En medio de impugnaciones judiciales, cuestionamientos por un eventual conflicto de interés y críticas a las cifras de persecución penal de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el pleno de la Corte de Apelaciones se prepara para conformar la terna de candidatos a suceder a a la fiscal regional Claudia Perivancich, quien concluirá su período el próximo 29 de diciembre.

Según informó el Poder Judicial, la audiencia pública se realizará este lunes 16 de noviembre a las 12:00 horas, en la primera sala del tribunal, donde los diez postulantes expondrán sus antecedentes y propuestas. Tras una deliberación privada, el pleno comunicará la terna que será remitida al fiscal nacional Ángel Valencia, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público en la región. La audiencia será transmitida a través del canal del Poder Judicial.

La primera controversia se desató el 6 de noviembre, cuando el pleno declaró inadmisibles cinco de las 11 postulaciones al cargo. El miércoles 11, sin embargo, la Corte acogió por unanimidad las solicitudes de reconsideración de cuatro de los excluidos: Mario Carrera, actual fiscal regional de Arica y Parinacota; Pablo Bravo, Samuel Núñez y Fred Silva.

La única postulante que permanece fuera del concurso es la fiscal Greta Fuchslocher, cuya candidatura fue rechazada debido a que está casada con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez. La persecutora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, argumentando que la incompatibilidad legal debe evaluarse al momento del nombramiento y no de la postulación. El tribunal acogió a trámite el recurso y solicitó los antecedentes a la Corte, pero rechazó la orden de no innovar con la que Fuchslocher buscaba paralizar el concurso.

Otro de los cuestionamientos apunta a la participación en el proceso de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Su hermano, el abogado Samuel Donoso, es investigado por la Fiscalía Regional en una arista del caso Audio relacionada con los nombramientos judiciales. La situación ha generado interrogantes respecto de un eventual conflicto de intereses, considerando que la ministra participará en la conformación de la terna para elegir a quien encabezará la institución que investiga a su hermano. Al respecto, desde el tribunal indicaron que no existe causal de inhabilidad.

A estas controversias se sumaron cuestionamientos a la gestión de Perivancich. Según publicó Radio Bío Bío, a septiembre la Fiscalía Regional de Valparaíso registraba un 17% de cumplimiento de la meta institucional “Fuerza para perseguir la criminalidad”, el porcentaje más bajo del país, frente a un promedio nacional cercano al 57%. Asimismo, un informe interno de octubre da cuenta de retrocesos en las sentencias condenatorias y aumentos en los archivos provisionales de causas con imputados conocidos.

En respuesta a la publicación, la Fiscalía Regional sostuvo que el indicador cuestionado corresponde solo a una de las mediciones que realiza el Ministerio Público y destacó que Valparaíso lidera a nivel nacional en juicios orales y términos judiciales de causas.

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