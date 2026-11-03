Correos muestran cómo ministra instruía redacción de proyectos de sentencias

El jueves pasado se dio a conocer el contenido de una demanda presentada por la abogada Damaris Silva en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre. En ella, Silva expuso que durante 17 años trabajó de forma particular para la magistrada en la redacción de sus proyectos de sentencias, y que por esa labor recibía una remuneración mensual de $300.000. Cuando le pidió un aumento de sueldo, Aguirre se negó y entonces Silva la demandó.

Según La Tercera, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial: la ministra pagó $17 millones a Silva, lo cual fue formalizado ante notario, y la causa fue archivada. Aquí Valparaíso accedió a la demanda y a los correos electrónicos en los que la jueza le daba instrucciones a Silva y ella respondía informando que había redactado fallos.

Por qué es relevante. El Código Orgánico de Tribunales establece que son los jueces quienes deben redactar las sentencias. A raíz de la publicación, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió un informe a Aguirre, a partir del cual podría decidir si instruir un sumario o archivar el caso por falta de antecedentes.

¿Qué decían los emails? Textualmente, el 4 de abril de 2022, Aguirre escribió a Silva: “Damaris, aqui va todo lo de la causa de familia, hay que revocar”. El 10 de diciembre de 2023: “TE REENVÍO ANTECEDENTES DE RECURSO DE NULIDAD PENAL ROL 2844- 2023. CAUSAL 373 B ) HAY QUE RECHAZAR”. Por su parte, Silva también respondía, informando la redacción de fallos. El 14 de octubre de 2025 escribió: “Hola Rosita le envío los dos fallos pendientes. El de 4 recursos tengo la duda respecto del recurso de apelación, pero igual le redacte algo para rechazar. Esta sintético” (SIC).

Revisa todos los correos en este enlace.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.