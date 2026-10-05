Mundaca en pie de guerra por recorte del 15% al GORE de Valparaíso

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¡Hola de nuevo, Región de Valparaíso! Tanto que contar. ¿Supieron que el fin de semana, aparte del Itaú Maratón de Viña 2026, también se realizó el Festival Mil Tambores sin permiso del Gobierno?

¿Cómo? La Delegación Presidencial Regional no autorizó el pasacalle de ayer domingo, debido a tres informes desfavorables de Carabineros y la Seremi de Salud; principalmente, por falta de baños y disponibilidad de policías. Sin embargo, e invocando el derecho a reunión (Decreto 1.086 del Ministerio del Interior), el Centro Cultural Playa Ancha lo desarrolló igual. ¿Marcará esto un precedente para futuros eventos? Habrá qué ver… Al menos el delegado Manuel Millones pidió al organizador que para el 2027 “hagamos las cosas como corresponde” y lo presente como “evento”. Incluso así, dijo, podría existir un aporte en financiamiento.

Pasando a otro tema, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) disolvió, después de 45 años de existencia, la Corporación Municipal de Viña del Mar. La noticia fue revelada el viernes por El Mercurio de Valparaíso y la revisaremos en detalle esta semana, sus motivos e implicancias. ¿Cómo afectará esta medida al juicio que mantiene con los funcionarios de la salud que trabajan en la Corporación por una rebaja de sueldos que la Corte de Apelaciones calificó de “arbitraria”? Esa disputa escaló a la Corte Suprema y aún no se zanja. Ya les contaremos.

Y bueno, este martes, en el hotel Sheraton Miramar, la Fundación P!ensa organizó una cena de desagravio en honor al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el Gobierno tras dar positivo a un test de drogas y recientemente se reintegró a la fundación presidida por Gonzalo Bofill. ¿Qué tal?

Dicho todo eso, paso a contarles el resumen de las noticias que trae la edición de hoy: la número 80 desde que comenzó, en marzo de 2025, este newsletter:

El Presidente Kast ingresó al Congreso su primera Ley de Presupuestos 2027 , que contempla un crecimiento del gasto del 1,5% y busca acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. Pero el gobernador Mundaca advirtió que el proyecto considera una reducción superior al 15% para el GORE de Valparaíso y llamó a parlamentarios a defender los recursos durante su discusión en el Parlamento.

, que contempla un crecimiento del gasto del 1,5% y busca acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. Pero el gobernador Mundaca advirtió que el proyecto considera y llamó a parlamentarios a defender los recursos durante su discusión en el Parlamento. En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso comenzó el litigio contra los nueve acusados como autores materiales del megaincendio del 2 de febrero de 2024 , que provocó la muerte de 138 personas . La Fiscalía pide, para todos, presidio perpetuo calificado y presentará más de 150 testigos, peritos y documentos para acreditar su responsabilidad.

, . La Fiscalía pide, para todos, presidio perpetuo calificado y presentará más de 150 testigos, peritos y documentos para acreditar su responsabilidad. La Refinería Aconcagua de la Enap ha recibido tres avisos de bomba en lo que va del año ; el último, el 29 de septiembre, notificación que generó evacuaciones y operativos del GOPE. En respuesta, la estatal presentó una querella por amenazas y falsa alarma de emergencia.

; el último, el 29 de septiembre, notificación que generó evacuaciones y operativos del GOPE. En respuesta, la estatal presentó una querella por amenazas y falsa alarma de emergencia. Este miércoles comenzará la segunda fase del desalojo de la toma Yevide en San Felipe . El procedimiento durará tres días y abarcará 7,5 hectáreas de Esval, donde existen unas 1.100 construcciones y viven entre 2.000 y 2.500 personas, de las cuales 111 son niños . La DPP informó que se habilitarán tres albergues.

