que “los videos que se alojaban en los equipos del restaurante fueron requeridos de entregarse a 24 horas, y las 24 horas de grabación. Sin embargo, la PDI llegó al día siguiente con un pendrive que no tenía capacidad. Debiendo haber ido próximamente, llegaron meses después y recién se abrieron en diciembre del 2024”.

El Ministerio Público, que mantiene además vigente la indagatoria original por la presunta desgracia de María Ercira, explicó que no es que se haya solicitado al tribunal la formalización de la investigación en contra de Kleinert o de los policías -para ello requiere de pruebas que acrediten su participación en dicha obstrucción-, sino que ahora figuran como imputados, luego que sus abogados solicitaran acreditarse ante la Fiscalía como sus defensores con patrocinio y poder.

Lo anterior, “debido a que doña Mónica Kleinert aparece mencionada en la querella del abogado don Juan Carlos Manríquez, como una de las personas que figura en la dinámica de la obtención de la evidencia audiovisual desde las cámaras de vigilancia del Fundo Las Tórtolas y, por lo tanto, como acto de garantía procesal, se le debe considerar imputada, tal como señala el artículo 7 del Código Procesal Penal, incisos primero y segundo”, informó el 19 de enero la Fiscalía Local de Limache.

“Dicha atribución de responsabilidad en el hecho punible no proviene, hasta la fecha, del Ministerio Público, sino que emana de la propia querella presentada por el abogado don Juan Carlos Manríquez, la que, si bien no es de carácter nominativo, menciona a doña Mónica Kleinert Hollub”, agregó.

La Fiscalía señaló que “no debe confundirse con la formalización de la investigación ni con la calidad de imputado formalizado. En otras palabras, que una persona figure como imputada en una causa no significa necesariamente que vaya a ser formalizada; cuestión que está supeditada a los antecedentes que arroje la investigación que se encuentra en curso”. Hasta la fecha, la institución no ha solicitado la formalización de ninguna persona en ambas causas.

En lo que refiere a la causa por la presunta desgracia, “es importante recalcar que al día de hoy y tras múltiples diligencias, muchas de ellas solicitadas por la propia familia de la víctima a través de su abogado querellante, no existen antecedentes que permitan determinar que existió participación de terceros en la desaparición de la víctima. Sin perjuicio de lo anterior, seguiremos trabajando en realizar todas las diligencias necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos”, cerró.

Según Carla Hernández Ramírez, nieta de María Ercira, “hay antecedentes suficientes para formalizarlos por el delito de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Es muy grave que se hayan perdido tantas horas de grabación. Esa evidencia era crucial para establecer la dinámica de lo que ocurrió ese día. Si las tuviéramos, muy probablemente sabríamos qué pasó con mi abuela ese día”.

5

En Quilpué y Villa Alemana inicia la 18ª edición del Festival de Cine Chileno

El sábado pasado se inició en Quilpué la 18ª edición del Festival de Cine Chileno (FECICH). Como todos los años, el certamen exhibirá hasta el viernes 30 de enero películas nacionales con entrada gratuita en el teatro municipal Juan Bustos de Quilpué y en el centro cultural Gabriel Mistral de Villa Alemana. Sebastián Cartajena, su director artístico, destacó que «esta versión de FECICH viene a reafirmar el compromiso con el cine chileno, contando con una programación de gran calidad artística y diversa que busca conectar con los públicos”.

Se trata de 28 películas en competencia (ocho cortometrajes, ocho largometrajes y 12 animaciones), mayoritariamente estrenos de 2025, que disputarán el premio a la Mejor Película. El evento además contará con la muestra Cosecha del Año, con filmes como Me rompiste el corazón, Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca! y Cartas a mis padres muertos. Y en Villa Alemana, con la sección Públicos del Futuro, que incluye adaptaciones literarias al cine como Subterra, Ogú y Mampato en Rapa Nui y Tengo miedo torero.

La académica y cineasta Ignacia Guzmán recomendó asistir, sobre todo, a la exhibición del filme Carta a mis padres muertos (jueves) porque «es la última película de Ignacio Agüero y en ella retoma el tipo de cine que estaba haciendo antes de su último documental. En Gran parte de Carta a mis padres muertos, una no ficción, ocupa material de varias de las películas que hizo del noventa en adelante. Usa harto material de archivo y eso es bien interesante, porque le da otra relectura a la imagen, pensando que Agüero siempre está pensando en otras posibilidades de la imagen y el sonido».

La edición de este año, además, contará con la sección FECICH PLAY: Nuevas Experiencias Narrativas, en el Centro Cultural Daniel de la Vega, que presentará más de 20 videojuegos chilenos históricos, estrenos 2025 y demos jugables, la mayoría realizados en la Región de Valparaíso (tres en Quilpué).

Durante la ceremonia de inauguración realizada en sábado en el teatro municipal Juan Bustos, la organización rindió homenaje a la actriz Blanca Lewin por su Trayectoria Actoral en Cine y al comunicador audiovisual Roberto Paulsen por su Aporte al Desarrollo Cinematográfico Regional. En la ceremonia de clausura, que se efectuará el viernes, se reconocerá a la investigadora de cine y profesora Alicia Vega Durán por su Aporte al Desarrollo Cinematográfico Nacional.

