Infantino a los críticos del Mundial y de su persona: están “consumidos por el odio”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y aseguró que quienes cuestionaron el torneo y su gestión están “consumidos por el odio”.

A través de una publicación en redes sociales, el dirigente defendió el desarrollo de la Copa del Mundo y destacó que el evento reunió a millones de personas sin registrar incidentes de seguridad.

“Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz”, escribió.

Una semana después de la final en la que España derrotó a Argentina, Infantino lamentó que algunos críticos no hayan valorado el desarrollo del campeonato.

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, afirmó.

El dirigente también utilizó como ejemplo la participación de Irán, cuya selección ingresó a Estados Unidos pese al conflicto entre ambos países.

“Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción. Esto va de política. El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación”, sostuvo.

Asimismo, respondió a las críticas relacionadas con el otorgamiento de visas para asistir al torneo.

“Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo”, señaló.

Infantino también abordó los cuestionamientos a algunos arbitrajes del Mundial y defendió las revisiones posteriores de determinadas decisiones disciplinarias.

“Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, manifestó.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró sentirse “increíblemente orgulloso” del desarrollo del torneo y expresó su deseo de que el fútbol continúe siendo un espacio de encuentro.

“Puede que el fútbol se eleve por encima del odio”, concluyó.