. El procedimiento durará tres días y abarcará 7,5 hectáreas de Esval, donde existen unas 1.100 construcciones y viven entre 2.000 y 2.500 personas, de las cuales . La DPP informó que se habilitarán tres albergues. El Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebra su 50° edición en Viña del Mar con ocho cantantes de siete países. La competencia culminará el 9 de octubre y luego continuará con conciertos en distintas comunas de la Región de Valparaíso.

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Proyecto de Presupuesto 2027: Mundaca critica reducción de un 15% en los recursos para el GORE

El 30 de septiembre y por cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast presentó su proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que ingresó a trámite al Congreso y contempla un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de 2026, por encima del rango de 0% a 1% previsto inicialmente. Según dijo, el medio punto adicional busca acelerar la reactivación, la inversión y el empleo sin incumplir la meta fiscal.

A modo de contexto. La semana pasada, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso informó que en el último trimestre (junio-agosto) la tasa de desocupación regional llegó a 10,2%, completando cinco mediciones consecutivas que superan el 10%, que se traduce en más de 105 mil personas desocupadas.

El Mandatario definió cuatro prioridades: crecimiento, empleo y reconstrucción, con $9,5 billones y un alza de 8,1% respecto del presupuesto anterior; seguridad, con $7 billones y un aumento de 9,1%; protección de niños vulnerables, con $2,5 billones y un incremento de 4,1%; y protección de los beneficios sociales, asegurando la PGU, gratuidad y otros beneficios establecidos por ley. También anunció más de $500 mil millones para reconstrucción, 241 obras públicas, más de 166 mil subsidios habitacionales y un aumento de 4,7% para Salud.

Críticas. El gobernador regional Rodrigo Mundaca (Ind.-FA) sostuvo que el proyecto disminuye los recursos contemplados para los gobiernos regionales del país. Y que en el caso de Valparaíso, la propuesta considera una reducción superior al 15%, equivalente a más de $15 mil millones, recursos destinados –dijo– a financiar iniciativas en áreas como vivienda, salud, infraestructura, deporte y conectividad.

Ante este escenario, realizó un llamado a senadores, diputados, alcaldes y alcaldesas de la región a trabajar conjuntamente para defender el presupuesto regional durante su discusión en el Congreso.

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Juicio por megaincendio entra en etapa clave: Fiscalía presentará más de 150 testigos y peritos

El viernes se inició en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso el juicio contra los nueve acusados como autores materiales del megaincendio ocurrido el 2 de febrero de 2024 en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El proceso, que podría extenderse por más de 60 días, busca establecer la responsabilidad penal de los imputados en el origen y la propagación del fuego. Entre ellos se encuentran exvoluntarios de Bomberos y exfuncionarios de Conaf y Senapred.

Se trata de Francisco Mondaca, Franco Pinto, Elías Salazar, José Atenas, Claudio Gamboa, Ángel Barahona, Maximiliano Véliz, José Jerez y Matías Cordero, todos imputados por los delitos de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. A Mondaca se le acusa, además, de porte de explosivos artesanales. Para todos, la Fiscalía pide presidio perpetuo calificado.

En la audiencia, el juez presidente Claudio Martínez leyó las acusaciones que previamente se presentaron en contra de los imputados; entre ellas, la de la Fiscalía. El fiscal a cargo de esta causa, Osvaldo Ossandón, dijo a la prensa que “hoy día se ha iniciado un juicio que hemos anhelado llevar a cabo desde que se logró la detención de todos los sujetos integrantes de esta célula, que sería responsable del megaincendio que cobró la vida de 138 víctimas”.

Después de leer las acusaciones, el magistrado escuchó los primeros alegatos. Se espera que este lunes lo hagan los abogados defensores y el martes, uno de los imputados. Posteriormente, se rendirán las pruebas. El fiscal Ossandón manifestó que por el lado del Ministerio Público “hay 20 peritos, 40 testigos civiles, cerca de 80 testigos que son representantes de las víctimas, 25 peritos de la policías. Hay mucho material, un centenar de documentos”.

