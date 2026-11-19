El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció a los ganadores del Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2026, máximo reconocimiento otorgado por el Estado de Chile a artistas, elencos y compañías que han contribuido al desarrollo del sector desde diversos ámbitos y disciplinas.

En esta oportunidad, fueron premiados Jacqueline Roumeau Cresta (teatro), Karen Lewis Connolly (danza), Jorge Tello Ormazábal (circo), Marcela Chiappe González (títeres), Gastón Maluenda Maluenda (artista emergente), Pablo Núñez Mardones (diseño escénico), Alexis Moreno Muñoz (autores) y Miguel Farías Vásquez (ópera).

“Las artes escénicas son una expresión fundamental de la vida cultural y democrática. A través de ellas construimos identidad, promovemos la reflexión y fortalecemos los vínculos que nos unen como sociedad”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

“Este premio tiene un valor especial: representa el reconocimiento que el Estado de Chile entrega a creadores cuya obra ha enriquecido nuestro patrimonio cultural y ha dejado una huella profunda en el desarrollo de las distintas disciplinas escénicas. Las trayectorias que distinguimos este año muestran la excelencia y vitalidad del sector. Reconocerlas es una forma de proyectar ese legado hacia el futuro y reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de las artes escénicas en todo el país”, agregó.

El Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República se entrega desde el año 2022, conforme a lo establecido por la Ley 21.175. Las postulaciones se realizan a través de un llamado público, y es el Consejo Nacional de Artes Escénicas el órgano encargado de definir a las y los ganadores.

En cuanto a las distinciones entregadas, es importante señalar que al estar en la Ley narración oral y títeres dentro de la misma categoría, el Consejo de Artes Escénicas ha dispuesto una rotación anual entre ambas disciplinas, por lo que en 2026 se otorga la distinción a un representante de los títeres.

Ganadores 2026

Jacqueline Dinelly Roumeau Cresta

Jacqueline Roumeau Cresta es una actriz, directora y gestora cultural chilena, pionera internacional en el teatro carcelario y testimonial como herramienta de transformación social. Fundadora y presidenta de la Corporación CoArtRe desde 2001, ha sistematizado su labor en libros, talleres globales y en el documental “El Método Roumeau”. Su trayectoria de más de 25 años en contextos de alta vulnerabilidad y la docencia en la Universidad Católica fue distinguida con el premio Trayectoria Mujer Artista Destacada 2025 de la Región Metropolitana.

Karen Mavis Lewis Connolly

Karen Lewis Connolly es una destacada bailarina, coreógrafa y gestora cultural de origen australiano, radicada en Chile desde 1978 y nacionalizada por especial gracia en 2025. Tras ser primera bailarina y asistente de dirección en Europa, se transformó en una figura clave de las artes escénicas chilenas.

En sus más de cuarenta años de trayectoria, fundó su escuela Dancen (1982) y la Compañía Karen Connolly (1986). Destacó como coreógrafa en televisión y cine, y también fue presidenta de GAM. Su legado formativo y gremial ha sido galardonado con más de 50 premios.

Jorge Alberto Tello Ormazábal

Jorge Tello Ormazábal, conocido como “Payaso Kukin”, es un destacado artista de circo tradicional chileno con más de seis décadas de trayectoria. Nacido en 1952 en una familia circense, inició su carrera a los 6 años en disciplinas como el equilibrio, trapecio y cuerda floja. En 1982 creó su emblemático personaje “Borrachito Cachencho”, y más tarde la rutina “Los Payasos Musicales”. Actuó en Chile, Perú y Estados Unidos, además de participar en cine y televisión. Actualmente dirige la banda Los Jóvenes del Ayer y su legado patrimonial ha sido reconocido por el Congreso Nacional.

Marcela María Chiappe González

Marcela Chiappe González es una reconocida marionetista, directora y tallerista chilena con más de 40 años de trayectoria en el teatro de títeres. Radicada en Valparaíso, desde 2003 dirige la Compañía Moviendohilos, destacando por obras familiares como “El Principito” y “La Plaza”, esta última galardonada con el Premio Regional de Teatro en 2008, región de Valparaíso. Pionera del arte callejero y experta en técnicas de hilo y teatro Lambe Lambe, ha realizado giras por América, Europa, África y Asia. Su labor pedagógica y de diseño integral en papel maché fue distinguida con el Premio a la Trayectoria en 2025.

Gastón Rafael Maluenda Maluenda

Gastón Maluenda Maluenda, conocido artísticamente como Gastón Maluenda Jr., es un destacado artista de circo tradicional chileno con 20 años de trayectoria patrimonial. Debutó en 2006 en el Circo Los Tachuelas y se ha especializado en disciplinas de alto riesgo como el Globo de la Muerte, cama elástica —con un Récord Guinness— y trapecios volantes. En 2021 hizo historia al ejecutar el cuádruple salto mortal. Su carrera internacional incluye pasos por el Big Apple Circus y galardones como el recibido en el Festival Internacional de Circo de Chile “la Pista de Oro”, año 2025. Tras triunfar en el festival Elefant d’Or, recibió un histórico reconocimiento presidencial este año.

Pablo Núñez Mardones

Pablo Núñez Mardones es un influyente diseñador teatral, escenógrafo, vestuarista y director de escena chileno con más de cuatro décadas de trayectoria. Graduado de la Universidad de Chile, actualmente es Coordinador del Taller de Vestuario y Caracterización del Teatro Municipal de Santiago, donde ha diseñado cerca de 60 producciones. Su prestigio internacional incluye montajes en el Teatro Colón y la Ópera Real Sueca. Destaca además en teatro universitario y televisión, liderando el vestuario de teleseries históricas como Los Pincheira y El señor de La Querencia. Ha recibido los premios APES, Altazor y el Premio a la Trayectoria 2024 del Círculo de Críticos.

Alexis Alberto Moreno Muñoz

Alexis Moreno Muñoz es un destacado dramaturgo, académico y director teatral chileno, fundador de la compañía Teatro La María, dicha compañía forma parte del programa de Apoyo a las Compañías de Trayectoria. Su obra reflexiona sobre la idiosincrasia contemporánea mediante el humor negro, presentándose en festivales de Europa, Asia y América con montajes como Los Millonarios y G.O.L.P. Ha ejercido una notable carrera docente, destacando como director de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor (2011-2018) y profesor en la Universidad de Chile.

Traducido y editado internacionalmente, en 2026 la Editorial OsoLiebre publicará su obra completa en cuatro tomos, consolidando su influyente autoría escénica.

Miguel Antonio Farías Vásquez

Miguel Farías Vásquez es un destacado compositor chileno y Doctor en Estudios Latinoamericanos, consolidado como la figura lírica más prolífica de su generación. Ha estrenado nueve óperas, uniendo grandes formatos como El Cristo de Elqui en el Teatro Municipal de Santiago con innovadoras óperas de bolsillo bajo su compañía. Profesor Asociado en la Universidad Católica, dirigió la FOJI y su música ha sido interpretada por orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles. En 2026 debutó en el Lincoln Center de Nueva York como compositor y autor en el estreno de la ópera de cámara “Mirror, Mirror”.