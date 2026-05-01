Conscripto del Ejército se fuga de cuartel en Talca portando su fusil de servicio

Un soldado conscripto oriundo de Rancagua escapó esta madrugada desde el predio militar “El Culenar”, ubicado en el sector de San Rafael, comuna de Talca, en la Región del Maule, llevándose consigo su fusil de cargo, aunque sin municiones.

Según informó el Ejército de Chile, el joven, quien participaba en una campaña de instrucción inicial, abandonó el cuartel sin autorización por razones que aún se investigan.

Al detectarse su ausencia, la institución activó de inmediato un operativo de búsqueda con medios aéreos de la Brigada de Aviación de Ejército, apoyo de personal policial y contacto directo con su familia.

El Ejército también confirmó que estampó la correspondiente constancia ante Carabineros de Chile para iniciar las diligencias policiales respectivas.

Hasta el momento se desconoce el paradero del conscripto, quien habría huido en dirección desconocida. Las autoridades militares y policiales continúan con las labores de rastreo para dar con su ubicación y recuperar el arma.