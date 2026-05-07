Al menos cuatro vehículos resultan quemados tras atentado incendiario en La Araucanía

Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de este jueves en la región de La Araucanía, luego que desconocidos atacaran instalaciones de la empresa forestal Safco, en la comuna de Collipulli.

El hecho dejó al menos cuatro vehículos quemados y daños en oficinas del recinto, según confirmaron preliminarmente equipos policiales que acudieron al lugar.

De acuerdo con información entregada por Radio Bío Bío, los atacantes ingresaron al estacionamiento de la empresa y prendieron fuego a camionetas antes de escapar en dirección desconocida.

El comandante Raúl Quintanilla, prefecto subrogante de Malleco, señaló que cerca de las 06:00 horas Carabineros recibió una alerta por el ataque.

“Al llegar al lugar se confirmó la quema de cuatro vehículos estacionados al interior de dicha empresa”, indicó el oficial.

En el sitio del suceso además fue encontrada una pancarta con la leyenda: “no se tokan nuestros LPPM piohikche pako asesino”.

Posteriormente, voluntarios de Bomberos de Collipulli lograron controlar las llamas y evitar una propagación mayor del fuego.

Por instrucción del fiscal de turno, equipos especializados del Labocar y OS9 de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer el atentado y determinar la identidad de los responsables.

El ataque ocurre apenas un día después del amplio operativo policial realizado en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, donde Carabineros —con apoyo militar— allanó tres domicilios y detuvo a cinco personas.

Durante ese procedimiento se reportaron disparos contra vehículos policiales y se incautaron distintos elementos vinculados a investigaciones por robo de vehículos, incendios y delitos asociados a la Ley de Drogas.

Posteriormente, los detenidos fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Collipulli.

De ellos, un joven de 18 años quedó en prisión preventiva tras ser imputado por disparos injustificados, incendio y robo con violencia reiterado.

Además, el fiscal Carlos Bustos formalizó a los padres del imputado por receptación reiterada de vehículo motorizado.