Valparaíso lidera aumento del ausentismo escolar en 2026

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¡Hola, Valparaíso! Esta semana despedimos el invierno y celebramos, como es tradición, las Fiestas Patrias. Al final de este newsletter encontrarán una nutrida oferta de panoramas, distribuidos en distintos puntos de la región.

A nivel nacional, la semana pasada el precio de la bencina volvió a subir $35 el litro y también el diésel sufrió un alza de $89. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda anunció un nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien la reparación de sus viviendas y llamó a postular al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Dicho eso, pasemos a lo que nos convoca:

La Región de Valparaíso registró el mayor aumento en ausentismo escolar crónico en todo el país: durante 2026, un 45,4% de los estudiantes faltó al menos al 10% de las clases. La cifra revierte tres años de mejoras.

Senda detectó 25 probables consumos de drogas o alcohol entre 146 conductores de locomoción colectiva fiscalizados en 2026. El resultado reabre el debate por mayores controles y la tramitación de la Ley Alberto en el Senado, a la cual Segpres, por ahora, dijo que no asignará urgencia.

En la conmemoración de los 55 años del Comité Oceanográfico Nacional, autoridades destacaron el trabajo científico desarrollado por Chile en el estudio del océano y lo vincularon con la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ) de la ONU. La definición de la sede se realizará en 2027.

Enap descartó que las inconsistencias en reportes de azufre de la Refinería Aconcagua hayan generado impactos en la salud de la población y presentó las medidas adoptadas ante el Concejo Municipal de Concón. Autoridades comunales exigieron nuevos antecedentes y mayor inversión ambiental en la comuna.

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Valparaíso es la región donde más aumentó la falta reiterada a clases durante 2026

De los 288.961 estudiantes de la Región de Valparaíso, 131.062 presentaron ausentismo escolar crónico durante el primer semestre de 2026. Es decir, prácticamente la mitad de los alumnos faltó al 10% o más de los días de clases. En concreto, se trata del 45,4% del alumnado, cifra que supera en 4,7 puntos porcentuales el promedio nacional (40,7%), según reveló un análisis de la Fundación Presente a partir de cifras oficiales del Centro de Estudios del Ministerio de Educación.

Entre 2011 y 2018, el ausentismo crónico regional se movía entre 33% y 40%. Ya en 2019 –antes de la pandemia– había subido a 44,5%, y en 2022 alcanzó su máximo histórico: 57,5%.

Desde entonces, la región mostraba una recuperación sostenida: 53,1% en 2023, 47,0% en 2024 y 44,3% en 2025, una baja acumulada de 13,2 puntos porcentuales en tres años. En 2026, sin embargo, la cifra vuelve a subir a 45,4% (+1,2 puntos porcentuales respecto a 2025).

Según el informe de Asistencia Escolar de Fundación Presente, es el mayor incremento entre las 16 regiones del país (solo 4 registraron un alza este año) y deja a Valparaíso con una brecha de 13,1 puntos porcentuales respecto a su nivel de 2018, la más amplia de Chile.

Sobre estos resultados, Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Presente, enfatizó que “durante tres años, Valparaíso demostró que era posible revertir los efectos de la pandemia en la asistencia escolar. Que la región vuelva a subir en 2026 es una señal de alerta que no podemos pasar por alto: significa que los avances no están consolidados y que se requiere reforzar, con urgencia, el trabajo entre escuelas, familias y comunidad“.

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, sostuvo que la asistencia escolar es una prioridad para el Ministerio y destacó el uso de herramientas como la plataforma Chile Presente para identificar casos de inasistencia, hacer seguimiento de trayectorias educativas y apoyar a las comunidades escolares.

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Uno de cada seis choferes de la Región de Valparaíso dio positivo a consumo probable de alcohol o drogas

Veinticinco conductores de locomoción colectiva de la Región de Valparaíso dieron positivo a test de alcohol o drogas realizados por Carabineros durante 2026 con el apoyo del programa Tolerancia Cero de Senda, según informó el organismo a La Estrella de Valparaíso. Los exámenes fueron aplicados entre el 1 de enero y el 8 de septiembre a 146 choferes, lo que equivale a que uno de cada seis conductores fiscalizados (un 17,1%) presentó un consumo probable.