Hasta el frontis del tribunal también llegaron vecinos y sobrevivientes del megaincendio. El abogado Felipe Olea, representante de más de 60 víctimas, valoró el trabajo del Ministerio Público: “El día de hoy comienza a hacerse justicia. Esta es la primera audiencia del proceso penal que se va a seguir contra los nueve acusados como autores materiales de este delito de incendio”.

“Esperamos que estas nueve personas sean condenadas, pero también esperamos que sean condenadas por los delitos que efectivamente cometieron. A juicio nuestro, ellos no son los responsables de las muertes de las personas: ellos provocaron el incendio, pero quienes ocasionaron las muertes en esta tragedia fueron los autoridades”, agregó y lamentó que la investigación contra ellos –que también lleva adelante la Fiscalía y que se mantiene vigente– no presente “avances significativos”.

Un mensaje de la PUCV

PUCV patrocina la 50ª edición del Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall

Cincuenta años después de su creación, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall volverá a reunir en Viña del Mar a jóvenes intérpretes de distintas partes del mundo. En su edición aniversario, dedicada al canto, ocho participantes provenientes de siete países competirán entre el 4 y el 9 de octubre por los principales reconocimientos del certamen, que contempla además conciertos, actividades formativas y encuentros con la comunidad.

La celebración comenzará el domingo 4 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con un concierto inaugural a cargo de la Orquesta de Cámara PUCV. La agrupación interpretará el Concierto para violín en re menor, de Felix Mendelssohn; Combustión espontánea del pueblo de Chile, IV movimiento de la obra Bautismo de fuego, de Tomás Brantmayer; y Serenata para cuerdas en do mayor, Op. 48, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

La participación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se extiende a lo largo de esta versión. La casa de estudios, que además es el patrocinador principal del certamen, participará por medio de la Orquesta de Cámara PUCV que, junto con acompañar el inicio de la semana, estará presente en la jornada final con los tres cantantes que lleguen a esa instancia.

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Refinería Aconcagua suma tres avisos de bomba en 2026 y Enap presenta querella por amenazas

La Refinería Aconcagua de la Enap, en Concón, ha recibido tres avisos de bomba en lo que va del año, según antecedentes entregados por la empresa y publicados por El Mercurio de Valparaíso. Los episodios ocurrieron el 19 de agosto, el 28 de septiembre y el 29 de septiembre, obligando en cada caso a activar procedimientos de emergencia y revisar las instalaciones.

El primer aviso se registró el 19 de agosto, cuando trabajadores encontraron un mensaje de amenaza en un baño del casino, lo que provocó la evacuación de las dependencias y un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Tras la revisión, el personal especializado descartó la presencia de artefactos explosivos y las labores fueron retomadas durante la tarde.

El 28 de septiembre se produjo un segundo episodio, nuevamente con un mensaje que advertía sobre una bomba. La situación obligó a evacuar a más de 2.000 trabajadores y generó además una interrupción del tránsito por la ruta F-30. El GOPE realizó una revisión especializada y descartó nuevamente la existencia de explosivos.

El 29 de septiembre, por segundo día consecutivo, las instalaciones de la refinería debieron ser evacuadas tras recibirse un nuevo mensaje con una amenaza de bomba. En respuesta, la Enap confirmó posteriormente la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables de las amenazas, acción que apunta a los delitos de falsa alarma de emergencia y amenazas.

Los tres avisos se producen mientras la Enap enfrenta asimismo una investigación por inconsistencias detectadas en los reportes ambientales que entregó la refinería a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre sus emisiones de dióxido de azufre y recuperación de azufre. La empresa informó en agosto que había corregido los reportes y entregado los antecedentes al Ministerio Público, mientras la SMA mantiene una investigación sobre el caso.

