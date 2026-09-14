Experto en ultraderecha: sin una alternativa a MAGA, Trump puede conservar un gran caudal de votos

La continuidad del trumpismo después de Donald Trump dependerá tanto de quién recoja su legado dentro del Partido Republicano como de la capacidad de sus adversarios para construir una alternativa que vaya más allá de recuperar el escenario político anterior. Así lo planteó Franco Delle Donne, experto en ultraderecha, quien advirtió que MAGA mantiene condiciones para movilizar un “caudal de votos muy importante” en las próximas elecciones.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el doctor en Comunicación, autor del libro Epidemia ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley y fundador y director del proyecto Epidemia Ultra, analizó la expansión de las derechas radicales y las posibilidades de que el movimiento construido alrededor de Trump sobreviva políticamente a su fundador.

El análisis se produce en un escenario marcado por el avance de estas fuerzas en distintos países occidentales. El triunfo de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt se suma a un panorama europeo donde la ultraderecha gobierna o cogobierna en ocho de los 27 Estados miembros del Consejo Europeo, mientras el continente se prepara para un intenso calendario electoral en 2027, con comicios en países como Francia, Italia, Polonia y España.

Para Delle Donne, el escenario estadounidense sigue atravesado por una profunda polarización, lo que permite proyectar que una candidatura identificada con el trumpismo conservará una base electoral significativa.

“La sociedad sigue profundamente polarizada y el acercamiento con una figura que represente ese sector, trumpista, MAGA, etcétera, va a recibir un caudal de votos muy importante”, sostuvo.

Sin embargo, el especialista puso parte importante de la atención en lo que haga la oposición a Trump. A su juicio, su capacidad para disputar ese electorado no pasa únicamente por ofrecer una alternativa al movimiento MAGA, sino por formular una propuesta que responda a las condiciones sociales y políticas que permitieron su crecimiento.

“Habrá que ver si la oposición, que ese es también un elemento importante para entender el crecimiento de esa derecha radical global, logra organizarse con una oferta política superadora, no solamente superadora de lo que sería el MAGA o el trumpismo, sino superadora del proyecto de mundo y de país que tienen”, explicó.

Delle Donne advirtió que una estrategia basada simplemente en restaurar el orden político anterior a Trump podría terminar reproduciendo las condiciones que facilitaron el ascenso de las derechas radicales.

“Si la izquierda o la oposición, cual sea su posición política, lo único que ofrece es volver al statu quo pre-trumpista, si se quiere, está ofreciendo un escenario que justamente fue el caldo de cultivo para que aparezcan las derechas radicales”, afirmó.

En su diagnóstico, uno de los elementos centrales para comprender ese fenómeno es la desigualdad, junto con la percepción de determinados sectores de la sociedad de haber quedado fuera de las prioridades del sistema político.

“En esa sociedad hay desigualdad, igual que ahora, o tal vez no tan profunda, pero existía esa desigualdad y existía esa sensación de ciertos sectores de estar marginados, de ser excluidos, de estar fuera, de no ser tenidos en cuenta”, señaló.

Para el autor de Epidemia ultra, esas condiciones no constituyen un elemento secundario en la explicación del fenómeno. “Ese crecimiento en esa desigualdad es una condición sine qua non para que aparezca luego la derecha radical”, sostuvo.

El experto también proyectó qué podría ocurrir cuando llegue el momento de disputar el liderazgo republicano posterior a Trump. Su expectativa es que quien termine sucediéndolo mantendrá buena parte de la orientación política que actualmente representa MAGA, aunque pueda introducir diferencias en el estilo.

“Yo creo que quien suceda en la carrera presidencial o en el poder dentro del Partido Republicano a Trump seguramente va a mantener ese perfil, tal vez con algunas diferencias”, afirmó.

Delle Donne puso como ejemplo a Marco Rubio, quien eventualmente podría exhibir un tono distinto, pero sin que aquello implique necesariamente una modificación sustancial del proyecto.

“Si fuera Marco Rubio, me imagino que será algo un poco más moderado en cierto punto, pero desde el contenido no cambia mucho”, concluyó.