Comisión aprueba dos cables submarinos de Google que conectarán Santo Domingo con Australia y Panamá

El 19 de junio, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó la instalación del sistema de cables de fibra óptica Humboldt, “que contempla más de 21 mil kilómetros de infraestructura submarina y busca transformar a Chile en un puente digital estratégico entre América Latina y Asia”, informó el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso.

El proyecto conectará Sudamérica con Asia-Pacífico mediante dos cables submarinos de fibra óptica: uno que unirá Santo Domingo con Sidney (Australia) mediante una conexión de 14.800 km y 16 pares de fibra óptica. Y otro que enlazará Santo Domingo con Ciudad de Panamá, a través de una ruta submarina de 6.500 km, también equipada con 16 pares de fibra. Según informó el GORE, los cables no cruzarán las áreas marinas protegidas ni de manejo y explotación de recursos bentónicos. Tampoco, los caladeros históricos de la pesca artesanal.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11,5 millones –99% de Google y un 1% de la empresa pública Desarrollo País– y “posiciona a la Región de Valparaíso como un punto clave para las telecomunicaciones internacionales, fortaleciendo la conectividad digital, el intercambio de información y las oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico para el país”, informó el GORE.

Eduardo Wegener, director legal de consultora Amebec, institución encargada de la tramitación de los permisos en Chile para el sistema Humboldt, señaló que “esta votación unánime evidentemente nos ayuda como proyecto para poder obtener la concesión marítima en los plazos que necesitamos y con ello lograr la instalación de este sistema Humboldt, que es fundamental para el Estado de Chile. Posiciona a Chile como un hub digital de la región y entregará tanto a la Región de Valparaíso como a todo el país una conectividad mayor y mejor para todos los ciudadanos”.

Según el GORE, el proyecto está “en la última parte de obtención de los permisos necesarios para la instalación, y una vez obtenida la concesión final, el sistema de cables de fibra óptica Humboldt debería estar instalado en el último trimestre de este 2026 y debería entrar en operación a contar del año 2028“.