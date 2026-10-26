Dos reposiciones teatrales llegan a Teatro ICTUS para dar inicio a la cartelera de noviembre

Dos reposiciones imperdibles que tuvieron temporadas a tablero vuelto en sus estrenos, retornan a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS el mes de noviembre para continuar con la destacada cartelera que representa al teatro.

“Caballo”, la última producción de la compañía ICTUS, bajo la dramaturgia y dirección de Emilia Noguera, retorna luego de dos temporadas agotadas, esta vez con un elenco renovado. Protagonizado por Maricarmen Arrigorriaga, junto a Roberto Poblete, Paula Sharim, Nicolás Zárate, Moisés Angulo y Camila Oliva, la obra sigue la historia de una mujer mayor, profundamente confundida, que está montada en el caballo de Plaza Baquedano, agitando banderas de lucha que ni ella misma comprende completamente. La mujer, encarna la psique de una patria atrapada entre todos los eventos históricos y políticos de los últimos setenta años.

Con un ritmo ágil, cómico y delirante, Caballo es una obra que captura el dolor, el absurdo y la desmemoria de un país que aún busca su propio relato.

La obra es la segunda producción de la compañía, luego de las exitosas reposiciones de obras históricas, como ´Primavera con una esquina rota y Pedro, Juan y Diego.

Por otro lado y por primera vez en ICTUS, llega una de las últimas y premiadas producciones de la compañía joven, Teatro La Liebre, con “Hombres Daga, la noche en que la muerte reflexionó sobre La Cordillera de los Andes”, estrenada en el Festival Internacional Teatro a Mil.

Fundada en 2023, Teatro La Liebre es una compañía chilena que explora las zonas más inquietantes de nuestra realidad, a través de una escena intensa, visual y provocadora. Sus montajes cruzan teatro, cine y memoria para abordar la violencia, los cuerpos y las tensiones de nuestra historia reciente. Con una identidad joven y una mirada profundamente contemporánea, La Liebre invita a observar aquello que suele permanecer oculto.

Hombres Daga es protagonizada por el reconocido y premiado actor nacional de teatro y cine, Luis Dubó, (La misteriosa mirada del flamenco, Machuca, La nana, Neruda, Lobo, Pacto de fuga, Ecos del desierto) y lo acompañan en escena, Viviana Nass, Felipe Valenzuela, Camilo Yanko, Nicolás Bascuñán, Ángela Urrutia y Katalina Urrutia, bajo la dramaturgia de Matias Gonzalez y co dirigida por él mismo y Angela Urrutia.

La obra sigue la historia de un sicario veterano, quien en las profundidades de la Cordillera de los Andes, inicia a un joven en los secretos y crueldades de su oficio. Hombres Daga es el segundo montaje de Teatro La Liebre y fusiona el lenguaje cinematográfico con la potencia de la escena para construir un thriller inquietante sobre el sicariato, los cuerpos olvidados y las sombras del pasado político de nuestro país.

Dos reposiciones imperdibles que destacan en sus elencos y producciones que mantienen la curatoría de Teatro ICTUS, obras que hacen un llamado a reflexionar sobre la construcción e identidad del país en que habitamos.

Ficha artística:

Dramaturgia y dirección: Emilia Noguera | Asistencia de dirección: Camila Oliva | Elenco: Maricarmen Arrigorriaga, Roberto Poblete, Paula Sharim, Moisés Angulo, Nicolás Zárate, Camila Oliva | Diseño Integral: César Toro | Realización de escenografía: José Miguel Carrera | Realización de vestuario: Javiera Labbé | Música y diseño sonoro: Andrés Abarzúa & Felipe Bribbo | Producción: Catalina Tapia | Comunicaciones: Sofía Oksenberg | Community Management y Content Manager: Eduardo Fuenzalida | Diseño gráfico: César Toro | Fotografías: Nathaly Arancibia | Adaptación sonora y técnica: Lenin Silva | Técnico iluminación: Matias Gonzalez | Diseño redes sociales: Valentina Madrid | Tramoya: Nelson Vargas | Duración: 60 minutos | Edad: +14

Coordenadas

“ Caballo ”

📆6 al 28 de noviembre / viernes y sábados

❌21 y 27 de noviembre, no hay funciones

⏰20:00 hrs

📍Teatro ICTUS, Merced 349, Barrio Lastarria

🎟️Entradas a la venta a través de Ticketplus

💸Precios: viernes $12.000 general / sábados: $15.000 general

Estudiantes y tercera edad: $7.500

Ficha artística:

De Teatro La Liebre | Dramaturgia: Matías Leonardo González Gómez | Dirección: Ángela Urrutia y Matías González | Asistente de dirección: Luciano Besares | Producción: Ángela Urrutia y Valentina Valdebenito | Elenco: Luis Dubó, Viviana Nass, Felipe Valenzuela, Camilo Yanko, Nicolás Bascuñán, Ángela Urrutia, Katalina Urrutia | Diseño Integral: Teatro La Liebre |Universo sonoro: Angel Rubio | Técnico iluminación: Spike | Técnico en sonido: Angel Rubio | Audiovisual y fotografía: Luciano Besares y Katalina Urrutia | Duración: 85 minutos | Edad: +14

Coordenadas

“ Hombres Daga ”

📆1 al 29 de noviembre / domingos

⏰19:00 hrs

📍Teatro ICTUS, Merced 349, Barrio Lastarria

🎟️Entradas a la venta a través de Ticketplus

💸Precios: $12.000 general / estudiantes y tercera edad: $6.000