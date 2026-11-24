Hay una imagen que ayuda a entender la paradoja con la que terminó la COP31. Durante 2026, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, las represalias posteriores y el cierre del estrecho de Ormuz interrumpieron una de las principales arterias energéticas del planeta. Por allí circulaba antes del conflicto alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de 110 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado al año.

Cuando el tránsito se desplomó, los precios y los mercados reaccionaron inmediatamente. La Agencia Internacional de Energía calificó la crisis de 2026 como la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia reciente, dejando una lección difícil de ignorar: la dependencia de los combustibles fósiles no es solamente un problema climático; también es una vulnerabilidad económica y geopolítica.

Por entonces, la agencia internacional Reuters describió cómo el shock estaba llevando a gobiernos a replantearse su dependencia del petróleo y el gas, impulsando renovables, almacenamiento, electrificación y otras fuentes de energía.

Por eso, cuando los países llegaron a Antalya, había una oportunidad evidente: convertir esa vulnerabilidad expuesta por la guerra en un argumento político para acelerar la salida de los combustibles fósiles. Pero ocurrió todo lo contrario.

De un lado de la mesa estaba una coalición de unos 130 países –entre ellos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, numerosos países africanos y pequeños Estados insulares– que exigió que el texto final incluyera una referencia a la “transición fuera de los combustibles fósiles”.

Del otro lado, Arabia Saudita convirtió esa frase en una línea roja. Riad sostuvo que el texto no debía mencionar específicamente los combustibles fósiles. La posición saudita fue defendida en la COP en nombre de los 22 países de la Liga de los Estados Árabes.

Pero la estrategia no consistió solamente en bloquear una frase. Consiguieron –a través de una legión de lobbistas y funcionarios sauditas, chinos y rusos– tener un acceso preferente a las presidencias turca y australiana, mientras otras delegaciones tenían dificultades para conseguir reuniones. Según observadores presentes en la COP, nunca se había desarrollado a la vista de todo el mundo “una influencia tan desproporcionada”.

La presión tuvo un resultado concreto. El primer texto contenía referencias explícitas a los combustibles fósiles; las siguientes versiones las fueron eliminando. Cuando unos 130 países enviaron una carta reclamando que la transición fuera incorporada nuevamente, el nuevo borrador mantuvo el silencio sobre petróleo, gas y carbón y conservó, en cambio, un lenguaje favorable a la captura de carbono. El bloque que encabezaba Arabia Saudita consiguió así que la COP31 llegara a su última jornada sin una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles.

¿Quiénes estuvieron con esta posición? El respaldo más claro provino de Rusia, Qatar e Irán, además de otros productores de petróleo y gas. El Financial Times identificó a esos países como parte del frente que se opuso a la fórmula de transición fuera de los combustibles fósiles.

Es difícil pasar por alto la paradoja final. El año en que una guerra demostró con una crudeza extraordinaria el riesgo de depender del petróleo y el gas, la principal conferencia mundial sobre cambio climático terminó sin conseguir siquiera nombrarlos en su principal texto político.

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