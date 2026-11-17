La Cop31 va en su segunda semana, sin muchas sorpresas, pero ya se tiene el primer borrador del acuerdo político, el que seguramente será cambiado después de las negociaciones, pero representa un punto de partida.

La conclusión elemental la adelantamos en la edición pasada: el mundo ya no está en una trayectoria compatible con evitar un sobrepaso de 1,5 °C, pero todavía puede limitar cuánto durará y qué tan lejos llegará ese exceso.

El texto reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes y propone que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C lo antes posible durante este siglo.

El problema es que la distancia entre la ambición y la realidad sigue siendo enorme. El documento señala que el presupuesto de carbono compatible con 1,5 °C está siendo rápidamente agotado y advierte que cada fracción adicional de calentamiento aumenta los daños, las pérdidas y los riesgos de alcanzar puntos de no retorno. Por eso plantea revisar y fortalecer las contribuciones climáticas nacionales y acelerar su aplicación. También reconoce que los países en desarrollo no podrán elevar su ambición si no reciben recursos suficientes, previsibles y accesibles para hacerlo.

Uno de los capítulos más concretos está dedicado a la energía. El borrador llama a acelerar la transición hacia sistemas energéticos limpios, seguros y asequibles, con más renovables, eficiencia, almacenamiento y redes eléctricas. Y fija un objetivo global particularmente relevante: elevar al 35% la proporción de electricidad dentro del consumo final de energía para 2035. La propuesta reconoce que electrificar puede generar beneficios incluso cuando la matriz eléctrica todavía no es completamente limpia.

El texto también pone sobre la mesa una cuestión que suele quedar detrás de las grandes metas de reducción de emisiones: cómo financiar la adaptación al cambio climático.

El borrador propone triplicar el financiamiento para adaptación hasta alcanzar al menos US$ 120.000 millones anuales en 2035. La magnitud del déficit queda clara al compararla con las necesidades estimadas por el PNUMA: los países en desarrollo requerirían unos US$ 305.000 millones anuales hacia 2035, mientras que el financiamiento público internacional para adaptación fue de apenas US$ 28.000 millones a US$ 32.000 millones en 2024.

Incluso triplicándolo, cubriría menos de un tercio de las necesidades estimadas.

El borrador intenta además abordar una de las contradicciones centrales de la política climática: no basta con aumentar el dinero etiquetado como “financiamiento climático” si el resto de la economía continúa moviendo capital en dirección contraria.

Por eso plantea alinear los flujos financieros con un desarrollo de bajas emisiones y resiliente al clima, considerando simultáneamente las inversiones de la economía real, las políticas fiscales de los gobiernos y las decisiones del sistema financiero. En paralelo, llama explícitamente a acelerar la salida de los combustibles fósiles y a eliminar cuanto antes los subsidios ineficientes que no respondan a la pobreza energética o a una transición justa.

El documento todavía es un borrador, por lo que nada de esto constituye un acuerdo definitivo. Pero permite ver dónde estará una de las batallas políticas centrales de Antalya: si la COP31 será capaz de pasar del reconocimiento de la crisis a mecanismos que permitan medir si los compromisos realmente están cambiando la trayectoria.

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