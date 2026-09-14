Choques contra postes no dan tregua: Enel registra cerca de cinco accidentes diarios en 2026

Cerca de cinco choques contra postes eléctricos se registran diariamente en la zona de concesión de Enel Distribución en la Región Metropolitana, accidentes que no solo representan un riesgo para conductores, pasajeros y peatones, sino que también pueden provocar interrupciones del suministro para cientos de clientes.

Según informó la empresa en un comunicado, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la compañía contabilizó 1.103 casos. La cifra mantiene la preocupación por un fenómeno que durante 2025 acumuló 2.042 choques contra infraestructura eléctrica.

El problema adquiere especial relevancia ante la proximidad de Fiestas Patrias. Solo durante septiembre de 2025 se produjeron 204 choques contra postes, equivalentes al 10% de todos los casos registrados por la empresa durante ese año.

Los accidentes pueden provocar daños en postes, transformadores, cables y otros componentes de la red, afectando directamente la continuidad del servicio de hogares, comercios y otros recintos.

“Un choque a un poste nunca es un accidente menor. Además del riesgo para conductores, pasajeros y peatones, estos eventos tienen un impacto directo en el servicio eléctrico de miles de clientes al año y exigen una importante movilización de recursos técnicos para recuperar el suministro de forma segura”, señaló Pablo Palma, responsable técnico de Enel Distribución.

Dependiendo de la magnitud de los daños, un solo accidente puede dejar sin electricidad a cientos de clientes y obligar a desplegar durante varias horas cuadrillas especializadas para asegurar el lugar, realizar maniobras de emergencia y reconstruir la infraestructura afectada.

La reparación tiene además un impacto económico. Según la compañía, el costo promedio supera los $1,2 millones por cada evento y, de acuerdo con la normativa vigente, el monto debe ser asumido por el responsable del accidente.

Ante el inicio de las celebraciones dieciocheras, Enel Distribución llamó a extremar las medidas de prevención al volante. Entre sus recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y mantener una distancia segura respecto de otros vehículos.

La empresa también advirtió sobre los riesgos posteriores a un accidente. Frente a postes dañados o cables caídos, recomendó mantenerse alejado y reportar la situación a los equipos de emergencia, debido a que los elementos afectados podrían permanecer energizados y representar un peligro para las personas.