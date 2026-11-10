Minvu anuncia subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF y CChC advierte falta de cupos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura de postulaciones para el nuevo subsidio DS1 tramo 4.000 UF, destinado a familias de sectores medios que buscan adquirir una vivienda. Sin embargo, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso advirtieron que los cerca de 200 cupos asignados a la región serán insuficientes para cubrir la demanda.

El presidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco, valoró la ampliación del beneficio y destacó que, según cifras del Serviu, las familias podrán acceder al 72% de las viviendas actualmente disponibles en el mercado, frente al 4% que cubría el tramo anterior. No obstante, advirtió que la cantidad de beneficiarios será limitada: “Es un buen comienzo, pero se va a quedar corto frente a las familias que llevan tiempo ahorrando y que no califican en otros programas”, sostuvo.

Por ello, solicitó que el aumento de cupos anunciado para 2027 quede incorporado en el presupuesto y que su distribución regional considere la demanda existente.

Polanco también planteó la necesidad de coordinar acciones con la Seremi de Vivienda y el Serviu Valparaíso para facilitar que las familias seleccionadas puedan concretar la compra de sus propiedades, considerando que existen proyectos inmobiliarios que podrían incorporarse al programa, pero que todavía esperan permisos. “Si los subsidios y las obras avanzan al mismo ritmo, se mueve la construcción, y con ella el empleo”, señaló.

En paralelo, el Minvu anunció que entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre estarán abiertas las postulaciones a la segunda versión de la Tarjeta Banco de Materiales, denominada “Tu Casa a tu Pinta 2.0”, que por primera vez incorporará a propietarios de departamentos. El programa permitirá financiar reparaciones de baños y pisos en departamentos con aportes de 15 UF, mientras que para las casas se contemplan subsidios de 25 UF para reparaciones sanitarias y techumbres, y hasta 40 UF para rejas. Las postulaciones serán exclusivamente en línea, a través del sitio web del Minvu.