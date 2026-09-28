Alcalde Desbordes sobre adhesión al Escudo de las Américas: “No me casaría tanto con Estados Unidos”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó sus reparos sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. El jefe comunal indicó que se debe mantener una relación cercana entre los países, pero sin comprometer los vínculos comerciales con China.

Específicamente, Desbordes llamó a tener cautela con el presidente estadounidense. “Yo, por ahora, tendría cuidado en general. Sería cuidado con Trump, no con Estados Unidos”.

En Radio Pauta, el alcalde aseguró no conocer los detalles de los alcances del Escudo de las Américas, pero aseguró que Chile debe mantener límites, ya que, a su juicio, hay compromisos que podrían afectar la autonomía del país.

“La verdad es que creo que Chile debería tener mucho cuidado con lo que está haciendo. Yo no me casaría tanto en este minuto con Estados Unidos. Seguiría sí una política de mantener una estupenda relación con Estados Unidos y, en términos comerciales, no afectar la relación con China, que es clave”.

Además, agregó que Chile no debería aceptar ninguna norma que permita a Estados Unidos disponer de informaciones.