Los 18 condenados por delitos sexuales que recibieron rebajas de pena en Valparaíso
De los 56 beneficiados por decretos del Ministerio de Justicia, 33 han sido identificados públicamente y 18 corresponden a la región. Los casos se distribuyen entre Los Andes, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Quillota y San Felipe, con reducciones de hasta 31 meses.
Desde que se dio a conocer que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otorgó 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores, La Moneda está enfrascada en una crisis que –por el momento– parece no tener salida.
- Pese a que el viernes informó la renuncia del ahora exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, quien habría firmado 10 de los decretos, la oposición insistirá en la acusación constitucional en contra del ministro Fernando Rabat, que ha sido “blindado” por el mandatario, aun cuando parlamentarios oficialistas también han pedido su salida.
Más allá de la crisis política, en Aquí Valparaíso nos pareció relevante dar a conocer el listado, por ahora conocido, de los 18 presos que recibieron los beneficios en la región y que fue difundido por La Estrella de Valparaíso luego que Bío Bío identificara a 33 de los 56. En nuestra zona, cinco casos se concentran en Los Andes, cuatro en Viña del Mar, tres en Valparaíso, tres en San Antonio, dos en Quillota y uno en San Felipe. Revísalos a continuación:
Listado de los 18 presos beneficiados en la Región de Valparaíso
- Luis Hernández Paredes, condenado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico, quien obtuvo una rebaja de pena de 24 meses.
- Maiker Isaac Villarroel Leiva, condenado por violación a menor de 14 años, con cinco meses de reducción.
- Eduardo Alberto Escobar Herrera, condenado a 10 años y un día por abuso sexual contra menor de 14 años, con 12 meses y 18 días de reducción.
- Waldo Gómez Mondaca, condenado a seis años por abuso sexual, con 21 meses de reducción.
- Juan Carlos Castillo Pereira, condenado a cinco años por abuso sexual reiterado de menor de 15 años, con 10 meses de reducción.
- Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar, condenado por violación, con ocho meses de reducción.
- Patricio Esteban Echeverría Rodríguez, condenado a 15 años por violación reiterada y abuso sexual, con 30 meses de reducción.
- Juan Osvaldo Aceval Véliz, condenado a 12 años por abuso sexual de menor de edad y a otros 540 días por abuso sexual, quien recibió una rebaja de 27 meses.
- Héctor Remigio Orellana Araya, condenado a 10 años por violación de menor de 14 años, beneficiado con 18 meses de reducción.
- José Jaime Silva Olivares, condenado a cinco años y un día por abuso sexual impropio reiterado, con nueve meses de reducción.
- Patricio Alberto Arancibia Farfán, condenados a cinco años por violación reiterada de menor de 14 años y beneficiado con nueve meses de reducción.
- Jordan Ignacio Celedón Villalba, condenado a cinco años por violación reiterada de menor de 14 años y beneficiado con nueve meses de reducción.
- Roberto Hernán Correa Catalán, condenado a seis años por abuso sexual y tres años por violación, con 16 meses de reducción.
- Jeison Emerson Palacios Cabrera, condenado a cinco años por delitos sexuales, con nueve meses de reducción.
- Daniel Hernán Jiménez González, condenado a ocho años por abuso sexual impropio, con 18 meses de reducción.
- Domingo Hernán Astudillo Chacana, condenado a 17 años por abuso sexual impropio y violación de menor de 14 años, con 31 meses de reducción.
- Patricio Alejandro Ramírez Osorio, condenado a cinco años y un día por abuso sexual de menor de 14 años, con 10 meses de reducción.
- Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, condenado a 15 años por violación y abuso sexual de menor de 14 años, cuya pena fue reducida en 30 meses.
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