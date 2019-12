Primera ministra de Finlandia conforma gabinete compuesto en su mayoría por mujeres

Con solo 34 años de edad, Sanna Marin, se convirtió en la primera ministra más joven de la historia de Finlandia, después de que su nominación fuera aprobada en el parlamento con 99 votos a favor y 70 en contra, además es la líder de Gobierno más joven del mundo. La autoridad definió su gabinete, develando que estará compuesto en su mayoría por mujeres.

La joven política que antes de ser nombrada primera ministra, cumplía funciones en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, fue elegida luego de que Antti Rinne, renunciara la semana pasada después de perder la confianza de uno de los partidos de su coalición sobre el manejo de una huelga de correos.

Gobierno de mujeres

Marin definió que sus ministros serían 12 mujeres y siete hombres, en su mayoría su gabinete está compuesto por jóvenes lideres al igual que ella.

Entre ellas destacan: Maria Ohisalo, de 34 años de edad (Ministerio del Interior); Katri Kulmuni, de 32 años de edad, (Ministerio de Economía); Li Andersson, de 32 años de edad (Ministerio de Educación) y Anna-Maja Henriksson, de 55 años (Ministerio de Justicia).

Feminista y criada por una familia homoparental

Sanna Marin, quien se convirtió en la líder más joven del mundo, se ha declarado abiertamente una defensora de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

"Soy de una familia homoparental y eso sin duda me ha condicionado para que la igualdad, la paridad y los derechos humanos sean muy importantes para mí", expresó tras ser electa.

La primera ministra feminista, es graduada de Administración Pública y comenzó en política a los 27 años, alcanzando con rapidez el cargo que ocupa hoy.

"Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en la política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado", manifestó el pasado domingo 8 de diciembre cuando se convirtió en la primera ministra finlandesa más joven del mundo.