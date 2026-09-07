Héctor Leiva asume como nuevo fiscal regional de La Araucanía tras salida de Roberto Garrido

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Héctor Antonio Leiva Martínez como nuevo fiscal regional de La Araucanía, cargo que asumirá oficialmente el próximo 14 de septiembre.

Leiva reemplazará a Roberto Garrido, quien dejó la jefatura regional del Ministerio Público en La Araucanía para asumir como fiscal regional del Bío Bío.

Abogado egresado de la Universidad de Concepción y con estudios de posgrado en Derecho Penal, el nuevo fiscal regional cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro del Ministerio Público, desarrollada principalmente en La Araucanía.

Su carrera en la institución comenzó en septiembre de 2000, cuando ingresó como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Victoria. Posteriormente asumió como fiscal jefe de esa misma unidad.

En marzo de 2014 fue nombrado jefe de la Fiscalía Local de Collipulli y, cuatro años más tarde, pasó a encabezar la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

Desde 2022, Leiva se desempeña nuevamente como jefe de la Fiscalía Local de Victoria, función que ejercerá hasta asumir la conducción regional del Ministerio Público.

Su nombramiento se produjo tras el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Temuco. Como parte del procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el Pleno del tribunal confeccionó una terna de candidatos que posteriormente fue remitida al fiscal nacional.

Finalmente, Valencia escogió a Leiva para encabezar la Fiscalía Regional de La Araucanía a partir del próximo 14 de septiembre.