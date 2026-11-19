El Gobierno entró de lleno este jueves en la polémica por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes acompañan al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, cuestionó duramente lo ocurrido y acusó un intento de alterar los quórums del Senado en plena discusión del Presupuesto 2027.

“Tratar de alterar los quórums del Senado de la República a través de documentos que no son fidedignos”, sostuvo Alvarado, constituye una situación de “máxima gravedad”.

El también ministro del Interior calificó la actuación de “altamente cuestionable” y “éticamente reprochable”, aunque precisó que corresponderá a las instancias competentes determinar eventuales responsabilidades. Además, advirtió que las diferencias políticas con el Ejecutivo no justifican recurrir a mecanismos que alteren las reglas institucionales para afectar al Gobierno.

La controversia comenzó el martes, cuando el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité del Socialismo Democrático, gestionó el retiro de los permisos constitucionales de ambos parlamentarios. La medida podía elevar los votos necesarios para aprobar determinadas disposiciones del Presupuesto 2027, particularmente la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo.

Los permisos constitucionales permiten a los senadores ausentarse del país y tienen efectos sobre los quórums parlamentarios: mientras están vigentes, los legisladores ausentes no se contabilizan para calcular ciertas mayorías basadas en los senadores en ejercicio. Al retirarlos, Órdenes y Espinoza volvían a ser considerados en ese cálculo, pese a encontrarse fuera de Chile.

Sin embargo, el episodio escaló cuando Órdenes denunció que nunca solicitó ni autorizó el retiro de su permiso, y que tampoco había facultado a terceros para utilizar su firma. Este jueves, desde Asia, reiteró su versión y pidió esclarecer lo ocurrido. Espinoza, en cambio, descartó que su firma hubiese sido falsificada y atribuyó el episodio a una desprolijidad administrativa.

Castro intentó bajar el perfil a la controversia. El miércoles sostuvo que el asunto reglamentario ya había sido solucionado en conformidad con la senadora involucrada y aseguró que se trataba de una materia resuelta. Sus explicaciones, sin embargo, contrastan con la versión de Órdenes, quien insiste en que nunca autorizó el trámite. Los permisos de ambos parlamentarios fueron restituidos ese mismo miércoles.

La polémica también abrió un frente judicial. Como ya informó El Mostrador, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio por la eventual falsificación de una firma, mientras que la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra Castro y quienes resulten responsables.

En paralelo, la Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez (RN), llamó a no dar por acreditada una falsificación. A través de una declaración pública, precisó que todavía no existe confirmación de ese hecho y que la recepción administrativa de los documentos no implica verificar las circunstancias en que fueron firmados. También aseguró que no ha recibido una notificación formal de Fiscalía y comprometió su colaboración.

La disputa por el endeudamiento y las tensiones opositoras

El trasfondo de la controversia es la disputa por el endeudamiento contemplado en el Presupuesto 2027. Pese a las tensiones iniciales, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, consiguió el miércoles que el Senado aprobara por 31 votos a favor y 10 en contra la autorización para contraer deuda pública por hasta US$25.000 millones, además de una autorización adicional por US$600 millones.

El respaldo de senadores del Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el PPD fue clave para destrabar la votación, después de que el Ejecutivo comprometiera US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y otras concesiones presupuestarias.

El acuerdo, sin embargo, desató la molestia del Partido Socialista, cuyos parlamentarios, junto con el Frente Amplio, votaron contra la autorización. Desde el PS cuestionaron que parte de la oposición entregara sus votos al Gobierno y debilitara su capacidad de negociación para el tercer trámite legislativo.

A esa fractura se sumaron los cuestionamientos del propio PPD a Castro. Los senadores Pedro Araya y Ricardo Celis respaldaron a Órdenes y criticaron la gestión del jefe del comité del Socialismo Democrático. Araya calificó lo ocurrido como un error político de proporciones, mientras Celis consideró que se trató de una actuación altamente imprudente.