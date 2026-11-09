Puerto de Ideas revive las crónicas de Pedro Lemebel en las calles de Valparaíso

Una de las actividades que agotó entradas en Puerto de Ideas fue el recorrido histórico y literario “Lemebel: Valparaíso, mal amor”. La ruta por el plan y los cerros de la ciudad estuvo dirigida por la Fundación Ciudad Literaria y consideró nueve puntos que se relacionaban con la obra del cronista y activista Pedro Lemebel (1952-2015).

El paseo comenzó en el restaurante Cinzano, escenario de uno de los pasajes de su libro De perlas y cicatrices (1998), donde cuenta un encuentro que tuvo con la poeta Bárbala Délano: “La noche de Valparaíso era una parranda rumorosa cuando encontré a la Bárbara esa última vez que me regaló el cielo iluminado de sus ojos. Estaba feliz, como si un carrusel de carnaval la girara por dentro en el bailongo del Cinzano que amenazaba lujuria, tango, bolero y la cumbia putinga asomando al ruedo del encaje porteño…”.

Otro punto fue la sede del Ministerio de las Culturas, frente a la plaza Sotomayor. Allí se leyó un pasaje del libro Háblame de amores (2012), donde Lemebel recreó un encuentro que tuvo con el exministro de Culturas, y actual senador, Luciano Cruz-Coke (y que también es leído por el propio artista en el primer capítulo del podcast Las voces de Lemebel):

“Y fue entonces, fue en ese momento cuando él me vio y se precipitó a mi encuentro con la mano estirada, diciendo: qué gusto, Pedro, tenerte aquí. Era el ministro de la Cultura piñerarte, el actor de teleserie, el flamante pituquín de traje planchado viniendo hacia mí con la sonrisa en bandeja…”.

El recorrido también pasó por el monumento a Los Héroes de Iquique. Allí se leyó parte de la crónica Los amantes de la Esmeralda (2001): “Desde aquella noche en que pasó de todo entre el paje y el guardiamarina de la Esmeralda, el navío fue el aposento nupcial donde la pareja de hombres dio rienda suelta al ‘amor que no se nombra’…”.

La ruta pasó por otros puntos, que inspiraron a otros escritores, como Joaquín Edwards Bello, Álvaro Bisama, Eduardo Correa y Sara Vial, y terminó en el paseo Atkinson –desde donde se ve el Congreso– con un extracto de la obra más reconocida de Lemebel: Tengo miedo torero (2001):

“Vámonos a otra parte, dijo Carlos nervioso haciendo parar un taxi. Siga derecho hasta Valparaíso, vamos a Laguna Verde. Pero el camino está cortado. Entonces siga por arriba. Nos vamos a demorar un poco. No importa, no tenemos apuro (…). Al llegar al puerto, frente al monumental edificio del nuevo Congreso, un semáforo detuvo al taxi. ¡Qué huevada tan fea!, parece un hospital de la política, le susurró por lo bajo a Carlos que, conteniendo la risa, le hizo una seña reiterando el silencio”.

Manuel Ugalde, director general de la Fundación Ciudad Literaria, se refirió al origen de la actividad: “Hace unos años hicimos una cartografía en la que georreferenciamos todos los fragmentos de la obra de Lemebel. Eso nos permitió curar una serie de recorridos que miraban Santiago desde los ojos, la pluma y la sensibilidad del autor. Esos recorridos tienen mucho éxito y concitan interés en el público general. Nos dimos cuenta al revisar esa cartografía que aún cuando Lemebel es un extranjero al puerto, este tenía una serie de anécdotas, fragmentos e imaginarios sobre Valparaíso. Eso nos invitó e incitó a probar armar un diálogo entre esa lengua sonora y punzante de Lemebel con otras y otros escritores de acá del Puerto”.