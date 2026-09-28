Vozinha sufre y confiesa que volvería a su vida antes de la fama tras el Mundial

El portero de Colo Colo, Vozinha, no la estaría pasando bien fuera de la cancha por la enorme fama que acarrea tras hacerse conocido mundialmente con su selección, Cabo Verde, en el Mundial 2026.

En conversación con el medio inglés The Observer, el golero caboverdiano reflexionó sobre el reconocimiento planetario que alcanzó y las consecuencias que ha dejado en su vida privada.

A sus 40 años, Vozinha se había desempeñado en ligas como la de su país, Angola, Moldavia, Chipre o Eslovaquia. Cabo Verde, debutante en una Copa del Mundo, confió en él para defender su arco y respondió con creces. Sin embargo, el cancerbero lamentó el giro en 180 grados de su vida.

“Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, dijo.

“Perdí mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que tenía. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, aseveró incómodo el guardameta albo.

El peso de la fama también atañe a su familia en Cabo Verde. Su casa, improvisadamente, se transformó en un punto casi de peregrinación para obtener fotos, recuerdos o incluso hablar con su madre, que también hizo noticia durante el transcurso del Mundial 2026 al tener problemas de visa, pero logrando acompañar a su hijo. “No estoy allí. Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites”, señaló.

Asimismo, Vozinha confirmó que su fichaje por Colo Colo se remite a que fue el club que “mostró más interés”. Esto, tras los rumores, antes de ratificarse su contratación, de ofertas del balompié portugués, marroquí y del mundo árabe.

En la misma línea, sentenció que su objetivo con el “Cacique” es “jugar en la Copa Libertadores pronto”. ¿Guiño a su renovación para 2027? El tiempo lo dirá.