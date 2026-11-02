Gobierno y crecimiento de 0,2% del Imacec: “No llegamos para administrar el estancamiento”
El biministro Daniel Mas calificó el resultado de septiembre como una señal de estabilización, aunque reconoció que está lejos de las necesidades del país. “No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento”, afirmó.
El Gobierno reaccionó con cautela al crecimiento de apenas 0,2% que registró la economía chilena en septiembre de 2026. Aunque el resultado permitió evitar una nueva contracción interanual, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que existan motivos para celebrar.
El Banco Central informó este lunes que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) aumentó 0,2% respecto del mismo mes del año pasado, un avance que interrumpió dos meses consecutivos de cifras negativas.
“El Imacec de septiembre registró un crecimiento de apenas 0,2%. Es una señal de estabilización, pero muy lejos de lo que Chile necesita y los chilenos merecen”, señaló Mas.
El secretario de Estado reconoció que el resultado sigue siendo insuficiente frente a las necesidades económicas del país, especialmente por las dificultades que enfrenta el mercado laboral.
“Recibimos esta cifra con humildad, responsabilidad y un enorme sentido de urgencia. Porque detrás de los números hay cerca de un millón de compatriotas buscando trabajo y millones de familias que necesitan mejores oportunidades”, afirmó.
La declaración se produce luego de que el Imacec registrara caídas interanuales de 1,5% en julio y 1,0% en agosto. Si bien septiembre mostró una leve recuperación, la actividad económica continúa exhibiendo un crecimiento limitado.
En ese contexto, Mas sostuvo que el Ejecutivo no considera suficiente el retorno a cifras positivas y que su objetivo es impulsar una recuperación más amplia.
“No llegamos al Gobierno para administrar el estancamiento ni para celebrar décimas de crecimiento. Llegamos para poner a Chile nuevamente en marcha”, aseguró.
El biministro destacó las iniciativas económicas que impulsa la administración del Presidente José Antonio Kast, entre ellas el Plan Chile Despega, las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el Presupuesto 2027.
“Con el Plan Chile Despega, más inversión, apoyo a las pymes y el Presupuesto 2027, estamos trabajando para recuperar el crecimiento y generar empleo”, agregó.
Finalmente, Mas insistió en que los resultados económicos deben traducirse en mejoras concretas para la población y no limitarse a las cifras de actividad.
“Los chilenos no viven de estadísticas ni de anuncios. Necesitan trabajo, mejores ingresos y esperanza. Nuestro compromiso es que el crecimiento vuelva a sentirse en cada hogar, en cada pyme y en cada región de Chile”, concluyó.
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