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Toma Yevide enfrenta segundo desalojo: considera a más de 2.00 personas, entre ellas 111 niños

Este miércoles 7 de octubre, y por un plazo de tres días, el Gobierno efectuará la segunda parte del desalojo de la toma Yevide en San Felipe. La primera fase se concretó en abril de 2025 y contempló dos hectáreas de la Constructora San Bartolomé. En dicho procedimiento fueron expulsadas más de 600 personas y se registraron barricadas, enfrentamientos con Carabineros y la quema de un vehículo. Se estima que la tercera fase y final se ejecute a inicios de 2027.

En esta oportunidad, según confirmó la Delegación Presidencial Provincial (DPP) de San Felipe a Aquí Valparaíso, el procedimiento considera un terreno de 7,5 hectáreas de Esval, donde se han contabilizado alrededor de 1.100 construcciones y viven entre 2.000 y 2.500 personas. De ellos, 111 son niños, hay un adulto mayor y 4 personas en situación de discapacidad, informó también la DPP en base a datos proporcionados por el Servicio de Salud.

La autoridad además informó que estarán disponibles tres albergues y que distintos organismos públicos han desplegado trabajo en terreno para establecer quiénes, de los desalojados, cumplen los requisitos para acceder a beneficios del Estado. Según la Delegación, cerca del 90% de quienes viven en el campamento son extranjeros –mayoritariamente de Haití, Colombia, Perú y Bolivia–, lo que dificulta el acceso de parte de la población a determinadas ayudas.

En esa línea, desde la institución enfatizaron que “nadie se saltará la fila”, en relación con la obtención de subsidios para el acceso a una vivienda, pues “hay comités habitacionales que llevan muchos años esperando”.

Operativo de la PDI

El desalojo de este miércoles está precedido por un operativo que la PDI realizó el viernes pasado. La operación “Sin Cobertura II” contempló 62 órdenes de entrada y registro, se detuvo en flagrancia a 51 adultos y se incautaron 185 baterías, 68 inversores y tres armas; especies avaluadas en $500 millones. También fue detenido un ciudadano boliviano por infracción a la Ley 20.000, dos extranjeros con órdenes de aprehensión vigentes por receptación y otros 17 fueron denunciados por infracciones migratorias.

Según la PDI, las diligencias corresponden a una nueva etapa de la investigación que en junio permitió desarticular una organización criminal y detener a 20 de sus integrantes por asociación ilícita y robo en lugar no habitado.

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50° edición del Concurso de Ejecución Musical Sigall reúne ocho voces de siete países en Viña del Mar

Entre el 4 y el 9 de octubre, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebrará su 50° edición con el canto como protagonista. Organizado por el Espacio Cultural Viña del Mar (nombre de fantasía de la Corporación Cultural de Viña del Mar), el certamen tendrá al Teatro Municipal de Viña del Mar como sede principal y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El Sigall es una competencia internacional de música docta que, en esta versión, ha reunido a intérpretes provenientes de distintas partes del mundo. Ocho voces de siete países quedaron seleccionadas para participar presencialmente: Gabrielle Barkidjija (Estados Unidos), Daria Brusova (Rusia), Ivo Kovrigar (Austria), Barbora Michalcovská (Eslovaquia), Nicolás Noguchi (Chile), Jaejin Park (Corea del Sur), Camila Romero (Chile) y Luca María Toro (Alemania).

La semana Sigall comenzó ayer domingo con el concierto inaugural en el Teatro Municipal. Pero la competencia tendrá uno de sus momentos centrales mañana martes 6 de octubre con la semifinal. La Gran Final se realizará el viernes 9 de octubre a las 18:00, con los tres finalistas que se presentarán junto a la Orquesta de Cámara PUCV y músicos invitados con la dirección de Pedro-Pablo Prudencio.

La extensión del certamen no termina con la competencia. Tras la final, la programación continuará con un ciclo de siete conciertos que se desarrollará hasta fines de octubre en distintos puntos de la Región de Valparaíso. Las presentaciones se realizarán en Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso y San Felipe. Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa.

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