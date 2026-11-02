Gobierno y crecimiento de 0,2% del Imacec: “No llegamos para administrar el estancamiento”

El Gobierno reaccionó con cautela al crecimiento de apenas 0,2% que registró la economía chilena en septiembre de 2026. Aunque el resultado permitió evitar una nueva contracción interanual, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que existan motivos para celebrar.

El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó 0,2% respecto del mismo mes del año pasado, un avance que interrumpió dos meses consecutivos de cifras negativas.

“El Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2%. Es una señal de estabilización, pero muy lejos de lo que Chile necesita y los chilenos merecen”, señaló Mas.

El secretario de Estado reconoció que el resultado sigue siendo insuficiente frente a las necesidades económicas del país, especialmente por las dificultades que enfrenta el mercado laboral.

“Recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y un enorme sentido de urgencia. Porque detrás de los números hay cerca de un millón de compatriotas buscando trabajo y millones de familias que necesitan mejores oportunidades”, afirmó.

La declaración se produce luego de que el Imacec registrara caídas interanuales de 1,5% en julio y 1,0% en agosto. Si bien septiembre mostró una leve recuperación, la actividad económica continúa exhibiendo un crecimiento limitado.

En ese contexto, Mas sostuvo que el Ejecutivo no considera suficiente el retorno a cifras positivas y que su objetivo es impulsar una recuperación más amplia.

“No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento. Llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha”, aseguró.

El biministro destacó las iniciativas económicas que impulsa la administración del Presidente José Antonio Kast, entre ellas el Plan Chile Despega, las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el Presupuesto 2027.

“Con el Plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027, estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo”, agregó.

Finalmente, Mas insistió en que los resultados económicos deben traducirse en mejoras concretas para la población y no limitarse a las cifras de actividad.

“Los chilenos no viven de estadísticas ni de anuncios. Necesitan trabajo, mejores ingresos y esperanza. Nuestro compromiso es que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile”, concluyó.