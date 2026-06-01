Peor a lo esperado: Imacec de abril cae 1,2% y por cuarto mes seguido la economía no repunta

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril de 2026 registró una caída de 1,2% respecto del mismo mes del año anterior, un resultado que fue peor a lo anticipado por el mercado y que confirma la debilidad de la actividad económica durante los primeros meses del año.

De acuerdo con el instituto emisor, la serie desestacionalizada aumentó 0,1% en comparación con marzo, aunque retrocedió 0,9% en doce meses. Abril tuvo la misma cantidad de días hábiles que igual mes de 2025.

El principal factor detrás del resultado fue la fuerte caída de la minería. El sector registró una contracción de 11,8%, explicada principalmente por una menor producción de cobre. En conjunto, la producción de bienes retrocedió 5,4% en términos anuales. También incidieron negativamente la actividad industrial, que cayó 0,4%, y el resto de bienes, que disminuyó 2,3%, en parte por el desempeño de la industria pesquera.

Pese a ello, en términos desestacionalizados la producción de bienes aumentó 1,2% respecto del mes anterior, impulsada principalmente por la industria.

El comercio mostró un desempeño positivo al crecer 2,1% en comparación con abril de 2025. Según detalló el Banco Central, todos sus componentes registraron alzas. Destacaron las ventas de vehículos y servicios de mantención en el comercio automotor, las ventas de almacenes de comestibles y plataformas de comercio electrónico en el segmento minorista, además del incremento en las ventas de maquinaria y equipos en el comercio mayorista.

Los servicios también exhibieron cifras positivas, con un crecimiento anual de 0,8%. El resultado estuvo impulsado principalmente por los servicios personales, especialmente los vinculados al área de la salud, aunque fue parcialmente compensado por una caída de los servicios empresariales.

El Imacec no minero, en tanto, creció 0,4% en doce meses. En términos desestacionalizados no registró variación respecto del mes anterior y aumentó 0,7% en comparación con abril de 2025.

El dato conocido este lunes marca el cuarto mes consecutivo en que la economía chilena no logra mostrar cifras positivas en términos anuales, en un escenario donde las expectativas apuntaban a una contracción más moderada cercana al 0,5%.