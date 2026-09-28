Contraloría acoge a trámite denuncia contra condominio ligado al hermano del ministro de Hacienda

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¡Buenos días, Región de Valparaíso! La semana pasada ocurrieron algunos hechos importantes: después de una larga enfermedad, el 24 de septiembre falleció Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y reconocido empresario microbusero.

Además, la Fiscalía sumó nuevas aristas a la investigación penal que lleva contra la senadora Camila Flores (RN) por fraude al fisco: ya no solo indaga la denominada “Cuota Flores”, sino también presuntas inconsistencias en su declaración de gastos de campaña y gestiones para agilizar la inscripción de un terreno de su madre.

En esta edición:

El Banco Central reportó que mientras el PIB nacional se contrajo un 0,2% durante el segundo trimestre, en la Región de Valparaíso el indicador aumentó un 1,7%, principalmente, por la refinación de combustibles. Pero un académico de la UAI hizo una advertencia.

La Contraloría acogió a trámite una solicitud de la Fundación Defendamos la Ciudad para fiscalizar presuntas irregularidades en las modificaciones realizadas por Víctor Quiroz –hermano del ministro de Hacienda– al condominio Boulevard Montemar de Concón. El arquitecto se defendió y afirmó que “todo está en regla”.

En entrevista con Aquí Valparaíso, la experta en sostenibilidad oceánica, Pilar Muñoz, destacó los beneficios que traería a Chile y Valparaíso albergar la secretaría técnica del Tratado de Altamar de la ONU. Sobre todo, por la cooperación internacional y la posibilidad de acercar a la ciudadanía a los desafíos que enfrenta el mar.

La Corte de Apelaciones anuló el juicio oral y la sentencia que habían condenado a un hombre a cinco años de presidio, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por el delito tentado de femicidio íntimo cometido en Limache en 2024, por lo que ordenó realizar un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado.

El Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso celebra su edición 30 con funciones gratuitas hasta el sábado 3 de octubre en el Teatro Municipal porteño, incluyendo clásicos en 16 y 35 mm, y cine mudo musicalizado en vivo.

Antes de comenzar, e inspirada en las recomendaciones que hace la periodista Ximena Astudillo en el newsletter Aquí Arica, les dejo una sugerencia para estos días primaverales aún un poco fríos: un mariscal caliente del restaurante Cocinería Nacional, justo frente a la Plaza Victoria en Valparaíso (me llevé una grata sorpresa). Y, como siempre les recuerdo, si aún no lo hacen, y quieren recibir este boletín cada lunes, inscríbanse aqui.

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Mientras la economía nacional se contrajo un 0,2%, el PIB regional creció un 1,7% durante el segundo trimestre

El 23 de septiembre, el Banco Central dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y regional del segundo trimestre de 2026. En dicho periodo, informó que “el PIB registró una contracción de 0,2% para la economía nacional, explicada por caídas en 7 de las 16 regiones del país. Por su parte, el consumo de los hogares se expandió en ocho regiones, las que aportaron al crecimiento de 1,2% del total. Las exportaciones de bienes, en tanto, disminuyeron en siete regiones, las que determinaron la caída nacional de 1,9%”.

Valparaíso fue una de las nueve regiones que aumentó su PIB regional, en un 1,7%, en comparación con el mismo período del año anterior. ¿Qué significa esto? “Que entre abril y junio, la región produjo 1,7% más bienes y servicios que en el mismo período de 2025. Mientras el país en su conjunto produjo un poco menos, Valparaíso produjo un poco más”, explicó Alejandro Montecinos, académico y decano adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Aquí Valparaíso.

Para el Banco Central este aumento “se explicó mayoritariamente por el desempeño de la refinación de combustibles dentro de la industria manufacturera. En menor medida, el resto de bienes y los servicios también aportaron al crecimiento, destacando la generación de energía eléctrica y los servicios personales, respectivamente. El consumo de los hogares, en tanto, creció 1,5%, incidido principalmente por el consumo de servicios, donde destacaron los servicios personales y el transporte. El alza de 24,0% de las exportaciones de bienes se debió al alza de los envíos mineros de cobre”.

Advertencia. Montecinos advierte que el incremento del 1,7% “es una buena noticia, pero buena parte del alza se explica por una sola actividad: la refinación de combustibles, y un crecimiento que depende de una planta es, por definición, frágil. La señal más interesante está en otra parte: el consumo de los hogares creció 1,5%. Eso habla de familias que gastan algo más, y ese gasto se queda en la región. El desafío no es celebrar el 1,7%, sino preguntarse si la región es capaz de crecer por más de un motor. Hoy la respuesta es: todavía no”.