Dicha tasa de positividad es un 14,4% menor a la registrada entre el 1 de enero y 30 de noviembre de 2025, cuando Senda informó que de 149 conductores fiscalizados, 49 arrojaron un posible consumo de sustancias, es decir, un 31,5%. Sin embargo, ambas muestras no son comparables: si bien se tomó una cantidad de exámenes similar, el período comprendido es diferente. El año pasado, y también ahora, los exámenes han arrojado el uso de marihuana y cocaína, principalmente.

Senda enfatizó que corresponde hablar de “probable consumo de sustancias”, ya que los dispositivos utilizados en terreno pueden arrojar resultados que posteriormente deben ser confirmados mediante exámenes de sangre. El organismo explicó que existen casos excepcionales en los que un test puede detectar, por ejemplo, presencia de cannabis, pero que luego del análisis resulta negativo, debido a la posibilidad de falsos positivos.

El Congreso tramita una moción que busca obligar a las empresas de transporte a someter a controles de alcohol y drogas a choferes de la locomoción colectiva. Respecto de la denominada Ley Alberto –en alusión a Alberto Gómez, estudiante que murió atropellado por un micrero que conducía drogado–, el 8 de septiembre la Cámara aprobó, con 137 votos a favor y una abstención, solicitar al Ejecutivo otorgar urgencia al proyecto en trámite en el Senado. Sin embargo, la Segpres remitió la solicitud al Ministerio de Transportes, pero señaló que por ahora no está contemplado asignarle urgencia.

Algunas empresas ya han tomado medidas. Es el caso de Ed Transrural SA, cuyo representante legal, Manuel Rey, señaló a Aquí Valparaíso que tras la muerte de la estudiante Paloma Ulloa –atropellada por un conductor vinculado a la empresa en diciembre de 2025– comenzaron controles aleatorios de drogas y alcohol a sus choferes. La firma informó que ha desvinculado a conductores que dieron positivo y que actualmente destina cerca de $600 mil mensuales a estos procedimientos.

Un mensaje de la PUCV

Edificio para estudiantes de ingeniería consolida histórica inversión en infraestructura en la PUCV

Fortalecer la experiencia universitaria y generar mejores espacios para el encuentro y el aprendizaje, son los principales objetivos del nuevo Edificio de Servicios Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la PUCV.

Con 6.100 m², el recinto incorpora biblioteca, salas de clases, espacios de estudio individual y grupal, cowork, áreas de estar y un nuevo casino, destinando más del 80% de su superficie a espacios comunes. La obra busca beneficiar directamente a alumnos de pre y posgrado, favoreciendo la convivencia, el encuentro, la colaboración y la vida de comunidad.

El edificio se integra al conjunto de la Facultad mediante un corredor interior que conecta sus principales dependencias, mejorando la circulación y accesibilidad. Su inauguración forma parte del proceso de modernización de la infraestructura de la PUCV, que en los últimos cuatro años ha incrementado cerca de un 20% sus espacios físicos, con una inversión acumulada próxima a los US$50 millones.

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Valparaíso suma respaldo científico en carrera por ser sede del Tratado de Alta Mar de la ONU

El Comité Oceanográfico Nacional (CONA) conmemoró sus 55 años de trayectoria en una ceremonia que reunió al canciller Francisco Pérez Mackenna y al comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, entre otras autoridades. En la actividad se destacó el rol de Chile en la investigación oceánica y también la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por su sigla en inglés).

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la candidatura de Valparaíso como una oportunidad para contribuir a la implementación del tratado: “Chile ha decidido ir un paso más allá en esta materia y ha ofrecido acoger la Secretaría del Acuerdo en la ciudad de Valparaíso –el corazón de nuestra tradición marítima y científica– para contribuir a la rápida y efectiva implementación del tratado. Múltiples países de la región y del mundo ya nos han expresado su generoso apoyo”.

Durante la ceremonia fue valorado el trabajo del CONA y de programas como CIMAR, que desde 1995 han generado información científica sobre distintas zonas del territorio marítimo chileno, incluyendo las islas oceánicas y, durante 2026, aguas antárticas. Según representantes del organismo, estos antecedentes son fundamentales para apoyar decisiones relacionadas con conservación, pesca y planificación del espacio marítimo.

