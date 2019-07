Norma Bastidas, la mexicana que fue víctima de trata sexual en Japón

La policía no hizo nada.

"No me ayudaron. Fui una sola vez y jamás regresé a pedir ayuda. Si en eso no me creyeron, cómo me iban a creer (que me estaban tratando) cuando había papeles firmados por mí".

"Por tonta"

"Era 1986, en ese tiempo no sabíamos mucho de la trata de personas", declara.

"Jamás me identifiqué como víctima de trata, me veía como una persona que había tomado una (mala) decisión y que se había metido en un problema grande. Y ni modo, me lo tenía que aguantar".

"Pensaba que me había pasado por tonta, asumí que les debía el dinero y me responsabilicé de eso, algo que nunca debí haber hecho".

"Recuerdo la sensación de saber que no podía irme, que tenía que trabajar en las condiciones que ellos habían impuesto, (pues) estas personas sabían todo de mí(y de mi familia). No me podía ir debiéndoles dinero".

Beber

Pese a los años que han pasado, para Norma es duro hablar de su experiencia en Japón y me lo deja claro no sólo con breves silencios, sino con palabras.

"Estoy haciendo un gran esfuerzo".

"La humillación, la vergüenza, es tan profunda".

"La única manera que pude sobrevivir esa situación fue tomando y lo hice de manera excesiva".

"Además, en el bar te empujan a que lo hagas porque es mucho más fácil manejar a una persona que bebe".

Por eso, me dice con frustración, a veces es muy difícil recordar detalles.

El pasaporte

No sabe cuánto dinero les debía a sus tratantes, pero un buen día le devolvieron el pasaporte y le dijeron que podía ir a México a visitar a su familia.

No está segura de por qué.

Una razón, cree, es que la dejaron ir "para seguir reclutando".

A los tratantes les conviene que "te vean regresar bien y con algo de dinero" para que otras jóvenes se animen.

Norma compró un pasaje y se devolvió a México con la intención de quedarse.

Pero se encontró con una situación totalmente inesperada.

"Regresé con otras muchachas que dijeron que habían sido modelos y yo dije lo mismo. Pero alguien aseguró que no, que ellas 'habían modelado, pero Norma no, Norma fue prostituta'. Y ahí comenzaron los problemas porque se regó la voz".

Tanto ella como su familia fueron amenazadas y agredidas gravemente.

Decidió guardar silencio sobre lo que realmente le había sucedido.

Sintió que "no tenía a dónde regresar" y en su desesperación no vio otra opción que volver a Japón, donde una conocida le había ofrecido un lugar en que quedarse.

Pero esa ayuda duró sólo unos pocos días y se vio en la necesidad de regresar al bar.

"Eso es lo que más me duele, me quedé trabajando, en las mismas condiciones, haciendo exactamente lo mismo, con mi pasaporte, legalmente".

"Eso es muy común", admite.

Y tiene razón.

Norma no es la primera persona, entre víctimas y expertos de trata, que me dice que al no contar con un apoyo integral inmediato, es muy difícil para una sobreviviente, que está completamente sola, recuperarse y empezar una vida nueva.

Siguen siendo vulnerables y más aun si están en un país que les es completamente extraño.

"Eso hace las cosas más difíciles porque ¿cómo dices: 'Fui víctima de trata, me obligaron y después regresé a lo mismo, con mi pasaporte? Pero eso no quita que lo que me hicieron fue ilegal".

Del grupo pequeño de latinoamericanas que conoció, entre ellas brasileñas y colombianas, varias terminaron en la drogadicción y el alcoholismo.

"Llega un momento en el que ya no les sirves porque tanta droga te destruye los dientes, el rostro, y quedas en la calle".

La estrategia

El tiempo de Norma en el bar tenía los días contados.

"Aprendí a poner el dolor a un lado y me dije: 'Tengo que buscar la manera de salir de esto'".

Con las propinas que recibía, se puso a estudiar como una estrategia de supervivencia.

La escuela de idiomas donde se registró la ayudó a gestionar una nueva visa.

"Yo creo que ellos intuyeron el problema, siempre se los voy a agradecer", me dice.

Su esfuerzo dio frutos: aprendió japonés, consiguió otros trabajos y cumplió su sueño de modelar y actuar.

"Mi vida cambió totalmente", afirma.

Un poco después, Norma conoció a quien sería su esposo y, junto a él, se fue a vivir a Canadá.

Tuvieron dos hijos, pero la relación no funcionó y se divorciaron.

Las secuelas de lo que vivió en Japón la siguieron por muchos años. Algunas aún la persiguen, como el estrés postraumático.

"Por mucho tiempo, por años, me culpé. ¿Cómo pude ser tan tonta? Retrocedía y veía las oportunidades que tuve de escapar y no lo hice. Tuve bulimia, anorexia, me quemaba los brazos con cigarrillos".

"Fue un odio muy grande el que sentí", me confiesa entre lágrimas.

Correr y correr

Cuando uno de sus hijos empezó a perder la vista a los 11 años, sintió que el mundo otra vez se le venía encima.

Había perdido su empleo y estaba sola a cargo de sus dos niños.

Conocer la enfermedad de su hijo, distrofia de conos y bastones, la hizo regresar de un golpe a su infancia, cuando fue víctima del abuso de su abuelo.

"¿Cuántas veces tengo que empezar desde cero?", me preguntaba.

El alcohol ya no era una vía escape, así que empezó a correr intensamente en las noches para lidiar con el estrés y la ansiedad.