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Contraloría acoge denuncia contra condominio en Concón: arquitecto Víctor Quiroz asegura que “todo está en regla”

El 18 de septiembre, la Fundación Defendamos la Ciudad solicitó a la Contraloría General de la República fiscalizar los permisos otorgados para la construcción, recepción definitiva y modificaciones posteriores realizadas al condominio Boulevard Montemar de Concón, así como las denuncias presentadas en contra del proyecto y las actuaciones o respuestas otorgadas por los organismos competentes. El ente contralor, según confirmó Aquí Valparaíso, acogió el requerimiento a trámite la semana pasada.

La denuncia acusa “graves irregularidades urbanísticas y administrativas”, entre ellas, la modificación de los bienes comunes del condominio (que tiene un edificio de departamentos, otro de oficinas y un strip center) y la asignación de “sectores y polígonos a unidades privadas” mediante planos que fueron confeccionados por los arquitectos Víctor Quiroz –hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz– y Raúl Puelma, “pese a existir antecedentes de que dichos planos no fueron aprobados por la DOM (Dirección de Obras Municipales)”.

El hermano del ministro de Hacienda se defiende. En conversación con Aquí Valparaíso, Víctor Quiroz dijo que “efectivamente fui el arquitecto de ese proyecto, junto con mi socio, la sociedad Quiroz y Puelma arquitectos” y aseguró que “como todo proyecto tuvo sus modificaciones de permisos –se hacen algunas modificaciones durante la obra- y esas modificaciones fueron todas aprobadas y recepcionadas”.

Según el requerimiento presentado a Contraloría, dichas modificaciones “afectaron estacionamientos de visita, estacionamientos para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, circulaciones, terrazas, techumbre, azotea, escaleras y otros bienes comunes”. Actualmente –agrega– estacionamientos, jardines y antejardín “se encontrarían destinados a una explotación comercial de estacionamientos vinculada al strip center”.

Sobre este punto, Quiroz reiteró que “todo lo recepcionado está en regla” y que “todos los planos que hicimos de copropiedad están correctos. La ley de copropiedad inmobiliaria permite asignar polígonos o unidades como estacionamientos. Nada de eso contraviene la normativa. Todos los planos que están aprobados, con mi timbre en el Conservador de Bienes Raíces y en la Municipalidad, me hago 100% responsable de ello”.

Para el arquitecto, lo denunciado tendría que ver con un “tema de funcionamiento. O sea, si en el plano hay un lugar destinado para que se estacione un camión de carga y hoy día ese espacio está ocupado con otra cosa, no es mi responsabilidad. Yo no puedo estar supervisando lo que pase con los usos en la práctica. Yo me hago cargo de lo que está aprobado, y está correctamente aprobado. Lo repito una y otra vez y estoy seguro que cualquier investigación que se haga va a determinar eso. Los problemas aquí son problemas de convivencia”.

La oficina de Quiroz y Puelma ha impulsado otros proyectos inmobiliarios en la zona, como el edificio Alto Santorini, en Viña del Mar, detenido en 2019 por no contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Recientemente, el 8 de julio, la empresa a cargo obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental, y en paralelo ingresó un nuevo anteproyecto al municipio, que fue rechazado y posteriormente reclamado ante la Seremi Minvu.

Demolición pendiente

En la denuncia presentada por la Fundación Defendamos la Ciudad, también se indica que en el condominio “la propia DOM constató obras ilegales en los pisos 17 y 18” ,y que este año, mediante decreto alcaldicio, se ordenó su demolición, lo que no ha sido materializado hasta ahora. Consultado el municipio por Aquí Valparaíso, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La situación del piso 18 sería particularmente compleja, pues los denunciantes señalan que “existen antecedentes relativos a la instalación de infraestructura tecnológica asociada a un Data Center”. Asimismo, agregan, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles “ha constatado irregularidades eléctricas, entre ellas sellos vulnerados, modificaciones de conexiones”, pero pese a las denuncias “las irregularidades no han sido subsanadas”.

