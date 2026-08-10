Al Pan Pan: Francisco Cox y Iván Garzón sobre agenda de seguridad y cambio de mando en Colombia

El Presidente José Antonio Kast dio a conocer la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que considera más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional. “Los chilenos van a recuperar su libertad, y los delincuentes y narcotraficantes la perderán para siempre”, aseguró el pasado miércoles en cadena nacional.

Sin embargo, ya aparecieron algunas dudas respecto a medidas como el despliegue de militares, el control de la inmigración ilegal y si realmente es necesario hacer cambios constitucionales, entre otros.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado penalista experto en DD. HH, Francisco Cox.

Además, y a propósito del cambio de mando de Abelardo de la Espriella en Colombia y su golpe de timón en materia de seguridad en el país, conversamos con el académico de la Universidad Autónoma Iván Garzón.