“La experiencia acumulada a través de programas como CIMAR adquiere particular relevancia en este escenario, considerando que la implementación del BBNJ requerirá información científica, evaluación de impactos ambientales e identificación de áreas susceptibles de protección. De esta manera, una capacidad construida durante décadas puede proyectarse hacia los nuevos desafíos de la gobernanza de los espacios oceánicos más allá de las jurisdicciones nacionales”, destacó la Armada de Chile a través de un comunicado.

El BBNJ establece reglas para proteger la biodiversidad marina y requerirá cooperación científica entre países. En ese contexto, Chile busca que Valparaíso sea sede de su Secretaría, una definición que será adoptada por los Estados Parte del acuerdo durante la primera Conferencia de las Partes, prevista para 2027. El gobernador regional Rodrigo Mundaca, uno de los impulsores de la candidatura, afirmó que la región cuenta con condiciones para promover una mayor vinculación con el océano.

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Enap descarta afectación a la salud de la población de Concón por inconsistencias en reportes de azufre

Ejecutivos de la Refinería Aconcagua de la Enap expusieron ante el Concejo Municipal de Concón las medidas que ha adoptado la empresa tras detectar inconsistencias en los reportes de emisiones de dióxido de azufre (SO 2 ) y eficiencia en la recuperación de azufre entre 2021 y 2024. El gerente de la refinería, Jorge Alméstar; el gerente corporativo de Riesgos Integrados, Douglas Sequeira; y el asesor legal, José Ilharreborde, aseguraron que no existe evidencia que vincule estos hechos con afectaciones a la salud de la población.

La compañía explicó que los antecedentes fueron informados en enero de 2026 a la administración central de Enap, lo que derivó en una revisión interna, una auditoría forense y una denuncia ante el Ministerio Público y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en abril. Según la estatal, desde 2019 las estaciones de monitoreo de la zona han registrado cumplimiento de las normas de calidad del aire para el dióxido de azufre.

Durante la sesión, los representantes de la Enap señalaron que se incorporaron nuevas fuentes de emisión a los reportes y que en 2025 y lo que va de 2026 la refinería ha cumplido con los límites establecidos para el dióxido de azufre. También informaron medidas operacionales y cambios en la estructura de cumplimiento ambiental, incluyendo desvinculaciones de trabajadores vinculados al proceso de revisión.

Los concejales, sin embargo, exigieron mayores antecedentes y emplazaron a la empresa a regresar en seis meses con cifras verificadas sobre la situación ambiental de la refinería. El alcalde Freddy Ramírez planteó además que Enap debería reinvertir parte de sus utilidades en tecnología y mejoras ambientales para Concón, señalando que la relación entre la empresa y la comunidad requiere recuperar la confianza.

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Guía de panoramas en la Región de Valparaíso para estas Fiestas Patrias

La Región de Valparaíso será nuevamente uno de los principales destinos del país durante Fiestas Patrias. Según las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, entre 254 mil y 304 mil viajes con pernoctación tendrán como destino la región durante los tres días de celebración, con especial interés en el Litoral de los Poetas, Viña del Mar y Valparaíso. En esa línea, la ocupación hotelera proyectada alcanza el 66%, casi 8 puntos porcentuales por sobre la registrada en el mismo periodo de 2025.

La oferta dieciochera incluye ramadas, fiestas criollas, encuentros costumbristas, música en vivo y actividades familiares en distintas comunas. A continuación, los panoramas destacados:

Valparaíso: ramadas y Fogata del Pescador

En Valparaíso, uno de los puntos tradicionales será la Fogata del Pescador, que se realizará el jueves 17 de septiembre desde las 15:00 horas en la Caleta El Membrillo. La jornada contará con música tradicional y popular a cargo de artistas locales y nacionales, además de la tradicional venta de merluza, pan y vino por $5.000.

A esto se suman las tradicionales ramadas del Parque Alejo Barrios, que funcionarán entre el 17 y el 20 de septiembre.

Viña del Mar: Fiesta Criolla y ferias costumbristas

Viña del Mar contará con una amplia cartelera de actividades, entre ellas la Fiesta Criolla del Sporting Club como uno de sus principales atractivos, entre el 17 y el 20 de septiembre, con ramadas, chicherías y espacios familiares.

