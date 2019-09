Marina Mariasch del colectivo Ni Una Menos: “El aborto salió del closet de la clandestinidad”

Marina Mariasch es una reconocida periodista, poeta y docente argentina que formó parte del colectivo de organizadoras del estallido feminista Ni Una Menos, la consigna que dio la vuelta al mundo con cientos de miles de mujeres que se manifestaron en las calles contra la violencia machista y el aumento de femicidios.

La docente e investigadora formó parte de la génesis del movimiento que agitó las masas en el resto de Latinoamérica, Europa y Asia, el cual se gestó en maratones de lecturas poéticas que se desarrollaban en la Biblioteca Nacional de Argentina en el año 2015.

"Hubo muchos cambios sociales a partir del estallido feminista que implicó salir a las calles de forma masiva tanto contra los femicidios y travesticidios como por la legalización del aborto", afirma Marina Mariasch en conversación con El Mostrador.

"Las cuestiones de género pasaron a integrar las conversaciones familiares del domingo, el tema entró en el sentido común y el aborto salió del closet de la clandestinidad", añade la poeta y creadora del sello editorial "Siesta de poesía".

Para Mariasch, uno de los logros del movimiento feminista de los últimos años es que "hablamos del feminismo y del aborto en las mesas, las calles, las escuelas, en el trabajo y en la televisión".

La periodista y especialista en cuestiones de género también forma parte del equipo de LatFem, un medio de comunicación online cuyo tratamiento mediático cuenta con perspectiva de género y forma parte de las "nuevas narrativas digitales feministas".

"La problemática de género, especialmente los femicidios, pasaron a formar parte de la agenda masiva y también de los medios de comunicación", afirma Mariasch y advierte que este fenómeno "tiene una doble cara".

"Por un lado es un objetivo que buscamos, que se hable de las violencias que padecemos mujeres e identidades disidentes, pero por otro lado, hay mucho camino que recorrer en cuanto a la comunicación con perspectiva de género", comenta la escritora.

Marina explica que una de las alternativas para enfrentar esta problemática es generar "nuestros propios medios para transmitir ideas y pensamientos".

"Trabajamos para que haya más feministas en los medios para que estas noticias tengan el respeto que merecen, como lo hacemos desde Latfem. El resto es machismo estructural que nos va a llevar más tiempo derribar, pero sabemos que se va a acabar", puntualiza.

-¿De qué manera tu literatura se encuentra vinculada con el feminismo?

-Yo creo que está vinculada de una manera muy íntima y a la vez tangencial, no panfletaria. Me interesan las consignas que proponemos desde los feminismos porque tienen una genealogía y una producción colectiva. Pero no creo que la literatura, la poesía o la ficción, deban estar sujetas a la literalidad de esas consignas. Podemos hacer lecturas feministas o con perspectiva de género, podemos incluso escribir desde un posicionamiento feminista. Pero creo que es importante que las consignas del feminismo no funcionen como leyes predeterminadas que condicionen lo que se puede decir y lo que no, y cómo se pueden decir. Creo en la literatura como el espacio donde el lenguaje, con sus complejidades , las construcciones de mundo con sus contradicciones, es lo más importante.