La abogada y representante de un grupo de copropietarios, Susan Escobar, señaló a este medio que “estamos siendo afectados en el uso y disponibilidad de bienes que consideramos parte del patrimonio común. Nuestro objetivo es recuperar para la comunidad las terrazas y los estacionamientos de visita, carga y descarga; que se dé cumplimiento a la orden de demolición y que toda instalación observada por los organismos fiscalizadores sea debidamente regularizada o cese conforme a lo que determine la autoridad”.

Un mensaje de la PUCV

Proyectos interdisciplinarios impulsan soluciones con impacto territorial y global

Con una clara orientación hacia el abordaje de desafíos complejos en ámbitos medioambientales, sociales y productivos, la PUCV dio a conocer los resultados del concurso DI Investigación Asociativa Interdisciplinaria 2026.

La convocatoria permitirá poner en marcha 18 iniciativas lideradas por distintas facultades y escuelas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientadas a generar conocimiento con impacto en la región y el país.

Los proyectos fortalecen la investigación interdisciplinaria, el liderazgo femenino en I+D+i+e, la vinculación con el sector productivo y el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Pilar Muñoz, experta en sostenibilidad oceánica, sobre postulación de Valparaíso a sede de Tratado de Altamar: “Abre oportunidades de cooperación internacional”

La semana pasada, el Presidente José Antonio Kast viajó a Nueva York para realizar su primera intervención en la 81° Asamblea General de la ONU. La agenda de Cancillería estaba enfocada en fortalecer la seguridad. Durante el viaje se conoció la adhesión formal de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado transnacional. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, también iba con otro objetivo entre manos: levantar la candidatura de Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos.

Este medio consultó a Cancillería acerca de cómo les había ido con ese asunto: si consiguieron el respaldo de otros Estados parte del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), para que nuestra capital regional albergue la secretaría técnica del Tratado. Sin embargo, respondieron que las negociaciones eran reservadas. La definición de la sede –por la cual también compiten Bélgica y China–- será zanjada en enero. Y antes de que eso suceda, quisimos conversar con la experta en sostenibilidad oceánica y académica de la Facultad de Ciencias del Mar de la UV, Pilar Muñoz Muga, sobre los impactos que traería para la ciudad y al país ser sede de este acuerdo.

―¿Qué impacto tendría para Valparaíso albergar la secretaría técnica del Tratado de Altamar?

―Representaría una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Valparaíso y consolidar su vinculación con la gobernanza oceánica. Nuestra ciudad posee una identidad profundamente marítima y una importante tradición académica y científica vinculada al estudio del océano. La presencia de esta institución permitiría generar nuevas oportunidades de colaboración entre universidades, centros de investigación, organismos internacionales y actores de la sociedad civil, posicionando a Valparaíso como un espacio de encuentro para el diálogo y la cooperación internacional en torno a la conservación marina.

―¿Cuál sería el mayor beneficio?

―Desde la perspectiva de la cultura oceánica, considero que uno de los impactos más importantes sería acercar a la ciudadanía a los grandes desafíos que enfrenta el océano. El Acuerdo BBNJ nos recuerda que el océano constituye un sistema interconectado y que su protección no puede limitarse a las fronteras de los países. Lo que ocurre en altamar, también tiene consecuencias para los ecosistemas costeros, la biodiversidad y las comunidades que dependen de ellos.

―¿Qué se juega Valparaíso con esta postulación?

―Esta es una oportunidad para que Valparaíso fortalezca su identidad como ciudad oceánica, impulsando iniciativas de educación, divulgación científica y participación ciudadana que permitan comprender por qué es fundamental proteger también aquellos espacios marinos que se encuentran más allá de nuestra jurisdicción nacional.

―¿Qué aporte significaría a nivel país?

―La eventual instalación de la Secretaría podría contribuir a materializar los objetivos de la Política Oceánica Nacional y de la Estrategia Nacional de Cultura Oceánica, promoviendo una sociedad que no solo reconozca la importancia del mar, sino que también comprenda nuestra responsabilidad colectiva en su conservación.

―¿Qué oportunidades concretas abriría a la investigación científica chilena?

―Desde el punto de vista científico, el Acuerdo BBNJ abre oportunidades de cooperación internacional en ámbitos fundamentales para comprender y proteger la biodiversidad de alta mar. Sus cuatro pilares abordan los recursos genéticos marinos y la distribución justa y equitativa de sus beneficios, las herramientas de gestión basadas en áreas –incluidas las áreas marinas protegidas–, las evaluaciones de impacto ambiental, y el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología marina.

