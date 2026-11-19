En el marco de sus tres décadas con una programación atravesada por los homenajes a su fundador Patricio Guzmán, la memoria, el archivo, el exilio y las resistencias, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, premió lo mejor del cine de lo real en sus tres competencias oficiales y entregó el Premio Héctor Ríos a la mejor dirección de fotografía nacional, un galardón itinerante creado por la Asociación Chilena de Cinematografía (ACC).

La ceremonia de clausura se realizó en la Sala K / U. Mayor, donde se dieron a conocer los documentales galardonados en las categorías en competencia del certamen. Tras la premiación, en una función abierta al público, se exhibió ‘Merci d’être venu’ de Alain Cavalier, una despedida del cine y, posiblemente, su última película.

FIDOCS 30 exhibió este año cerca de 60 títulos entre estrenos latinoamericanos y nacionales que se presentaron en sus diferentes secciones.

Sus tres competencias –Nacional, Internacional y Nacional de Cortos Emergentes-, los focos dedicados a Susana de Sousa Dias, Federico Luis, Alan Berliner, y el Foco Restauraciones con tres obras rescatadas de Sergio Bravo, la exhibición de ‘Pelechian Project’, que reúne cinco películas del cineasta armenio Artavazd Pelechian restauradas por la Cineteca de Bolonia, y el documental alemán del Estudio H&S ‘Un minuto de sombra no nos ciega’ de Walter Heynowski, Gerhard Scheumann y Peter Hellmich.

En las Funciones especiales se proyectaron obras de Patricio Guzmán, Mariano Llinás, Sergei Loznitsa, Pegah Ahangarani, Mohanad Yaqubi, Brydie O’Connor, Carmen Castillo y Bruno Dumont, entre otros; mientras en FIDOCS Expandido se pudo ver la perfomance ‘Por dentro somos color’ de la artista mexicana Elena Pardo, y la Función al aire libre en Paseo Bulnes se proyectó ‘El tren fluvial’ de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, completando así una de las programaciones más diversas de los últimos años, marcada por la memoria, el archivo, el exilio y las nuevas narrativas documentales.

Las tres exitosas funciones de ‘Por dentro somos color’, de Elena Pardo, en el marco de FIDOCS Expandido, reunieron a un público entusiasta, mientras Escuela FIDOCS convocó a más de 150 estudiantes en clases magistrales y talleres, entre ellos las masterclasses de los directores internacionales Federico Luis, Alan Berliner y Susana de Sousa Dias, ésta última invitada de honor del Festival y de la Cátedra Raúl Ruiz de este año. A su vez, FIDOCS Industria consolidó su compromiso con el cine documental a través del Foro Nuevas Voces, el Laboratorio de Circulación de Cortos y ‘Docs in Progress FIDOCS + CONECTA’ realizado junto a Conecta, el Encuentro Internacional de Industria Documental.

GANADORES Y FUNCIONES DE REPETICIÓN

COMPETENCIA NACIONAL

Competencia Nacional – Premio a la mejor película / ‘Los niños sin tierra’ de René Ballesteros

Premiada por “explorar con gran sensibilidad historias que entremezclan el dolor, la belleza y también, el humor, en la búsqueda de las identidades arrebatadas tempranamente a sus protagonistas. Dibujando una ruta de descubrimientos amargos y también, amorosos que revelan las contradicciones que nos constituyen como nación”.

Competencia Nacional – Mención especial del jurado / ‘Az Zeeb’ de Rafael Guendelman

Premiada por “construir un relato sólido que vincula la gran historia con la intimidad de los vínculos familiares, ofreciendo un refugio donde pulsan la memoria, lo político y lo personal”.

El jurado de la Competencia Nacional estuvo integrado por Julien Elie, cineasta canadiense; Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile y académico e investigador del Departamento de Comunicación Audiovisual de la misma universidad; y Pamela Pequeño, directora y guionista chilena.

PREMIO HÉCTOR RÍOS

Premio Héctor Ríos – A la mejor dirección de fotografía / ‘Aquí se escucha el silencio’ de Gabriela Pena y Picho García. Fotografía de: Gabriela Pena, Picho García y Dubi Cano

Premiada por ser “una obra que nos hace viajar a un mundo interior mediante un sensible tratamiento cinematográfico, donde fotografía e historia se encuentran profundamente ligadas, conectando con la experiencia emocional, psicológica e histórica de la trama y sus personajes”.

