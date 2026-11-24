El lunes pasado, trabajadores y apoderados de la escuela Jorge Alessandri, ubicada en el cerro San Roque de Valparaíso, se manifestaron afuera del establecimiento en contra del administrador del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), pues “ha decidido sacar de la escuela a la mitad de la planta de profesores, eliminar los apoyos a los estudiantes con necesidades educativas especiales y descabezar el equipo directivo”, plantearon.

Posteriormente, volvieron a protestar afuera del SLEP y el jueves, mientras la Sala del Senado tramitaba la Ley de Presupuestos 2027, las comunidades educativas de otros 12 liceos se movilizaron en oposición a los recortes y en defensa de los trabajadores del SLEP “que han sido notificados para ser despedidos”, informó el Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso a través de un comunicado.

“De acuerdo a las proyecciones que tenemos desde el Colegio de Profesoras y Profesores Regional Valparaíso-Aconcagua son más de 200” los funcionarios afectados, informó a Aquí Valparaíso el nuevo presidente electo, Jorge Briones. “Lamentablemente, el SLEP no ha sido transparente con la información, haciendo mucho más complejo el escenario”, agregó.

El SLEP Valparaíso no entregó una cifra exacta de profesionales desvinculados. Sí señaló que la “adecuación de dotación” está en proceso y que refiere a docentes y asistentes de la educación a quienes no ha renovado contratos o reemplazos. “Estas medidas responden a la necesidad de abordar una situación estructural que se ha postergado durante años” y apunta a “garantizar la sostenibilidad financiera del Servicio y asegurar una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos”, indicó.

Estos ajustes buscan regularizar el superávit de asistentes de la educación, funcionarios para jardines infantiles y horas pedagógicas que se arrastran desde hace años, explicaron.

Este proceso no tiene relación con la discusión presupuestaria, aclaró también el SLEP: “Por el contrario, tienen su origen en desequilibrios estructurales que anteceden al traspaso de la administración municipal y que se han visto profundizados por una tendencia sostenida de disminución de la matrícula e incremento de la dotación durante más de una década, variable que incide directamente en el financiamiento del sistema educativo”.

“Frente a este escenario, el SLEP Valparaíso tiene la responsabilidad de adoptar decisiones que, aunque complejas, resultan necesarias para avanzar hacia una educación pública financieramente sostenible, institucionalmente fortalecida y, por sobre todo, centrada en el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación de calidad”, señaló.

Para el SUTE, sin embargo, el “despido masivo de funcionarios, la disminución de la atención del PIE (Programa de Integración Escolar), la no contratación de reemplazos, la precarización de las condiciones de trabajo, la falta de recursos para pagar los sueldos y las cotizaciones previsionales” provocará “bajos resultados académicos, colapso del personal y la migración de estudiantes a establecimientos particulares subvencionados”.

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