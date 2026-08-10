Politólogo Iván Garzón y presidente De la Espriella: quiere una Colombia “de finales del siglo XIX”

La llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia de Colombia abre una etapa marcada por un discurso conservador que busca reinstalar en el centro del debate político conceptos como Dios, familia, autoridad y orden. Para el politólogo Iván Garzón, detrás de esas definiciones existe una mirada que pretende recuperar elementos de una Colombia de hace más de un siglo.

“Hay toda una idea de volver hacia una especie de versión del país de finales del siglo XIX”, afirmó el académico del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, durante una entrevista en Al Pan Pan de El Mostrador.

Garzón analizó las constantes referencias religiosas presentes en el discurso del nuevo mandatario y las vinculó con una “batalla cultural” que pretende reabrir discusiones que, al menos institucionalmente, parecían relativamente asentadas en Colombia.

“La promesa es, en el nombre de la batalla cultural, cosa que también ya sabemos que es un poco parte de la receta de estos gobiernos, volver sobre ciertas causas que estaban más o menos resueltas en la sociedad de manera institucional, por lo menos”, explicó.

Entre esas materias mencionó “el aborto, los valores de la familia tradicional”, además de identificar un componente especialmente relevante en torno a “la autoridad” y “el orden”.

Según el politólogo, esta orientación tiene referencias históricas reconocibles en Colombia. “Hay toda una idea de volver hacia una especie de versión del país de finales del siglo XIX, cuando llegó un gobierno que se nombró como la regeneración. Todas esas alusiones están puestas sobre la mesa”, sostuvo.

De la Espriella asumió la Presidencia prometiendo “la recuperación total de la seguridad y de la libertad” y anunciando una ofensiva contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Entre sus primeras definiciones planteó retomar las fumigaciones contra cultivos ilícitos y aseguró que “la opción del diálogo está completamente agotada” frente a los narcotraficantes.

Garzón, sin embargo, puso un matiz respecto de la capacidad del nuevo gobierno para convertir todo su discurso en políticas concretas. A su juicio, el funcionamiento institucional colombiano puede actuar como contrapeso a las pretensiones del Ejecutivo.

“Colombia es un país con una división de poderes muy viva y muy actuante, como sé que quedó en evidencia con el gobierno Petro también”, señaló. Por ello, agregó, “habrá que ver cuál sea el alcance de todo este discurso y de todas estas políticas que se quieren implementar”.

Para el académico, la orientación ideológica del nuevo gobierno es, de todas formas, clara: “Ha llegado al poder una versión conservadora, muy ligada a las iglesias protestantes y a una idea del orden político basado en la autoridad de Dios y en valores morales tradicionales dentro de los cuales sobresale la familia”.