Premio Héctor Ríos – Mención especial del jurado / ‘Obras muertas’ de Elisa Sepúlveda. Fotografía de Elisa Sepúlveda.

Premiada por “su interesante y consistente búsqueda estética, sostenida de principio a fin, que construye una mirada fotográfica original y de gran personalidad.”

El jurado del Premio Héctor Ríos estuvo integrado por Claudia Serrano, cineasta y directora de fotografía chilena; Andrés Gallegos, director de fotografía chileno radicado en Los Ángeles; y Mauricio García, cineasta y director de fotografía chileno.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Competencia Internacional – Premio a la mejor película / ‘Plata o mierda’ (Argentina, Colombia) de Toia Bonino y Marcos Joubert

Premiada por “apropiándose con rebeldía de la tecnología disponible, volver a los elementos mínimos del documental para tensionar sus propios modos de producción, incluso abriendo la posibilidad de destruir la idea de propiedad de una obra”.

Competencia Internacional – Mención especial del jurado / ‘The Kartli Kingdom’ (Georgia, Francia, Catar) de Tamar Kalandadze y Julien Prebel

Premiada por “tomando en préstamo una expresión pasoliniana, atreverse a retornar a la tradición a través del hilo de la antitradición: usando una metodología observacional combinada con material de archivo presta sostenida atención al vínculo contrariado que un grupo de personas mantiene con el lugar al que fueron relegadas, hoy en ruinas”.

El jurado de la Competencia Internacional estuvo compuesto por Federico Luis, cineasta argentino; Ivana Peric, ensayista y docente universitaria chilena; y Gabriel Díaz, director, director de fotografía y presidente de la Academia de Cine de Chile.

COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOS EMERGENTES

Competencia nacional de cortos emergentes – Premio al mejor corto emergente / ‘Un verano te conocí’ de Florencia García Osorio

Premiada porque “destacamos especialmente la manera en que la técnica se integra a la búsqueda narrativa y expresiva de la película como una forma de explorar la memoria, la ausencia y la persistencia de una presencia. La película logra transmitirnos la experiencia íntima y compleja del duelo“.

Competencia nacional – Mención especial del jurado / ‘Ya no hace tanto frío en la primavera’ de Sebastián Melo Romero

Premiada porque “nos conmovió su honestidad. Es un registro íntimo y profundo, que se atreve a filmar una tristeza que se hereda y a mezclarla con el archivo familiar”

El jurado de la Competencia Nacional de Cortos Emergentes estuvo integrado por Daniela Salinas, cineasta, programadora y productora chilena; Elena Pardo, artista visual y cineasta mexicana; y Nicolás Molina, cineasta y director de fotografía chileno.

PREMIO JURADO JOVEN

Premio del Jurado Joven – A la Mejor ópera prima / ‘Plata o mierda’ de Toia Bonino y Marcos Joubert

Premiada por “abrir una ventana a una experiencia incomprensible con un relato franco, transparente lleno de valor y agencia”.

Premio del Jurado Joven – Mención especial del jurado / ‘Az Zeeb’ de Rafael Guendelman

Premiada por “articular un tejido sensible y bello que entrelaza una memoria familiar, política y contingente, dándole imagen a aquello que no la tiene”.

Como es tradición, FIDOCS invitó a estudiantes de escuelas de cine y audiovisual del país a formar parte del Jurado Joven, encargado de elegir la Mejor Ópera Prima del festival. Este año, el jurado fue presidido por Constanza Lobos, realizadora de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y docente de la Universidad Diego Portales. La lista completa de sus integrantes puede consultarse en fidocs.cl/jurados.

PRÓXIMAS FUNCIONES: PELÍCULAS GANADORAS

GANADORA COMPETENCIA INTERNACIONAL

Plata o mierda de Toia Bonino y Marcos Joubert (Argentina, Colombia)

Jueves 19 de noviembre · 18:30 horas

Cineteca Nacional de Chile

FUNCIÓN DOBLE:

GANADORA COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOS EMERGENTES

‘Un verano te conocí’ de Florencia García Osorio

+

GANADORA COMPETENCIA NACIONAL

‘Los niños sin tierra’ de René Ballesteros

Jueves 19 de noviembre· 19:45 horas

Sala K / U. Mayor