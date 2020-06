Violan y golpean a mujer de 72 años en Argentina: está hospitalizada y con riesgo vital

Con riesgo vital quedó hospitalizada la mujer de 72 años, quien este fin de semana fue golpeada y abusada sexualmente por desconocidos que irrumpieron en su hogar para asaltarla. El hecho ocurrió en la localidad de Guaymallén, en Argentina.

La víctima fue encontrada por uno de sus hijos en la madrugada del pasado sábado inconsciente en el baño mientras se desangraba, según relató el hombre a la Policía local. En este sentido, la fiscal Claudia Ríos, señaló que "la víctima tuvo fractura en la base del cráneo y en la región de la nariz. Además, presentaba lesiones en las mamas y heridas de gravedad en la región vaginal”, según información del medio local, El Siete.

Culpando a la víctima

En una conversación que el hijo de mujer tuvo con el medio local citado, este desmintió que este ataque fuera un ajuste de cuentas y la existencia de amenazas que están bajo investigación policial. "He escuchado muchas cosas, de que ha sido por deudas y eso no es así. También he visto que han pasado información falsa", manifestó el hombre.

En este sentido, la hija de la víctima contó que su madre había cobrado hace pocos días su jubilación, pero que no guardaba el dinero en la casa, sin embargo, le fue sustraída una moto que estaba en el domicilio.