Bruja convierte al público en tribunal de una historia sobre miedo y prejuicios

Tres niñas aparecen en un estado inexplicable después de pasar una noche en el río. En una comunidad gobernada por el miedo y la religión, el episodio desata sospechas que pronto se transforman en acusaciones. Así comienza “Bruja”, montaje que llega a MORI Bellavista con una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando la fuerza de una creencia pesa más que la verdad?

En el centro del conflicto está Abiel, quien acusa de brujería a Elizabeth Proctor. La denuncia oculta su relación clandestina con Juan Proctor, un secreto que Elizabeth ha descubierto. Las decisiones de los protagonistas los conducen a un juicio donde la reputación, el deseo y la obediencia a las normas del pueblo entran en conflicto.

La obra introduce una particularidad escénica: quienes asisten a la función no permanecen únicamente como espectadores. El público participa como testigo y tribunal y toma decisiones capaces de modificar el curso de los acontecimientos. Esa intervención convierte la sala en un espacio donde cada juicio, cada duda y cada prejuicio adquieren consecuencias.

Escrita por Esteban Carvajal y dirigida junto a Camila Velásquez, la puesta en escena de Teatro Su Versión reúne, entre otros intérpretes, a Catherine Mazoyer, Lea Lizama, Cristóbal de la Sotta y Nicolás Zambrano. Su propuesta explora cómo una comunidad construye culpables, cómo se sostienen los secretos y qué lugar puede ocupar la verdad cuando todos parecen haber elegido una explicación.

Con una duración de 60 minutos y recomendación para mayores de 14 años, Bruja plantea una experiencia teatral que cruza relato, participación y tensión colectiva.

COORDENADAS

• Funciones: viernes 13 de noviembre, 20:30 horas; jueves 19 y 26 de noviembre, 20:30 horas.

• Lugar: MORI Bellavista. Entrada general: $10.000; primeras cinco filas: $15.000.

• Autoría: Esteban Carvajal. Dirección: Esteban Carvajal y Camila Velásquez.

• Entradas e información: www.teatromori.cl.