Además, entre el 14 y el 20 de septiembre, el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara albergará una Feria Costumbrista con gastronomía tradicional, juegos infantiles, música en vivo y cerca de 50 puestos de emprendedores.

La programación comunal también incluye la Feria de Artesanía en Avenida Perú (17 al 20 de septiembre) y el Mercadito Campesino de Indap en el Palacio Carrasco (16 al 23 de septiembre).

Concón: Fiesta Criolla familiar

La comuna de Concón tendrá nuevamente su Fiesta Criolla en el Estadio Atlético Municipal, entre el 17 y el 20 de septiembre. El programa contempla música en vivo, clases de cueca, juegos típicos, actividades infantiles, Pueblo Cultural, foodtrucks, emprendimientos y gastronomía chilena.

La cartelera musical, además, incluye a Los Hermanos Morales, Grupo Disparo, Los Vikings 5 y La Ciscu y su Comedy Band.

Limache: cuatro días de celebración

Limache prepara una de las celebraciones gratuitas más grandes de la región con la Fiesta de la Chilenidad, que se desarrollará entre el jueves 17 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, desde las 12:00 horas.

Además, la comuna tendrá una Fonda en Los Laureles, entre el 18 y el 20 de septiembre, en la Cancha Queronque.

Quintero: Gran Fiesta Costumbrista

Quintero realizará su Gran Fiesta Costumbrista 2026 entre el 17 y 19 de septiembre en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo.

El evento reunirá gastronomía, artesanía, emprendimientos locales, juegos infantiles y música en vivo. La programación incluye a Alanys Lagos y Koky y su Gran Banda Tropical el jueves 17; Leo Rey y su Banda junto a exponentes de la música sound el viernes 18; y Agrupación Marilyn y Los Vikings 5 el sábado 19, además de agrupaciones folclóricas locales.

Zapallar: tradiciones y actividades familiares

Zapallar tendrá una variada programación de Fiestas Patrias entre el 14 y 20 de septiembre, con actividades en distintos sectores de la comuna.

La cartelera incluye el Sello Zapallar en el Teatro Zapallar, talleres de volantines, juegos criollos, paseos a caballo, juegos infantiles, presentaciones folclóricas y actividades deportivas en Cachagua y Catapilco.

Entre los panoramas destacados están el concierto de La Mala Madre el 17 de septiembre en el borde costero de La Laguna y actividades familiares programadas durante el fin de semana en la Medialuna y el Complejo Deportivo de Cachagua.

Olmué: Ramada Oficial Cajón Grande

En Olmué se realizará la Ramada Oficial Cajón Grande, en el Casino Medialuna, entre el 17 y el 20 de septiembre.

Los Andes: ramadas y cocinerías

El Parque Urbano de Los Andes tendrá ramadas y cocinerías entre el 16 y el 20 de septiembre.

El municipio informó que el Festival del Guatón Loyola fue postergado debido al pronóstico de lluvias.

San Antonio y el Litoral de los Poetas

El Litoral de los Poetas aparece nuevamente entre los destinos más demandados para estas fechas. En San Antonio se realizará la Fiesta de la Chilenidad en el sector de Llolleo, entre el 17 y el 20 de septiembre.

En El Quisco, la celebración será con la Fiesta de la Chilenidad en El Totoral, los días 18 y 19 de septiembre.

Otros panoramas regionales

Putaendo: Gran Fiesta Huasa de Sahondé 2026 en el Parque El Huaso de Sahondé ( 18 y 19 de septiembre ).

Gran Fiesta Huasa de Sahondé 2026 en el Parque El Huaso de Sahondé ( ). Puchuncaví: Fiesta de la Chilenidad en la Medialuna de Puchuncaví ( 17 al 19 de septiembre ).

Fiesta de la Chilenidad en la Medialuna de Puchuncaví ( ). Santo Domingo: Santo Domingo Celebra la Chilenidad en la Medialuna del sector urbano ( 17 al 19 de septiembre ).

Santo Domingo Celebra la Chilenidad en la Medialuna del sector urbano ( ). Quillota: Fiesta Criolla en el Parque Aconcagua (18 y 19 de septiembre).

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