Sigue la crisis financiera en la Municipalidad de Quilpué y ahora amenaza con dejar sin sueldos en diciembre a 186 funcionarios a contrata. El 18 de noviembre, seis de los ocho concejales rechazaron una nueva modificación presupuestaria por $333 millones solicitada por la alcaldesa Carolina Corti (RN), argumentando que la propuesta supera el límite legal del 40% establecido para este tipo de gastos. En respuesta, los trabajadores se tomaran el edificio consistorial durante tres días y este lunes continúan en paro indefinido.

El principal conflicto radica en las diferencias sobre el cálculo del gasto municipal para el personal a contrata. Según el concejal Renzo Aranda (DC), la alcaldesa sostiene que actualmente alcanza el 39,7%, mientras que los seis ediles que rechazaron la modificación estiman que alcanza aproximadamente un 48%. En un comunicado conjunto, los concejales advirtieron que la aprobación de los $333 millones elevaría el porcentaje hasta un 51,5%, poniendo además en riesgo el proceso de elaboración de la nueva planta municipal.

“Yo no veo mucha salida si es que la propuesta de la alcaldesa sigue incumpliendo la norma y traspasando el límite legal”, señaló Aranda, quien considera que “lo más probable” es que los trabajadores se queden sin sueldo en diciembre.

La controversia llegó a la Contraloría Regional de Valparaíso. Según informó El Mercurio de Valparaíso, el diputado Nelson Venegas (PS) y los concejales Francisco Villegas (Ind-PP) y Paula Castro (Ind-FA) se reunieron con la contralora regional, María Soledad Pérez, para plantearle sus inquietudes sobre la ejecución presupuestaria municipal. Aranda explicó que esperan un pronunciamiento del organismo fiscalizador que permita aclarar las diferencias en los cálculos. Consultada por Aquí Valparaíso, la Contraloría informó que “se están analizando las presentaciones”.

Desde el municipio aseguraron que existen los recursos para pagar los sueldos de diciembre, pero que no se ha conseguido aprobar la modificación presupuestaria necesaria para utilizarlos. También señalaron que la dificultad refiere únicamente a diciembre y que el presupuesto 2027 permite financiar las remuneraciones desde enero. Ahora Corti prepara una nueva propuesta para el concejo que contemplaría un porcentaje de gasto del 41,9%, lo cual se ajustaría a la normativa.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.