―¿Y a nivel regional?

―Para Chile y América Latina, esto podría traducirse en nuevas oportunidades para desarrollar investigaciones conjuntas sobre biodiversidad marina, conectividad ecológica, ecosistemas profundos, cambio climático y conservación de especies migratorias, así como para fortalecer el acceso a tecnologías de observación oceánica, información científica y formación especializada. La exploración de la altamar requiere infraestructura que no está disponible de manera equitativa. Por ello, el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de tecnología contemplados en el acuerdo son fundamentales para ampliar la participación de la comunidad científica latinoamericana en el estudio y la conservación del océano.

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Corte de Valparaíso anula condena por “femicidio tentado” y ordena nuevo juicio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y anuló el juicio oral y la sentencia que condenaron a un hombre a cinco años de presidio, con libertad vigilada intensiva, por el delito tentado de femicidio íntimo cometido en Limache. La Tercera Sala ordenó realizar un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado, tras establecer que la sentencia impugnada incurrió en defectos de fundamentación al determinar que el delito se encontraba en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2024 en Limache. Según dio por establecido el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, el acusado intentó matar a su cónyuge asfixiándola con sus manos hasta que perdió el conocimiento. Luego la trasladó en un vehículo hasta el sector Camarico Alto, en Olmué, donde la arrojó por un barranco. El Ministerio Público cuestionó que estas conductas fueran calificadas como femicidio tentado y no como delito frustrado.

En fallo unánime, la Corte sostuvo que la sentencia no explicó de manera suficiente cómo la prueba permitió concluir que el delito quedó en grado de tentativa. Respecto del estrangulamiento, señaló que no se establecieron su intensidad ni duración y cuestionó las conclusiones extraídas de la declaración de una experta. Sobre el lanzamiento de la víctima por el barranco, consideró que tampoco se fundamentó adecuadamente por qué habrían faltado elementos para que la acción provocara su muerte.

El tribunal de alzada advirtió, además, una contradicción en el fallo, pues este estableció que el acusado ejecutó dos acciones consecutivas con una misma finalidad homicida, pero concluyó que faltaron elementos para concretar el resultado.

Tras conocerse la resolución, el SernamEG de Valparaíso –querellante en representación de la víctima– valoró la decisión y anunció que mantendrá su representación jurídica. La directora regional del organismo, María Paz Rengifo, afirmó que esperan que el nuevo juicio permita revisar los hechos “incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos” y que considere “adecuadamente la violencia ejercida contra las mujeres, el impacto que tiene en las víctimas y garantice el acceso efectivo a la justicia y la protección de sus derechos”.

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Festival de Cine Recobrado celebra 30 años con una semana de clásicos en Valparaíso

Durante esta semana, Valparaíso volverá a ser sede del cine en formatos fílmicos de 16 y 35 milímetros, con funciones totalmente gratuitas y abiertas a todo público. A partir del sábado recién pasado y hasta el próximo sábado 3 de octubre, el 30° Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso desplegará una programación especial y única en el Teatro Municipal de Valparaíso.

Esta edición aniversario fue inaugurada el sábado con la exhibición de La Generala (1926), clásico del cine mudo dirigido por Buster Keaton y Clyde Bruckman, que fue proyectado en 16 mm y musicalizado en vivo por Carla Díaz. El domingo, en tanto, el Parque Cultural de Valparaíso recibió una función especial de Furyo (1983), del director japonés Nagisa Ōshima, exhibida en 35 mm.

Desde este lunes 28 y hasta el sábado 3 de octubre, la programación contempla funciones a las 15:00, 17:00 y 19:30 horas. La primera franja estará dedicada a “El Cine de Franco. A 90 años de la Guerra Civil Española”; la segunda reunirá obras del cine italiano, como Ladrón de bicicletas, Paisá y El Gatopardo, mientras que el bloque de las 19:30 horas estará dedicado al cine mudo musicalizado en vivo, con producciones proyectadas en formato digital y 16 mm.

El festival finalizará el sábado 3 de octubre a las 20:00, con la exhibición del documental argentino Continuará… (2025), de Fermín Rivera y Emiliano Penelas, quien viajará a Valparaíso para presentar la película. El encuentro es organizado por la Corporación Cultural María Graham, con el auspicio de la Municipalidad de Valparaíso y la colaboración de distintas instituciones culturales.

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