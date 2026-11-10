Crisis en Quilpué: alcaldesa Corti se queda sin plata para sueldos

A fines de septiembre, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN) –que asumió en diciembre de 2024–, solicitó al Concejo Municipal modificar el presupuesto 2026 y destinar $1.000 millones –originalmente contemplados para financiar obras y servicios– para el pago remuneraciones. ¿El motivo? Según el concejal Renzo Aranda (DC), Corti se había quedado sin plata para pagar sueldos, “porque durante el año se aumentaron descriteriadamente los salarios del círculo de confianza de la alcaldesa e ingresaron nuevos prestadores de servicios”.

La cantidad solicitada alertó a los ediles, quienes recabaron información y descubrieron que la falta de recursos amenazaba el pago de salarios de al menos 406 trabajadores a honorarios. Ello los motivó a rechazar la propuesta de Corti, en al menos dos oportunidades, y proponerle un “marco general de cómo proceder si quería contar con nuestros votos”, dijo Aranda. Este esquema consideraba que si sus asesores no se bajaban los sueldos, ellos no aprobaría la modificación, que además solo financiaría los salarios de funcionarios con al menos un año antigüedad en el municipio.

La propuesta de seis de los ocho concejales, agregó la concejala Paula Castro (Ind-FA), presentada a la alcaldesa, “buscaba equilibrar sueldos, justicia laboral para los trabajadores y cuidar las arcas fiscales de este año, el presupuesto del próximo y con perspectiva de futuro para cubrir las necesidades que tiene la comuna y sus vecinos”.

Renuncias

En ese contexto, el círculo de hierro de Corti comenzó a fundirse: renunció su jefe de gabinete Alexis Tadres, la directora jurídica Ximena Olivares, su administrador municipal Patricio Herrera y el asesor de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Sebastián Olivos. Algunos de ellos habían sido beneficiados con aumentos de sueldos. Y en paralelo, tuvo que realizar ajustes en las remuneraciones de sus asesores.

Solo así la semana pasada los concejales se allanaron a un acuerdo y autorizaron destinar $405 millones para el pago de salarios de la mayoría de los trabajadores a honorarios hasta el 31 de diciembre. Pero el monto no alcanzará para todos –explica Aranda–, por lo que Corti estará obligada a despedir al menos a 30 funcionarios el próximo 15 de noviembre.

Si bien hasta ahora el municipio no ha entregado una cifra oficial, los trabajadores a honorarios, que suman dos semanas paralizados, desconocen “quién sigue y quién no”, afirmó Miguel Moya, presidente de este grupo de funcionarios, a Aquí Valparaíso.

La crisis continúa: este lunes, los concejales se reunirán nuevamente con la alcaldesa, pues falta definir el futuro de los trabajadores a contrata. Según Aranda, Corti les solicitó destinar $500 millones para el pago de sueldos, pero el concejal advierte que de acuerdo con las finanzas municipales solo podrán destinar $370 millones, por lo que se sumarían nuevas desvinculaciones.

Consultado el municipio sobre esta crisis no hubo respuesta de su parte.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.