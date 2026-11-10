Bruja convierte al público en tribunal de una historia sobre miedo y prejuicios
La obra de Esteban Carvajal, codirigida con Camila Velásquez, presenta una acusación de brujería que esconde deseos prohibidos y un juicio cuyo curso puede cambiar con las decisiones de los espectadores.
Tres niñas aparecen en un estado inexplicable después de pasar una noche en el río. En una comunidad gobernada por el miedo y la religión, el episodio desata sospechas que pronto se transforman en acusaciones. Así comienza “Bruja”, montaje que llega a MORI Bellavista con una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando la fuerza de una creencia pesa más que la verdad?
En el centro del conflicto está Abiel, quien acusa de brujería a Elizabeth Proctor. La denuncia oculta su relación clandestina con Juan Proctor, un secreto que Elizabeth ha descubierto. Las decisiones de los protagonistas los conducen a un juicio donde la reputación, el deseo y la obediencia a las normas del pueblo entran en conflicto.
La obra introduce una particularidad escénica: quienes asisten a la función no permanecen únicamente como espectadores. El público participa como testigo y tribunal y toma decisiones capaces de modificar el curso de los acontecimientos. Esa intervención convierte la sala en un espacio donde cada juicio, cada duda y cada prejuicio adquieren consecuencias.
Escrita por Esteban Carvajal y dirigida junto a Camila Velásquez, la puesta en escena de Teatro Su Versión reúne, entre otros intérpretes, a Catherine Mazoyer, Lea Lizama, Cristóbal de la Sotta y Nicolás Zambrano. Su propuesta explora cómo una comunidad construye culpables, cómo se sostienen los secretos y qué lugar puede ocupar la verdad cuando todos parecen haber elegido una explicación.
Con una duración de 60 minutos y recomendación para mayores de 14 años, Bruja plantea una experiencia teatral que cruza relato, participación y tensión colectiva.
COORDENADAS
• Funciones: viernes 13 de noviembre, 20:30 horas; jueves 19 y 26 de noviembre, 20:30 horas.
• Lugar: MORI Bellavista. Entrada general: $10.000; primeras cinco filas: $15.000.
• Autoría: Esteban Carvajal. Dirección: Esteban Carvajal y Camila Velásquez.
• Entradas e información: www.teatromori.cl.
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